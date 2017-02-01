Найцікавішим моментом у робочій поїздці Президента Петра Порошенка до Німеччини для представників ЗМІ була саме зустріч із федеральним канцлером Ангелою Меркель. Та попри це, заяви високопосадовців після їхніх переговорів не викликали широкого резонансу. Гарячих повідомлень не озвучували. Склалося враження, що співрозмовники підбили підсумки подій на злобу дня. Головний посил глави держави до Ангели Меркель — це оголошення даних із передової на сході України за останні кілька діб. Окрім кількості загиблих та поранених, він говорив про ведення бойовиками обстрілів з артилерійських систем із житлових районів Донецька та Ясинуватої, аби українські військові не мали змоги відповісти своїм вогнем. Оскільки такі дії варварські, Україна просить Німеччину спільними зусиллями посадити російську сторону за стіл переговорів та врешті змусити її виконувати мінські домовленості повністю. Якщо на північному сході імплементацію цих норм проігнорують, Петро Порошенко проситиме посилити санкційний тиск.

Ангела Меркель резюмувала, що режиму припинення вогню на українському сході де-факто нема, бо гинуть солдати. В неї викликає занепокоєння і стан справ на лінії розмежування. «За даними ООН, у цьому конфлікті загинуло приблизно 10 тисяч людей. Ми повинні зробити все на основі того, що маємо, — на основі мінських домовленостей, щоб втілювати їх», — наголосила вона. Також у Німеччині вважають нормандський формат правильним шляхом виходу з кризового стану.

Наголос Петра Порошенка стосувався, передовсім, відданості України мінським домовленостям. Саме тому сторони обговорили їхню дорожню карту (домовленостей щодо неї було досягнуто під час проведення берлінського саміту в нормандському форматі). Окремим пунктом переговорів стала тема протистояння світу гібридній пропаганді Кремля.

Високопосадовці не оминули увагою стрімкого розвитку українсько-німецьких відносин на вищому рівні. «Це десятий візит і наша десята зустріч з пані канцлером. Символічно, що наша зустріч відбувається під час 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною. Наголошую на тому, що за цей період наше партнерство досягло безпрецедентного рівня довіри», — наводить слова глави держави департамент прес-служби АП. Він додав, що Україні потрібне лідерство Німеччини, яке б об’єднало Європу, та солідарність із нами Європейського Союзу. З-поміж внутрішніх питань України Петро Порошенко виокремив лише позитивні тенденції макрофінансової стабілізації та позитивні процеси економічного зростання в Україні. Зокрема він сподівається на зміцнення енергетичної солідарності, енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною, на досягнення спільних підходів щодо проектів на кшталт «Північний потік-2» і OPAL.

Ангела Меркель привітала проведення реформ в Україні. Свідченням нашого економічного зростання у ФРН вважають функціонування 1200 підприємств з німецьким капіталом. Торішньої осені почала роботу спільна торговельно-промислова палата, а німецький експорт до України за перші три квартали 2016-го зріс майже на 17%.

Після відвідин місця трагедії в центрі західного Берліна під час різдвяного ярмарку (19 грудня минулого року там загинуло 12 осіб) Петро Порошенко відбув на зустріч із головою Міністерства закордонних справ Німеччини. Це перша зустріч Зігмара Габріеля з керівництвом нашої держави. Діалог присвятили ситуації на Донбасі.

Представників німецьких ділових кіл глава держави інформував щодо внутрішніх перетворень у країні. Він переконував присутніх, що Україна створює умови для безпечного інвестування, що запуск поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між Україною та ЄС відкриє нові перспективи для взаємодії Києва та Берліна. Цього року Україна активно запрошує німецьких інвесторів долучитися до процесів приватизації держкомпаній.

Пізніше глава держави дякував українцям, які проходять практику в німецьких компаніях у межах Стипендіальної програми німецької економіки для України.