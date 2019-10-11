Візит міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Стефа Блока мав підставою подальше з’ясування найдрібніших обставин збиття з російського «бука» літака рейсу МН17 у 2014 році. Опісля переговорів глава зовнішньополітичного відомства України й поважний гість дали спільну пресконференцію, де намагалися згладити гострі кути, які виникли у розслідуванні зокрема не без втручання Кремля.
«Упродовж п’яти років Україна стикається з абсолютно не обґрунтованим і неприйнятним порушенням її кордонів з боку Російської Федерації. Дозвольте мені вас запевнити, що Нідерланди залишаються непохитними у підтримці територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України», — запевнив Стеф Блок.
Учора він побував біля Михайлівського собору, на власні очі побачив Стіну пам’яті полеглих за Україну, вшанував пам’ять загиблих на Донбасі. «Перелік імен на цій стіні не має надалі зростати. Для цього необхідна буде певна форма діалогу як на політичному рівні, так і між людьми», — вважає нідерландський дипломат. Проте такий діалог не означає, що треба поступитися цінностями, які виборює Україна. «Нідерланди не визнають анексію Криму і не дозволять послабити санкції ЄС проти Російської Федерації без реалізації мінських угод», — цитує УНІАН слова Стефа Блока.
Міжнародні експерти вважають, що рішення парламенту Нідерландів щодо з’ясування ролі України в тій трагедії (щодо не закритого Україною повітряного простору над зоною бойових дій) спричинено рішенням нашої влади видати Росії одного із ключових свідків злочину Володимира Цемаха.
«Ми цінуємо численні моменти контактів під час підготовки останнього обміну заручниками між Російською Федерацією і Україною. Хоч Нідерланди хотіли б побачити інший результат стосовно пана Цемаха. Але ми розуміємо серйозні труднощі цієї ситуації», — прокоментував іноземний гість.
Тобто він дав зрозуміти, що його країна усвідомлює: українська влада й зокрема Президент Володимир Зеленський стояли перед дуже складною дилемою.
Очільник нідерландської дипломатії цінує конструктивну роль України в межах Спільної слідчої групи у розслідуванні справи про катастрофу літака рейсу MH17.
Саме тому притягнення до відповідальності винних у трагедії — найважливіша тема порядку денного для наших країн, продовжив думку колеги міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Для об’єктивнішого з’ясування всіх обставин, забезпечення його неупередженості та ефективності Україна передала своє право на розслідування нідерландській стороні. І тепер там хочуть самостійно розслідувати факти щодо функціонування повітряного простору України і Росії того трагічного для багатьох країн дня. Це питання хвилює родини загиблих ось уже п’ять років. До слова, таке саме питання Нідерланди порушуватимуть і перед РФ.
Україна надавала всі необхідні пояснення, активно сприяла розслідуванню, тому нові обставини, на думку Стефа Блока, не пов’язані з чинними правовими процедурами.
Напередодні з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він подякував за незмінну позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, неухильне дотримання режиму санкцій ЄС проти РФ, невизнання анексії нею українського Криму.
Було обговорено завершення розслідування та проведення судового процесу у справі про збиття літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній».
Нідерландська сторона підтвердила наявність значного інтересу нідерландського бізнесу до нарощування інвестиційної співпраці й готовність свого уряду продовжувати підтримку України на шляху реалізації структурних реформ.