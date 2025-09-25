Країни Організації Об’єднаних Націй мають докласти спільних зусиль, щоб змусити росію рухатися до миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. Він зазначив, що увага світу до Організації Об’єднаних Націй слабшає, ООН втрачає вплив і надто часто відчувається брак реальних рішень фундаментальних питань.

«Саме про це ми маємо говорити сьогодні — про інструменти, які, на жаль, зараз не працюють. Але вони запрацюють, я впевнений, вони запрацюють, якщо ви діятимете активно, якщо ми діятимемо активно. Адже головний інструмент у ваших руках», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що росія використовує право вето в Раді Безпеки ООН, щоб затягувати війну та продовжувати вбивства.

«путін дбає лише про те, щоб використати кожну зустріч, кожен шанс для продовження війни. Щодня росія вбиває наших людей, руйнує наші міста й не подає жодних ознак того, що вона коли-небудь повернеться до принципів Статуту ООН», — сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна спільно з Великою Британією, Францією і більш ніж 30 країнами будує нову архітектуру безпеки в межах коаліції охочих.

«Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів. Реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку росія не зможе перетнути знову», — наголосив Президент.

Він акцентував, що зміцнення протиповітряної оборони України та партнерів за допомогою спільної системи протидії ракетам і безпілотникам змусить росію припинити атаки з повітря й шукати перемир’я на землі.

«Ви — Сполучені Штати, Китай, Велика Британія, Франція, постійні члени Ради Безпеки — представляєте ключову світову силу, яка має діяти, коли міжнародне право не в змозі цього зробити. І ні, не росія. Цією війною росія дискредитувала себе: навіть ті, хто ще поки що не критикує путіна відкрито, однаково відчувають, що присутність росії не несе нічого доброго», — сказав Президент.

Він зазначив, що країни — члени Ради Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй загалом мають об’єднати зусилля, щоб змусити росію зупинити війну.

«Якщо ви об’єднаєтеся, щоб покласти край цій війні, навіть росія буде змушена підкоритися. А якщо деякі з вас діятимуть, а інші зволікатимуть, війна триватиме», — переконаний він.

Володимир Зеленський додав, що Україна прагне миру більше за інші держави, натомість росія ігнорує втрати та життя своїх людей. За словами Президента, спільний голос ООН змусить росію відчути наслідки війни та розпочати шлях до миру.

«Будьте дієвою силою. Дійте разом. Будь ласка. Об’єднайтеся нарешті, щоб зупинити війну росії. І ми знаємо, як гарантувати безпеку. Зараз потрібен сильний поштовх, щоб змусити росію рухатися до миру», — підсумував Президент.

Зустрічі на полях

Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава нашої держави подякував Президентові Трампу за його особисті зусилля, спрямовані на те, щоб закінчити війну росії проти України. Володимир Зеленський зазначив, що протягом дня багато йшлося про повернення українських дітей, і висловив окрему вдячність першій леді США Меланії Трамп за увагу до цієї проблеми. Він наголосив, що цінує зустріч перших леді України та США, під час якої йшлося про долю українських дітей.

Президент України поінформував про ситуацію на полі бою та підсумки контрнаступальної операції поблизу Добропілля та Покровська, завдяки якій українські воїни змогли просунутися на 360 кілометрів і взяти в полон понад 1000 російських окупантів.

«Президент Трамп чітко розуміє ситуацію й добре поінформований про всі аспекти. Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну», — акцентував Володимир Зеленський.

Лідери обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру. Україна розраховує, що вони дадуть швидкі результати. Президенти зосередили увагу на реалізації програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи.

Під час зустрічі з головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок Президент Володимир Зеленський говорив про пріоритети України на цій сесії. Він зазначив, що увага Генеральної Асамблеї до ситуації на окупованих територіях України має залишатися на порядку денному до повного припинення окупації. Анналена Бербок чітко запевнила в повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони також говорили про щорічну резолюцію щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях. Під час цієї сесії Україна подасть оновлений проєкт резолюції та розраховує на підтримку.

Окрему увагу було відведено резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Президент зазначив, що Україна спільно з партнерами працюватиме над ініціюванням і просуванням її проєкту.

Повернення дітей — справа дорослих

23 вересня на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч на високому рівні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Співголовували на ній Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та Президент України Володимир Зеленський. Лідери, спеціальні гості — перша леді України Олена Зеленська та Діана Фокс Карні, дружина Прем’єр-міністра Канади, а також високі представники держав-членів та міжнародних організацій зібралися, щоб збільшити спільні зусилля задля безпечного повернення українських дітей, яких російська федерація незаконно депортувала або примусово перемістила.

Учасники підтвердили свою непохитну послідовність у діях для захисту дітей, які постраждали від незаконної, неспровокованої та невиправданої загарбницької війни росії проти України, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та Конвенції ООН про права дитини. Вони наголосили, що незаконна депортація та примусове переміщення дітей — серйозне порушення міжнародного гуманітарного права та грубе порушення прав людини. Учасники зустрічі підкреслили, що ця практика — частина ширшого спектра зловживань росії на тимчасово окупованих територіях України, серед іншого стирання української ідентичності, заборони українськомовної освіти, індоктринації, зокрема мілітаризації дітей, а також їх розлучення з родинами.

Учасники зазначили, що задіяно міжнародні механізми притягнення до відповідальності: у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента володимира путіна та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до російської федерації.

Тисячі українських дітей досі перебувають у росії та на окупованих територіях, відірвані від рідних і громад, тоді як станом на сьогодні лише приблизно 1600 було успішно повернуто в Україну.

Учасники зустрічі нагадали про надання Україною початкового списку з 339 дітей російській федерації 2 червня 2025 року як конкретний гуманітарний крок і потенційний захід зі зміцнення довіри та з жалем відзначили відсутність будь-якої змістовної відповіді від рф.

Учасники ще раз підтвердили, що повернення цих дітей — водночас гуманітарний імператив і центральний елемент досягнення справедливого сталого миру в Україні.

Прем’єр-міністр Марк Карні та Президент Володимир Зеленський закликали до збереження міжнародної єдності. Вони схвалили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, наголосивши на нагальній необхідності посилення міжнародної взаємодії. Президент Зеленський оголосив, що Україна внесе на розгляд ООН резолюцію із закликом до росії повернути українських дітей, і подякував Президентові Європейської комісії за зобов’язання провести саміт коаліції, щоб питання залишалося серед основних пріоритетів у міжнародному порядку денному.

Під час зустрічі її учасники закликали росію негайно повернути українських дітей. Вони підтвердили, що безпечне повернення, реінтеграція та реабілітація незаконно депортованих і примусово переміщених дітей мають залишатися спільним міжнародним пріоритетом, а дії слід обґрунтовувати найкращими інтересами дитини й повною повагою до міжнародного гуманітарного права і права у сфері прав людини. Було підкреслено, що повернення дітей має бути складовою ширших зусиль із просування миру, примирення та притягнення до відповідальності в Україні.

Учасники нагадали, що міжнародна співпраця необхідна зокрема через адвокаційні кампанії та тиху дипломатію. Вони визнали поточні та нові ініціативи в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, зокрема: започаткування пілотного механізму розшуку українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила російська федерація; практичну підтримку для сприяння поверненню українських дітей, зокрема виконання посередницької ролі; розширення інвестицій у програми відновлення, реінтеграції та реабілітації під патронатом першої леді України Олени Зеленської разом із житлом та підтриманим проживанням для дітей і молоді, що повертаються, допомогою прийомним сім’ям і психосоціальною реабілітацією; Європейський Союз та Андорра офіційно оголосили про своє рішення приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що ще більше посилило спільну послідовну підтримку цієї важливої справи.

Співголови подякували учасникам за їхню залученість і солідарність та підтвердили свою рішучість продовжувати спільну роботу задля підтримки безпечного повернення, реінтеграції та реабілітації українських дітей. Прем’єр-міністр Марк Карні та Президент Володимир Зеленський зазначили, що й надалі порушуватимуть це питання в переговорах з партнерами на найвищому рівні, утримуючи тему страждань українських дітей у центрі міжнародної уваги.

На полях Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська взяла участь у спеціальному освітньому заході, присвяченому шкільній освіті «Вчитися залишатися сильними: освіта як основа стійкості України». Вона розповіла про реальність, у якій українським дітям доводиться здобувати освіту.

Дружина Президента зазначила: щоб школярі могли безпечно навчатися офлайн у прифронтових регіонах, в Україні будують школи в укриттях. Фундація Олени Зеленської облаштовує укриття у школах і дитячих садках у всій країні. Попри війну триває реформа шкільного харчування, впроваджують «уроки щастя» в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

«Хоч право на освіту давно задеклароване, в реальному житті за нього все ще треба боротися в багатьох країнах. Україна опинилася перед необхідністю фізично захищати освіту, коли на нас напала сусідня країна. Ми — батьки, держава — подумали, що не маємо права позбавляти дітей нормального життя», — сказала Олена Зеленська.

Вона розповіла, що, згідно з підсумками міжнародного дослідження, яке провели до п’ятого Саміту перших леді та джентльменів, третина батьків і дітей у 14 країнах зазначила, що їм недостатньо від школи лише знань. Натомість є потреба в навичках життя, комунікації та стосунках.

Олена Зеленська закликала учасників заходу долучатися до глобальної кампанії «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який», ініційованої під час п’ятого Саміту перших леді та джентльменів. Дружина Президента звернулася із проханням демонструвати у школах різних країн відеоуроки «Знімки з України: нерозказані історії підлітків». У роликах — історії українських школярів, які навчаються в умовах війни та мріють про щасливе майбутнє.

Спеціальний захід організували постійні представництва України й Литви при ООН та ГО «Освіторія» за підтримки перших леді України та Литви.

На полях Генасамблеї ООН Олена Зеленська провела зустрічі з королевою Швеції Сильвією та королевою Бельгії Матильдою. Дружина Президента подякувала їм та їхнім країнам за активну роль у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей та підтримку України.

Джерело: Офіс Президента