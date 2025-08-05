У День Повітряних сил ЗСУ Президент провів нараду з командуванням та вручив нагороди військовослужбовцям

На нараді глава держави призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка і, звичайно, привітав присутніх зі святом та подякував за щоденний захист українського неба.

«Сьогодні наші люди мають можливість жити. Створюються сім’ї, народжуються малята. Діти мають можливість навчатися. Усе це — завдяки захисту неба попри постійні удари дронами, ракетами, авіацією», — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь про реалізацію Повітряними силами стратегії розвитку української військової авіації на 20 років та кроки, які необхідно зробити. Також була доповідь про підсумки застосування авіаційної техніки для відбиття російських атак, зокрема за допомогою літаків західного виробництва, які надали партнери. На нараді визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони та підготовку особового складу для їївикористання.

У День Повітряних сил Збройних сил України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, відзначив їх державними нагородами та вручив командирам підрозділів бойові прапори і стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

Глава держави подякував оборонцям неба за кожен день самовідданої служби. Повітряні сили показали світу високу майстерність і готовність до будь-яких викликів: вогневе ураження, авіаційне прикриття, розвідка. Пілоти здійснили 28 тисяч бойових вильотів. Понад 25 тисяч російських повітряних цілей знищено — сотні бойових літаків і гелікоптерів, тисячі крилатих ракет, десятки тисяч безпілотників.

«За рекордний час наші воїни досконало опанували Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T та інші засоби ППО. А в небі наші аси пілотують F-16 та Mirage. Те, що зовсім нещодавно багатьом здавалось неможливим, сьогодні вже реальність», — зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що завдяки майстерності та професіоналізму кожного воїна Повітряних сил України врятовано сотні тисяч життів наших людей. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів Повітряних сил, які віддали життя заради України та назавжди залишилися в небі.

Президент передав рідним полеглих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого державного звання посмертно удостоєні такі пілоти.

ПолковникДмитро Фішер. Військовий льотчик 1-го класу. Провів у небі понад 1230 годин. Із 2014 року підтримував наші війська з неба. З початком повномасштабного російського вторгнення захищав Харківщину, Запоріжжя, завдавав авіаударів по ворогу біля острова Зміїний та ударів по нафтовій інфраструктурі росії. Останній виліт Дмитра Фішера відбувся 5 червня 2022 року. Його літак Су-27 уразила ворожа ППО в небі над Запорізькою областю.

КапітанВадим Мороз. У ніч із 23 на 24 лютого 2022 року вивів свій літак з-під ракетного удару росіян по аеродрому. У перші дні повномасштабної війни знищував понтонні мости, колони бронетехніки, паливозаправники та переправи окупантів на Херсонщині та Миколаївщині. 3 березня 2022-го завдав удару по колоні окупантів з понад 1 тис. одиниць техніки. Під час цієї операції в літак Вадима Мороза влучила ворожа ракета. Він загинув, зумівши відвести палаючу машину від населеного пункту.

МайорПавло Іванов. Дуже швидко опанував чотири типи літаків, зокрема F-16. З перших днів повномасштабної війни знищував ворожу техніку, командні пункти, живу силу окупантів. Мав 422 години бойових нальотів, зокрема в умовах активної протидії ППО та ворожих винищувачів. Цього року Павло Іванов здійснив 30 бойових вильотів, під час одного з яких, 12 квітня, загинув у небі над Сумщиною.

Також Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» трьом Героям України особисто.

Глава держави відзначив воїнів Повітряних сил орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів.

Він вручив бойові прапори заступникові командира 107 окремого авіаційного крила та командиру 17 окремого батальйону радіоелектронної боротьби, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» — командирам 14 зенітної ракетної Уманської бригади та 19 окремої Південнобузької бригади радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення, а також стрічку з почесним найменуванням «Васильківський» — начальникові 38 об’єднаного навчальногоцентру.

У зверненні Президент України акцентував на важливих доповідях щодо розвитку Повітряних сил, усіх їх елементів: бойової авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ. Усі вони підтримують належну силу.

«Тільки за цей рік наші ПС отримали «міражі» — бойові машини із Франції, а також додаткові F-16. Будуть ще. І сьогодні ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації —нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів.

Наша мета — повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще міцнішою частиною захисту Європи.

Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком — у Збройних силах, Генеральному штабі, Міністерстві оборони України. Я хочу подякувати всім фахівцям», — зазначив він.

Глава держави нагадав доповідь Секретаря РНБОзокрема про підготовку нових засідань Ставки, і серед питань — стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну.

«Готуємося до опалювального сезону, і, звісно, посилення ППО, антишахедні рішення, наше виробництво зброї — це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення — усе це теж питання на Ставку», — зауважив Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента