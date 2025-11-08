Країни об’єднують зусилля, щоб розвивати спільні ініціативи в царині штучного інтелекту, впроваджувати інноваційні рішення GovTech і підтримувати дослідницькі та освітні проєкти, які зміцнюють цифрову економіку України.

Для цього підписали меморандум про співробітництво в галузі цифровізації з Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності націй і розвитку та Департаментом науки, інновацій і технологій Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також із Міністерством юстиції та цифрових справ Естонської Республіки.

Підписання відбулося в межах WINWIN Summit 2025: The Power of Innovations — конференції, що об’єднала представників держави, бізнесу, освіти, науки та міжнародних організацій навколо розвитку інновацій, штучного інтелекту й цифрової економіки України.

«Ми співпрацюємо з лідерами цифрової трансформації. Естонія — наш ментор у цифровізації, а Велика Британія — одна з перших країн, яка долучилася до розвитку інновацій в Україні. Підписання нового меморандуму — це крок уперед і підтвердження спільного бачення майбутнього. Разом ми створюватимемо проривні рішення та розвиватимемо ШІ в державних сервісах, щоб зробити їх ще зручнішими, швидшими та ефективнішими», — зазначив перший віцепрем’єр­міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Партнерство з Великою Британією та Естонією — світовими лідерами в цифровій трансформації — дасть змогу Україні швидше впроваджувати сучасні технології в державному секторі, посилювати кіберзахист і створювати зручні цифрові сервіси для громадян та бізнесу.

«Естонія пишається тим, що стоїть поруч з Україною та Великою Британією у просуванні безпечного та орієнтованого на людину цифрового врядування. Завдяки цій спів­праці ми ще раз підтверджуємо: цифровізація — це не лише інструмент інновацій, а й свободи, стійкості та довіри — цінностей, які формують демократичне цифрове майбутнє, яке ми створюємо разом», —зазначила міністр юстиції та цифрових справ Естонії Ліза Пакоста.

Підписаний меморандум відкриває новий етап співпраці між Україною, Великою Британією та Естонією в галузях цифрового врядування, інновацій та кіберстійкості.

«Для мене було великою честю взяти участь у WINWIN Summit, відсвяткувати новий світовий рекорд України разом із першим віцепрем’єр­міністром Михайлом Федоровим і підписати продовження нашого тристороннього партнерства у сфері цифровізації між Україною, Великою Британією та Естонією. Це партнерство допомагає будувати безпечне та світле майбутнє. Його чудово відображає наше Сторічне партнерство між Великою Британією та Україною, у межах якого наука й інновації відіграють ключову роль. Велика Британія має чого повчитися в України, яка демонструє унікальні результати у цифровій трансформації», — додала заступник Посла Великої Британії в Україні Шарлотта Сюрен.

Головні напрями спільної роботи: розвиток технологій цифрового урядування та державних послуг; обмін досвідом у сфері штучного інтелекту, відкритих даних і кібербезпеки; підтримка стартапів та інноваційних компаній; спільні освітні програми з цифрової грамотності та інноваційного управління; реалізація цілей Стратегії цифрового розвитку та інновацій України до 2030 року WINWIN.

«Україну, Естонію та Велику Британію об’єднує багаторічна співпраця у сфері цифровізації, заснована на довірі та спільному баченні технологічного майбутнього. Сьогодні ми зробили наступний крок — підписали меморандум, який відкриває нові напрями спільної роботи. Документ дасть змогу об’єднати досвід і ресурси для розвитку цифрових сервісів, кіберстійкості та штучного інтелекту в публічному секторі. Дякуємо партнерам за підтримку, довіру та готовність розвивати інновації разом з Україною», — зазначила радник першого віцепрем’єр­міністра — міністра цифрової трансформації з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан.

Підписання меморандуму стало частиною реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року WINWIN, яка передбачає розвиток міжнародних партнерств для посилення технологічного потенціалу країни та інтеграції України у глобальний інноваційний простір.

Також у Мінцифри планують інтегрувати голосовий штучний інтелект у «Дію» та інші сервіси, щоб спілкування з державою було таким простим, як розмова в месенджері. У цьому допоможе ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосового ШІ та багатомовних голосових агентів.

Про це під час WINWIN Summit перший віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров домовився з Маті Станішевським — співзасновником і генеральним директором ElevenLabs.

Ключовий напрям — інтеграція передових голосових ШІ­ та агентивних технологій компанії в державні сервіси, які розвиває команда Мінцифри. Технології ElevenLabs дадуть змогу громадянам отримувати послуги та консультації, просто озвучивши свій запит у чаті.

Мінцифри уже використовує технології ElevenLabs. Перший продукт — відтворення голосу Михайла Федорова для його цифрового двійника. Тепер розширюють співпрацю з компанією і планують інтегрувати інноваційні голосові технології в «Дію», «Мрію» та «Дія.Освіта».

У Мінцифри зазначають, що збудували найзручнішу цифрову державу у світі з понад 23 млн користувачів у «Дії». Тепер прагнуть увійти до трійки лідерів у сфері ШІ до 2030 року, рухаючись до проактивної «агентивної держави».

