Телеглядачі каналів UA: Перший та СТБ разом із трьома членами журі днями обрали представника України на Євробачення-2018. Ним став Melovin із власною англомовною піснею. 20-річний Костянтин Бочаров з Одеси торік був третім. Нині він від початку фаворит, бо виклався на повну, продемонструвавши роботу над помилками, врахувавши всі зауваження і ділові побажання.

Телешоу від Руслана Квінти

А що продемонстрував сам телевідбір, яким переймався керівник проекту композитор Руслан Квінта? Він обрав 18 музикантів різних стилів, віку і популярності. Телеканали перетворили конкурс на яскраве триденне шоу, намагаючись нівелювати закиди в лобіюванні певних виконавців, чим грішили попередні відбори, і зняти з організаторів звинувачення в можливому провалі, чим позначився торішній виступ вокаліста з попсовими даними, який виринув на поверхню в рок-гурті. Але міжнародні глядачі не сприйняли такої імітації, рідні стіни не допомогли, і наш претендент опинився на 24-му місці.

Прикро, що провал відбувся в Києві. Зате в нас була найдовша червона доріжка. Нам не пощастило і 2005 року. Тоді вольовим зусиллям високопосадовця Україну представляли «Гринджоли», чий хіт «Разом нас багато, нас не подолати» не увійшов в історію музики, але лишився в історії становлення демократії в нашій державі.

Не все оцінюється в євровалюті

Пісенний конкурс Євробачення став вагомою сценою світу, хоч би що говорили недоброзичливці. 63й конкурс дивилося 182 мільйони глядачів. Цьогоріч у Лісабоні очікується 43 країни. Цікавість до пісенного змагання підігріває певна непрогнозованість переможців. Ніхто торік не ставив на ліричного Сальватора Собрала, який виявив не стільки вокальні дані, скільки незалежний музичний смак і… стан свого здоров’я. Не так давно йому зробили операцію на серці. Інтригою лишається, чи виступить він у травні. Глядачі оцінили зневагу неформатного португальця до модного саунду і рекордно обрали його пісню (рідною мовою!), яка вразила щирістю і не банальністю виконання. Світ нагадав широкому загалу, що не все оцінюється в євровалюті та продається. І толерантність у різних галузях — не тільки модний тренд, а вимога вищого розуму у виживанні людства.

Завдяки Собралу Португалія вперше за 53 роки перемогла та отримала фінансові потужності в актуалізації країни на туристичній мапі світу. Україна мала шанс це зробити в 2017-му. Але ми знов опинилися в центрі корупційного скандалу, про що писали світові ЗМІ, хоч відзначали гідний рівень проведення конкурсу. Ще б пак — такі витрати! Тим часом заможна Швеція у 2016-му не особливо витратилася, та ще й відбила затрачені кошти. Ми ніяк не відірвемося від радянської гігантоманії. Уміємо завдяки апетитам корупціонерів зробити антирекламу країни там, де сама ситуація сприяє, щоб привернути увагу до найкращого в країні. А найкраще є. Приклади має кожний.

Привертає увагу і повагу

Євробачення привертає увагу до країни, що важливо для держав, які недостатньо витрачаються на популяризацію себе у світі й не вміють використовувати геополітичну ситуацію для поповнення бюджету завдяки різноманітним актуальним світовим тенденціям. До прикладу, всюдисуща і всеосяжна мода, яка диктує увагу і повагу до всього: від кольорових шкарпеток, як у канадського високопосадовця, до моди на певні столиці. Адже зміг Тбілісі захопити третє місце в поважному світовому туристичному рейтингу. І вже хочеться пересвідчитися: чи все там таке призове? Колись грузинська співачка відмовилася виступати на Євробаченні в Москві і принципово вимагала на прес-конференції перекладати російську англійською. Коли я звернувся по коментар до Вахтанга Кікабідзе, він зазначив, що молодь у Грузії не знає російської, це стосується і його онуків, і він не вбачав у вчинку співачки демаршу. Просто констатація факту.

Фани рулять

Ведучий відбору пан Притула очікував на 200 тисяч відгуків. Їх стільки і надійшло, але авторитетне підрахування забракувало понад 20 тисяч голосів через запізнення і тих, хто з одного номера проголосував кілька разів за одного й того самого виконавця.

Усі фаворити відбору визначилися ще в другому напівфіналі. Глядачі та журі лишили за бортом розкручені імена, як це було торік. Нині переможці вирізнялися агресивними фанами, що призвело до різких заяв Данилка та Джамали. За них довелося перепрошувати Melovin. Чи не стануть співаки заручниками своїх прихильників? Пам’ятаю, як на виступі «Машини часу» фани вимагали, які пісні виконувати, і не сприймали запропонованого репертуару, що спричинилося до сварки через рампу. Отакі вони, палкі шанувальники.

Як не помилитися журі

У фаховому журі були музиканти, які пройшли сито відборів і виснажливу практику конкурсу. Джамала, яка переважно оцінювала вокал, звернула увагу на 13 репетицій, які вирішують, кому віддасть голоси журі. Данилко, який зосередився на візуальній подачі пісні, нагадував про впливовість спілкування із пресою, яка робить погоду в актуалізації харизми співака. Данилко зазначив, що Melovin — це євроформат. Але я згадав, як пан Андрій, полтавець, торік підтримав полтавця Євгена Галича, який навчався музики у військовому ліцеї. І що? «24».

Melovin позиціонує себе як містичну істоту, що поєднує у творчості соул, поп та яскравий імідж зі штучною рогівкою. Він зібрав третину всіх голосів і отримав найвищий бал від найвпливовішого і найдосвідченішого «журиста» Андрія Данилка, який з подачі пана Притули переходить у нову вікову категорію. Відтепер до нього прийнято звертатися по батькові.

Андрій Михайлович в іпостасі Вєрки Сердючки з її скандальним «Лаша тумбай» знає про єврокухню більше, ніж будь-хто. Він отримав на повну як позитиву, так і чорнухи. Артист, який сам по собі ходячий жанр, досі перебуває в полі уваги організаторів Євробачення, а прикид Вєрки можна побачити в музеї Євробачення. Завдяки конкурсу Сердючка засвітилася в кадрі з іконою бойовиків Стедхемом у Голлівуді.

А куди далі? Пан Андрій надзвичайно талановитий і пересидить кризу в різноманітних журі, вирулить у новий жанр. Чи буде він таким оптимістичним, як попередній?

У Джамали, єдиного українськомовного члена журі, фавориткою стала Тайяна (Тетяна Решетняк) з українською піснею. Вона і цього року друга. Тайяна нагадала подачею себе на сцені Лободу, яка посіла на Євробаченні 12-те місце. Повна сексуальність у світових тенденціях — учорашній тренд. Сама Джамала потрапила на Євробачення-2016 всупереч балам журі, яке очолював Костянтин Меладзе. Він мав претензії і до пісні, і до вигляду співачки. Та вона стала переможницею, чому посприяла не тільки зміна в нарахуванні балів, а й надзвичайні вокальні дані та щемна авторська пісня громадянського спрямування. Нагадаю, що на конкурсі змагаються саме пісні.

Обирати було з кого

Третій фаворит відбору від Євгена Філатова — Дмитро Каднай, гадаю, невдало візуалізував себе. Епатаж не спрацював: здоровенний хлопчина в максі-спідниці з рок-піснею. На початку його музичної кар’єри Макс Паперник характеризував у моєму інтерв’ю Дмитра: «Мені здавалося, що хлопець зростом 190 см із 47 розміром ноги радше проявить себе у баскетболі. Він здавався мені якимось кондовим. За час його перебування в проекті я побачив світлу, сяючу, щиру людину».

Відбір показав співочий потенціал України і жанрово, і вокально. А ще англізацію пісенної заявки. Але і в інших 13 країнах, де вже пройшли відбори, пісні здебільшого англомовні. Україна обрала найформатнішого представника, органічного і яскравого в своєму жанрі з полум’яною естетикою номера. До речі, торік картинку пісні від України змінили, гадаю, невдало.

Прогнози на перемогу не завжди справджуються. Данилко вважає, що він мав шанс на перемогу, але організатори не хотіли залучати Україну. Та перемога Джамали блискуче спростувала цю думку.

Деякі ЗМІ нав’язують враження, що переможці Євробачення кануть у Лету. Неправда, вони отримують чудовий старт або продовження кар’єри, але Україна через невизначеність з авторськими правами відірвана від музичного світового ринку, і ми не в курсі затребуваності переможців. Можна послатися на феномени «АББИ», Селін Діон, Рибака, які досі отримують дивіденди з перемоги, як і наші переможці Руслана і Джамала. Вони не демонструють значних хітів, але напевно, це не важливо для сучасних поп-зірок з яскравим темпераментом. Хіти є в Данилка і Ані Лорак, які посіли другі місця в 2007 і 2008 роках. (До речі, у змаганні на українському відборі 2007-го ледь не перемогла Женя Власова, найбільш недооцінена українська поп-співачка, яка вміє з кожної пісні зробити хіт. Напевно, не спрацьовує продюсер — її мама, як не спрацювали мами — продюсери Олі Крюкової та Камалії). Для справедливості варто відзначити «бронзу» у Злати Огневич 2013-го. А в 2015-му Україна пропустила нагоду позитивно відзначитися в музичному просторі світу.

Насамкінець. Після відродження українського кінематографа спостерігаємо становлення українського музичного ринку з яскравими особистостями з непересічними вокальними даними, орієнтованими на прогресивного внутрішнього споживача, з урахуванням світового запиту. Справа за малим: фінансовим ресурсом, менеджментом і… становленням середнього класу. Хоч жирні корпоративи не відійшли в минуле, вони стали більш закритими, нерідко якнайдалі від кордону. До речі, величезний ресурс дарує початківцям інтернет, а як ним розпорядитися — підкаже грамотна команда і власне чуття. Але, погодьтеся, таланти потребують державної підтримки і в музиці (квоти діють), і в спорті, і в науці, щоб ми не раділи за «золото» чужих країн. Як радив недавно Трамп у Давосі: дбайте про свою країну.

Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО

для «Урядового кур’єра»