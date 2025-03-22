Президент України Володимир Зеленський 14 березня 2025 року підписав указ №165/2025, згідно з яким полковнику Олексієві Месю посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Важливі моменти історії

2019 рік. У межах програми співпраці між Україною та США офіцер ЗСУ Олексій Месь бере участь у дозаправці винищувача F-15D Eagle в повітрі зі складу 144 винищувального крила Повітряних сил Національної гвардії США. Тоді він був ще пілотом МіГ-29. І став першим українським льотчиком, що спостерігав за дозаправкою в повітрі на задньому сидінні Eagle.

2022 рік. Пілоти ЗСУ Олексій Месь та Андрій Пільщиков зустрічаються з американськими урядовцями, щоб переконати їх: українській армії потрібні винищувачі. Для посилення позиції пілотів до них тоді приєднався голлівудський актор Шон Пенн.

2024 рік. Уже на борту F-16 в небі України Олексій Месь відбиває російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар. Він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА — врятував українців від ворожої зброї. Але, на жаль, ціною власного життя…

Народився майбутній пілот 20 жовтня 1993 року в Шепетівці на Хмельниччині. Там навчався в місцевій школі, яку закінчив із золотою медаллю.

Згодом було навчання в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив університет 2016 року. Цікаво, що Олексій Месь і Андрій Пільщиков з позивним «Джус» були однолітками і разом навчалися в ХНУПСі. А загинули хлопці з різницею один рік і один день.

«Це наш випуск, яким пишається вся Україна і всі Повітряні сили. Мені пощастило бути інструктором, який дав йому путівку в небо на літаку МіГ-29», — розповів на прощанні з Олексієм бригадний генерал Сергій Голубцов, начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ще 2014 року Олексій Месь їздив до Норвегії, тоді він навчався на четвертому курсі ХНУПС. Розповідали партнерам про участь в ООС, обмінювалися досвідом тощо. А далі — військова служба за контрактом. Його було зараховано до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки — заступника командира операційної групи.

У вересні 2022 року пілота нагороджено медаллю «За військову службу Україні» за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Позивний «Мунфіш» («Риба-місяць») Олексій Месь отримав через один з курйозних випадків, про який волів не розповідати. У червні 2022 року він був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29. У 29 років мав звання підполковника.

Обличчя кампанії

Саме Олексій Месь лобіював передавання Україні винищувачів F-16. Пілоти їздили у США, спілкувалися з медіа та посадовцями. Він вільно володів англійською — міг на рівних аргументувати потребу в захисті неба. «Мунфіш» став обличчям кампанії України з лобіювання F-16.

У червні 2022 року українські льотчики прилетіли у Вашингтон, щоб зустрітися із членами Конгресу США. Там вони спілкувалися із сенатором Марком Келлі, колишнім пілотом та астронавтом. Зрештою «Мунфіш» був одним з восьми перших українських пілотів, які навчалися керувати F-16 в Данії восени 2023 року.

У вересні 2023 року ЗСУ писали, що офіцер з позивним «Мунфіш» проходить навчання на F-16 у Великій Британії. Він один з тих пілотів, яких називають медійними. А після того як «Джус» і «Мунфіш» зустрілися у Вашингтоні з конгресменом-республіканцем Адамом Кінзінгером, той вніс на розгляд Палати представників Конгресу США Ukraine Fighter Pilots Act.

Також «Мунфіш» був одним із перших українських пілотів, які вирушили у США навчатися керувати F-16. У вересні 2023 року його навчання перейшло від кабіни симулятора до справжнього літака F-16. Про навчання українців на західних винищувачах Олексій свого часу розповідав в ефірі національного телемарафону: «Якщо порівняти літаки, які в нас на озброєнні, з F-16, це як перейти з кнопкового телефона на шістнадцятий iPhone».

Останній бій у небі

26 серпня 2024 року росіяни вкотре завдали масованого ракетно-авіаційного удару. Льотчикові Олексієві Месю на борту F-16 вдалося знищити три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

«Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни», — йшлося в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Поховали воїна 29 серпня. Під час прощання шану полеглому пілотові віддала пара винищувачів МіГ-29 — рідних для Меся, на яких він починав кар’єру пілота.

У льотчика залишилися дружина Юлія, донька, мама, батько, сестра.

«Його звали Олексій Месь, і він був найкращим льотчиком в Україні. Він менеджерив цілий проєкт з F-16 і фактично заміняв функціонал повітряного аташе. Він був дуже смішним і дуже любив свою донечку. Пілот був відмінником, хотів бути фізиком-ядерником і захистив наукову роботу в МАН про якусь неймовірну технологію в стоматології», — пригадує офіцера громадська активістка Меланія Подоляк.

Наказом головнокомандувача Збройних сил України підполковникові Олексієві Месю присвоєно військове звання полковника посмертно.

Причини катастрофи літака F-16, який пілотував Олексій Месь, розслідують.

Людмила КЛІЩУК,

АрміяІnform, онлайн-медіа Міноборони