Українська омбудсмен Людмила Денісова найближчим часом вирушить до РФ, а також на окуповані Росією український Донбас та Крим, щоб зустрітися там з нашими співвітчизниками, яких Кремль кинув за ґрати з політичних мотивів. Таке доручення Людмилі Денісовій під час особистої зустрічі дав Президент Петро Порошенко. Він наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава держави висловив занепокоєння погіршенням стану здоров’я українських громадян, які перебувають у російських тюрмах. Він віддав розпорядження МЗС України сприяти омбудсмену у її роботі на території держави-агресора.

Як повідомляють на сайті офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Людмила Денісова у РФ планує в першу чергу зустрітися з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком, Станіславом Клихом, Миколою Карпюком і Романом Сущенком. Насамперед вона відвідає московське СІЗО Лефортово, а також слідчий ізолятор в окупованому Сімферополі. Наразі Київ готує список українських політв’язнів у РФ, з якими омбудсмен має намір зустрітися, і цей список буде передано офісу російського Уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової. Як повідомила Людмила Денісова, українська та російська сторони узгоджують дату її візиту в Росію і дату приїзду в Україну Тетяни Москалькової.

Згоду на обмін візитами українського та російського омбудсменів Київ та Москва дали після телефонної розмови Петра Порошенка та Володимира Путіна. Під час розмови обговорювали питання звільнення українських політв’язнів, які перебувають на території Росії і на тимчасово окупованих територіях. Петро Порошенко висловив стурбованість за життя та здоров’я українців, які перебувають у російських тюрмах. Саме в ході бесіди президенти домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають політв’язнів, повідомляє департамент прес-служби АП.

А на офіційному сайті Кремля наголошувалося: Володимир Путін у розмові заявив, що вимагає «негайно звільнити російських журналістів, заарештованих в Україні». У Путіна також уточнили, що під час розмови йшлося також про виконання мінських угод, зустріч глав МЗС країн нормандського формату у Берліні та обмін полоненими. Крім того, адміністрація російського президента уточнила, що розмова відбулася з ініціативи Петра Порошенка.

Тим часом у колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, що на півострові Ямал, вже майже 30 днів голодує український режисер з Криму Олег Сенцов, якого кремлівська влада за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі засудила до 20 років позбавлення волі. Олег Сенцов оголосив голодування з єдиною вимогою до російської влади: звільнити усіх українських політв’язнів. Протягом останніх тижнів світом прокотилася масштабна акція #FreeSentsov на підтримку мужнього українця. Її учасниками стали пересічні громадяни, культурні діячі, громадські активісти та провідні світові політики.

Кілька днів тому британське видання The Guardian оприлюднило інформацію з посиланням на сестру Олега Сенцова Наталю Каплан про те, що вона нібито попросила Путіна звільнити Олега Сенцова до чемпіонату світу з футболу. «У нас залишилося дуже мало часу, і я справді сподіваюся, що Путін ухвалить рішення звільнити його і всіх українських політв’язнів перед чемпіонатом світу», — таку цитату Каплан наводить видання. Цю новину The Guardian подало під заголовком про те, що родина нібито попросила Путіна про звільнення Олега. Проте це твердження Наталя Каплан спростувала. «Я такого не говорила, і ми ні про що Путіна не просили», — сказала вона.

Проте Україна та світ сподіваються, що Володимир Путін ухвалить рішення про обмін українських в’язнів, зокрема, на керівника Центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, затриманого за звинуваченням в організації терористичних актів, та головного редактора «РИА Новости Україна», якого заарештували за підозрою у державній зраді. В інтересах Кремля піти на такий крок саме напередодні чемпіонату світу з футболу, який відкривається у Росії з 14 червня. Адже через агресію Росії проти України своє рішення бойкотувати ЧМ-2018 вже оголосили влада Ісландії, Великобританії, Австралії, Польщі, Швеції та Данії.