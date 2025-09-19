Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про ухвалені 17 вересня на виїзному засіданні Кабінету Міністрів у Сумах рішення, спрямовані на посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб та звільнених з полону.

«Героїчне місто Суми щодня живе під обстрілами, але тримається завдяки Силам оборони. Тут багато наших людей, яким довелося залишити домівки через небезпеку. Наш обов’язок — зробити все можливе, щоб допомогти їм відновити нормальне життя», — наголосила Юлія Свириденко.

Серед рішень уряду такі.

1. Нова послуга для ВПО — медичний догляд.

Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування в медичному закладі.

2. Нова соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.

Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, а й надає допомогу у веденні побуту. Послугу надають у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян.

3. Облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО.

Спрямувати 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення.

Для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей — 100% будівництва чи ремонту буде покриватися за рахунок субвенції, для інших областей — не більш як 60% витрат — за рахунок субвенції, 40% — за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Підтримка працевлаштування ВПО.

Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

5. Дрова на зиму для ВПО.

ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді — грудні.

6. Лікування для звільнених з російського ув’язнення цивільних українців.

Відтепер лікування в санаторії за бажанням можна буде проходити в супроводі однієї особи.

7. Спортивний протез отримати легше.

Більше не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання, внесені до державних або регіональних календарних планів. Відтепер ветерани зможуть отримати спортивний протез без додаткових довідок для участі у змаганнях і тренувань чи особистої реабілітації.

8. Розширено «Пакунок школяра».

Із 1 жовтня 2025 року витрачати одноразову допомогу можна і на книжки.

Учасники засідання заслухали доповідь начальника Сумської ОВА Олега Григорова про посилення ППО та оборону прифронтових регіонів. Ці питання буде винесено на окреме тематичне засідання Кабінету Міністрів.

«Попри бойові дії життя має тривати. Це наші люди та наш бізнес, який ми маємо захищати і підтримувати», — зауважила Юлія Свириденко.

У Сумах Прем’єр-міністр і міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін відвідали простори, які вже надали допомогу тисячам людей. Транзитний центр короткотермінового перебування прийняв понад 18 тисяч евакуйованих, а центр життєстійкості підтримав майже 4,5 тисячі українців.

Транзитний центр ГО «Плурітон» може розмістити до 250 осіб одночасно. Тут діє принцип єдиного вікна: люди отримують довідки ВПО, реєструються на евакуаційні потяги, оформлюють грошову допомогу, користуються медичним і психологічним супроводом. Для дітей облаштовано безпечний простір із заняттями та арттерапією.

Центр життєстійкості, що працює на базі ГО «Мереживо» з травня 2024 року, став місцем підтримки для ветеранів, ВПО, сімей з дітьми, літніх людей та родин військових. У команді — психологи, соціальні працівники та соціальний менеджер. З початку 2025 року тут надали понад 6 тисяч послуг.

«Сумщина сьогодні є форпостом, який тримає удар війни. Для нас принципово, щоб саме тут люди мали змогу отримати все необхідне — від тимчасового прихистку до безоплатної психосоціальної підтримки в центрах життєстійкості»,— зазначив Денис Улютін.

Обидва простори працюють за принципом партнерства: держава створює нормативні механізми, а громадські організації надають послуги безпосередньо на місцях. Міністр наголосив, що нині завдання держави — зробити такі послуги сталими й доступними для всіх, хто цього потребує.

Уряд ухвалив постанови про компенсацію комунальних витрат для закладів, що безоплатно приймають ВПО, і надав субвенції на ремонт і облаштування приміщень. Мінсоцполітики готує рішення для продовження проєкту «Центри життєстійкості», що працює у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Джерела: Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності; Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ