Вибір цьогорічної теми Саміту перших леді та джентльменів «Освіта, що моделює світ» був надзвичайно вдалим і слушним. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в підсумковій промові наприкінці заходу.

«Освіта — це те, що хвилює всіх. Ми всі це побачили. Сьогодні ми точно погодилися в тому, що якісна сучасна освіта охоплює не тільки академічні знання та навички, а й емоційний інтелект, гуманізм і відкритий світогляд», — наголосила вона.

Дружина Президента України акцентувала, що сучасне життя доводить: щоб людство вижило та вціліло, освіта й найкращі людські якості мусять іти й рости поруч.

За підсумками саміту перша леді України разом з колегами з інших країн оголосила про початок глобальної комунікаційної кампанії на підтримку освіти «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який» (Every Generation Leaves Its Mark. Education Shapes Its Legacy). Її було створено у співпраці з ЮНІСЕФ та Banda. Кампанія охопить багато країн і закличе лідерів, освітян та інших громадян сприймати освіту не лише як право, а і як найефективніший інструмент формування мирного, етичного та стійкого майбутнього.

Підтримку п’ятого саміту та його підсумків висловили перші леді Австрії, Фінляндії, Німеччини, Литви, Естонії, Сербії, перший джентльмен Данії, які взяли участь у заході особисто, а також перші леді Польщі, Белізу, Гватемали, Туреччини та Швеції, які долучились в онлайн-режимі. Кожен охочий може приєднатися до кампанії та зробити внесок у популяризацію важливої теми.

У межах п’ятого Саміту перших леді та джентльменів за участю Міністерства освіти і науки, українських учителів і методистів було розроблено спеціальний урок «Знімки з України: нерозказані історії підлітків». Це віртуальна екскурсія, під час якої учні 14—18 років з різних країн світу можуть більше дізнатися про Україну, війну рф проти нашої держави, її причини та наслідки, а також про життя українських однолітків у час цих випробувань. Учителі з різних країн долучилися до популяризації уроку, щоб показати його у своїх країнах.

Саміт перших леді та джентльменів — щорічний міжнародний захід, який ініціювала перша леді України Олена Зеленська 2021 року. Згодом він переріс у глобальну платформу, що діє постійно.

Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів — спільнота, що об’єднує подружжя перших осіб країн, які прагнуть використовувати свій вплив для подолання викликів світового масштабу. Завдяки саміту, який відбувся 2022 року, вдалося зібрати понад 6 млн дол. на 92 автомобілі швидкої допомоги. 2023-го на полях заходу започаткували унікальне медичне партнерство, в межах якого українські та закордонні лікарні підписали понад 60 меморандумів про співпрацю.

Торік практичним підсумком саміту стало ухвалення спільної декларації, мета якої — об’єднати зусилля перших осіб для захисту прав дітей під час збройних конфліктів і воєн та розроблення експертного документа на виконання декларації, який було представлено на спеціальному заході під час 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Перші леді та джентльмени, Президент Фінляндії, нобелівські лауреати, науковці та мислителі з Данії, Естонії, Литви, Австрії, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США, Франції, Тунісу, Польщі провели лекції та зустрічі в українських навчальних закладах і закладах культури в межах п’ятого Саміту перших леді та джентльменів. Програма охопила п’ять українських міст — Київ, Івано-Франківськ, Харків, Острог і Дніпро — та 18 локацій, серед яких 12 університетів, Національний художній музей, Національна академія наук, дві школи і два дитячі садки. Загалом лекції та зустрічі відвідали понад 2 тисячі студентів, викладачів і науковців.

Серед інших закладів лекції провели в тимчасово релокованих Маріупольському державному університеті та Херсонському державному університеті.

Перший джентльмен Данії Бо Тенберг виступив у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого з лекцією про вплив кінoосвіти на культуру миру. Перша леді Естонії Сір’є Каріс провела лекцію в Національному художньому музеї України про освітні ініціативи в музеях. Перша леді Литви Діана Наусєдєне виступила в КНУ ім. Т. Шевченка з темою доступу до якісної освіти для всіх.

Учасниці саміту відвідали навчальні заклади, до відновлення яких долучилися їхні країни: перша леді Австрії Доріс Шмідауер побувала в дитячому садку «Знайко» в Ірпені, перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер завітала до спеціалізованої школи №40 з поглибленим вивченням німецької мови та дитячого садка №334, а перша леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб — до київської школи №96.

Президент Фінляндії Александр Стубб виступив у КНУ імені Тараса Шевченка з відкритою лекцією «На шляху до нового світового порядку: цінності, інтереси та сила у зовнішній політиці».

До освітньої програми долучилися три лауреати Нобелівської премії. Сер Пол Нерс (Велика Британія) виступив у КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ширін Ебаді (Іран) — у Національному університеті «Острозька академія», Уїдет Бушамауї (Туніс) — у Дніпровській політехніці.

Серед інших учасників були професори провідних університетів світу, історики та дослідники з Великої Британії, Німеччини, Польщі, США та Франції. Теми лекцій охопили актуальні питання науки, прав людини, історії, інновацій та інклюзивної освіти.

