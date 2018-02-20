Часи, коли Мюнхенська конференція з безпеки посилала людству сигнали порозуміння та надії, відійшли в минуле. Доказом стала нинішня 54-та зустріч, яка засвідчила: у сучасному глобалізованому світі є конфлікти, над якими не один рік без особливого успіху б’ються дипломати. Один з них — ситуація на Донбасі, яка виникла через збройну агресію Росії проти України майже чотири роки тому. Внаслідок цього території Луганської та Донецької областей опинилися під контролем незаконних бандитсько-терористичних угруповань, якими керують московські куратори, постачаючи маріонетковій владі самопроголошених «республік» фінансову та військову допомогу.

Кремль не зацікавлений у мирі

Конфлікт на Донбасі — європейська проблема, а Україна — європейський форпост. Про це Президент Петро Порошенко заявив із трибуни форуму, продемонструвавши аудиторії прапор Євросоюзу, привезений з прифронтової Авдіївки. «Мої солдати вивісили прапор ЄС як символ кордону ЄС на сході нашої країни. Сподіваюся, в майбутньому це так і буде», — заявив Президент. Він зазначив, що попри всі виклики, Донбас цілком може стати успішним прикладом мирного врегулювання конфлікту, і для цього потрібно небагато — лише щира імплементація Росією мінських домовленостей. За словами Петра Порошенка, їх виконання може гарантувати розгортання миротворців ООН на Донбасі.

«Москва має шанс виявити здатність до компромісу і погодитися на миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включно з неконтрольованою частиною українсько-російського державного кордону», — зауважив він. Президент нагадав, що в межах Ради Безпеки ООН миротворцям на окупованому Донбасі має бути надано повноцінний функціональний мандат, який дав би їм змогу виконати завдання та забезпечив би мирне відновлення суверенітету України відповідно до мінських угод.

Принципова розбіжність у позиціях України та Росії щодо мандата можливої місії блакитних касок на Донбасі — зона розміщення миротворців. Київ наполягає на принциповості їхньої присутності на всіх не підконтрольних українському урядові територіях включно з ділянками українсько-російського кордону. А Москва вважає, що миротворців ООН слід розташувати лише вздовж лінії зіткнення. «Росія прагне обмежити миротворців ООН контактною лінією й наділити їх лише функціями ескортування. Це означає, що Кремль не по-справжньому зацікавлений у мирі, а лише прагне заморозити конфлікт під дистанційним управлінням», — наголосив глава держави.

Екзистенційний виклик

Петро Порошенко вкотре закликав світову спільноту бути непохитною і послідовною в політиці санкцій щодо Росії. «Єдиний сигнал для Москви має бути таким: ціна постійно зростатиме, поки російські війська не залишать Донбас і Крим. Ми, політики, повинні бути непоступливими, попри тиск лобістів», — наголосив він. Президент заявив, що санкції проти Росії працюють і їх варто посилювати.

Глава держави закликав не «умиротворювати агресора», бо це породить подальшу агресію. «Скомпрометовані цінності та принципи швидко трансформуються у ще більшу агресію», — заявив Петро Порошенко, додавши, що сьогодні Україна стала «головним полем битви за європейський порядок та архітектуру безпеки».

Світу не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється на повномасштабну світову гібридну війну, вважає Президент. «Зло, яке стоїть за цією війною, єдине, і воно перебуває у Кремлі», — констатував він. Російська агресія проти України у 2014 році стала найсерйознішим і найцинічнішим нападом на демократичні цінності й міжнародний порядок, заснований на правилах, її було добре сплановано.

«Погляньте на армії «тролів» і пропагандистів, які проникають у наші домівки. Погляньте на фейкові новини, які спотворюють реальність і вводять в оману наші суспільства. Погляньте на міграційні потоки передусім до країн ЄС, які мали дестабілізувати і підірвати його зсередини. Погляньте на кібератаки, спрямовані не лише на виборчі кампанії, а й на нашу критичну інфраструктуру», — закликав присутніх Президент. На його переконання, протистояння російській агресії — екзистенційний виклик для світової спільноти, яка має обирати між «рускім міром» і «вільним демократичним світом». «Рускій мір» перетворює все, до чого торкається, на руїни й занепад. Погляньте на Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я, окуповані Донбас та Крим. Схоже на те, що відповідно до доктрини «руского міра» вся Європа має бути як Калінінград чи окупований Донецьк, а не навпаки», — наголосив Президент.

План Расмуссена

У Мюнхені висунули ініціативу щодо можливого формату миротворчої місії ООН на Донбасі. Її автором став колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Ця концепція враховує розбіжності в позиціях Києва і Москви щодо можливого формату і мандата блакитних шоломів. Згідно з нею, миротворчий контингент на Донбасі має становити до 20 тисяч осіб, зокрема 4—5 тисяч — на українсько-російському кордоні. До її складу мають входити військові, але з нейтральних країн, котрим довіряють і західний Альянс та Україна, й РФ. Наприклад, Швеція, Фінляндія або Австрія, а також країни Латинської Америки, Казахстан, Білорусь, Монголія. Мандат передбачатиме обмежену можливість застосування сили для захисту як цивільного населення і мирного процесу, так і затримання порушників. Крім того, Андерс Фог Расмуссен пропонує запровадити посаду спецпредставника генерального секретаря ООН, щоб сприяти пошуку компромісу між усіма сторонами конфлікту.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе вже заявив, що його країна готова брати участь у такій миротворчій місії. За його словами, конфлікт на Донбасі — найсерйозніша проблема Європи, і якщо є змога її розв’язати, Фінляндія візьме в цьому участь. Ще раніше про таку готовність заявляла Білорусь.

Проте не схоже, що Москва в захваті від плану Расмуссена. Принаймні міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Мюнхені годину обговорював цю ініціативу, але особливої підтримки план Расмуссена у глави російської дипломатії не викликав.