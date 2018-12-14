Після запровадження воєнного стану відбувається масштабна перевірка системи підготовки та мобілізації країни для протидії повномасштабній військовій агресії. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час зустрічі з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, повідомляє прес-служба РНБО.  «Вивчаємо сильні та слабкі місця в системі безпеки та оборони. Робимо висновки й корективи», — зазначив Олександр Турчинов. Він підкреслив: якщо не буде загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил Росії, воєнний стан не буде продовжено.

Сторони обговорили питання звільнення українських військових моряків і кораблів, що їх незаконно утримують у Росії. Голова Представництва НАТО зауважив, що країни-члени Альянсу в заяві наголосили на необхідності негайного звільнення українських військовослужбовців. Альянс зацікавлений у розширенні співпраці з нашою країною й засуджує дії Росії в Чорному та Азовському морях.

«НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, а країни-члени готові й надалі підтримувати її на шляху реформування», — запевнив Александер Він­ніков.

Сторони обмінялися думками про перебіг реформування сектору безпеки та оборони України, обговоривши процес переходу на стандарти НАТО.

До слова, міністр оборони Степан Полторак, роз’яснюючи, що воєнний стан запроваджують у країні з двох основних причин: агресія проти України та загроза відкритої агресії, повідомив, що завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за два тижні військо отримало понад 100 одиниць техніки, а до кінця воєнного стану планують отримати понад 200 одиниць.