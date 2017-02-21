У самісінькому серці Мюнхена відбулася вже 53-та за рахунком конференція з питань безпеки. Від заходу світова громадськість очікувала нехай не вирішення, та бодай якогось чіткого розуміння подальшої геополітичної розстановки сил на світовій безпековій мапі. Іншими словами, ця конференція стала однією з найочікуваніших, оскільки світ хотів дізнатися, як США вибудовуватимуть свою зовнішньополітичну діяльність і на що чекати Європейському Союзу в найближчій перспективі. Протягом двох днів лютого російська агресія була швидше предметом аналізу. Для України представницьке зібрання стало черговим шансом означити проблематику мінських домовленостей.

Президент Петро Порошенко тримав слово на панельній дискусії «Майбутнє Заходу: падіння чи повернення». Він чітко доніс сильним світу цього, що політика умиротворення не зупинить агресора, і будь-яка угода з Росією за спиною України лише погіршить ситуацію, а точніше, просто неможлива. У цьому розрізі глава держави наголосив: «Маю честь представляти тут 45-мільйонну європейську націю. Ми ніколи не погодимося, аби хтось десь визначав нашу долю без нас. Будь-яку угоду за нашою спиною буде негайно рішуче анульовано мільйонами українців, які вже довели здатність боротися за свою незалежність. Мій меседж простий: нічого про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України тільки погіршить ситуацію».

Зробили більше, ніж отримали

Глава держави констатував, що вже багато країн відчули на собі дії агресивної Росії. На його думку, саме час протистояти цьому й дати гідну відповідь федерації, підтримуючи Україну в її намірі обстояти свою незалежність. «Є тільки один час і одне місце для того, щоб протистояти цьому вченню й зупинити появу російського реваншизму. Це історичний шанс для всіх нас. Але передусім це історичний шанс для нової адміністрації США і міцної трансатлантичної єдності, — додав Президент. — Підтримка України — єдиний спосіб зупинити агресію Росії, що триває, і повернути її на шлях поваги до міжнародного права й світового порядку». Він нагадав, що Україна зробила для збереження миру і стабільності набагато більше, ніж отримала. У цьому розрізі йшлося про ігнорування партнерами норм Будапештського меморандуму, за яким Україна добровільно відмовилася від третього за обсягом ядерного арсеналу у світі.

Підтримку України Петро Порошенко назвав найдешевшою інвестицією в безпеку вільного світу, оскільки для цього є всі потрібні інструменти: дотримання обіцянок перед партнерами, збереження трансатлантичної єдності й солідарності з боку трансатлантичної спільноти, збереження санкцій проти країни-агресора.

«Ніщо так не протверезить Москву, як рішучість Заходу в забезпеченні дотримання червоних ліній шляхом жорстких санкцій. Санкції — наш актив, а не відповідальність. Вони —прояв нашої сили, якщо залишаться в дії, — цитує його слова департамент прес-служби АП. — Зупинення дипломатичного тиску на Росію або пом’якшення санкцій, перш ніж Росія вийде з Донбасу і Криму, сприятиме подальшій агресії. За останні години мій народ втратив трьох солдатів. 12 було поранено, більшість із них — в Авдіївці. Російська артилерія обстрілює мирні квартали. Одного мирного жителя було вбито з російської артилерії за останню добу, ще двох поранено. Ви маєте розуміти ціну, яку ми платимо!»

Президент вважає Україну найбільш єврооптимістичною країною на континенті. Потім він дякував голові конференції Вольфгангу Ішингеру за можливість мати дискусію з глобальної та європейської безпеки, федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та всім лідерам ЄС за їхню особисту участь у процесі посилення безпеки в Європі та повернення миру на українську землю.

До слова, у виступі Петро Порошенко резюмував, що президент Росії «глибоко та щиро ненавидить Україну, заперечує самобутність і унікальну ідентичність нашого народу, публічно проголошує українську ідентичність частиною російської домінанти». Та найгірше в цій ситуації те, що Володимир Путін на політичній мапі Європи хоче розмалювати місце для України російськими кольорами.

Санкції триватимуть до повернення Криму

У межах візиту до Німеччини глава держави мав кілька важливих зустрічей. Віце-президент США Майк Пенс запевнив Петра Порошенка, що Україна залишається одним із пріоритетів у політиці нової адміністрації США. Боротьба за звільнення Криму — також. Ця двогодинна зустріч дала змогу скоординувати дії щодо ситуації на сході України, сформувати порядок денний у переговорах з РФ. «Дуже важливо, що сьогодні і вчора Україна залишалася серед перших і головних тем на безпековій конференції. І ми отримали чергове підтвердження потужної світової солідарності з Україною, що допомагає нам під час російської агресії», — пояснив представникам ЗМІ глава держави.

Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга він поінформував про складну безпекову ситуацію на Донбасі та істотну ескалацію напруженості, спричинену масованими обстрілами з боку контрольованих Росією бойовиків поблизу Авдіївки. Під час цих переговорів стало відомо, що Північноатлантичний альянс зупинив практичну співпрацю з Росією. Натомість домовлено активізувати роботу в межах цільових трастових фондів НАТО на підтримку України.

Із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою йшлося про важливість дотримання режиму санкцій ЄС проти РФ до повного виконання нею мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України. Петро Порошенко високо оцінив послідовну позицію Польщі щодо протидії реалізації проекту «Північний потік-2» та оскарження рішення Європейської комісії щодо збільшення прокачування газу через газопровід OPAL. Ішлося й про залучення України до співпраці між країнами Адріатики, Балтії та Чорного моря.

Голова політичної групи Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер також підтвердив принципову та консолідовану позицію щодо збереження санкцій проти РФ до моменту відновлення суверенітету й територіальної цілісності України включно з Кримом.

PSПаралельно керівники зовнішньополітичних відомств у нормандському форматі узгодили дату нового перемир’я на Донбасі — 20 лютого та домовилися визнати безальтернативність мінських угод. У часі з Мюнхенською конференцією збіглося й визнання Володимиром Путіним паспортів «ДНР» та «ЛНР» у Росії. Таке рішення Петро Порошенко вважає черговим доказом російської окупації та цинічним порушенням міжнародного права.