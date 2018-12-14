Після запровадження воєнного стану відбувається масштабна перевірка системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час зустрічі з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, повідомляє прес-служба РНБО. «Вивчаємо сильні та слабкі місця в системі безпеки та оборони. Робимо висновки й корективи», — зазначив Олександр Турчинов. Він підкреслив: якщо не буде загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Росії, воєнний стан не буде продовжено.
Сторони обговорили питання звільнення українських військових моряків і кораблів, що їх незаконно утримують у Росії. Голова Представництва НАТО зауважив, що країни-члени Альянсу в заяві наголосили на необхідності негайного звільнення українських військовослужбовців. Альянс зацікавлений у розширенні співпраці з нашою країною й засуджує дії Росії в Чорному та Азовському морях.
«НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, а країни-члени готові й надалі підтримувати її на шляху реформування», — запевнив Александер Вінніков.
Сторони обмінялися думками про перебіг реформування сектору безпеки та оборони України, обговоривши процес переходу на стандарти НАТО.
До слова, міністр оборони Степан Полторак, роз’яснюючи, що воєнний стан запроваджують у країні з двох основних причин: агресія проти України та загроза відкритої агресії, повідомив, що завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за два тижні військо отримало понад 100 одиниць техніки, а до кінця воєнного стану планують отримати понад 200 одиниць.