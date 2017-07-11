Організація Об’єднаних Націй готова підтримувати зусилля переговорної групи нормандського формату й роботу тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Про це у Києві заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. «Дуже важливо забезпечити повну повагу режиму припинення вогню згідно з чинними домовленостями. Ми готові підтримати всі зусилля нормандської четвірки й тристоронньої контактної групи, ОБСЄ і робити все необхідне для сприяння врегулюванню кризи, яка триває довгий час», — зазначив Генсек під час спільного брифінгу з Президентом Петром Порошенком.

Він наголосив, що для ООН питання врегулювання конфлікту на Донбасі одне з головних на порядку денному: «Ми не забуваємо про це і прагнемо вдосконалювати нашу підтримку, зокрема в гуманітарному напрямі — підтримувати уряд у цій діяльності й забезпечити те, що допоможе людям, які опинилися у складних життєвих обставинах».

Росія має поважати наш суверенітет

Петро Порошенко заявив, що попри збройну агресію Росії проти України, наша держава продовжить участь у миротворчих операціях ООН, а також співпрацюватиме з нею за іншими напрямами. Про це повідомляє департамент прес-служби АП. Глава держави зазначив, що Україна робить помітний внесок у діяльність ООН у питаннях захисту прав людини, роззброєння, економічного й соціально-економічного розвитку. Крім того, в повному обсязі виконує свої фінансові зобов’язання перед бюджетом організації.

Під час переговорів Петро Порошенко й Антоніу Гутерріш приділили окрему увагу ситуації на сході України, а також порушенню прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму. Сторони обговорили можливості залучити ООН до моніторингу ситуації з правами людини на цих територіях.

Петро Порошенко розповів, що проросійські ватажки, які де-факто контролюють ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях, відмовляються від гуманітарної допомоги для місцевого населення не лише від офіційного Києва, а й від Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН, країн Західної Європи й США. «Проте попри ці перепони завдяки ООН понад 2 мільйони наших громадян, які постраждали внаслідок російської агресії, отримують відповідну допомогу через програми ООН», — зазначив Президент.

Антоніу Гутерріш висловив свою солідарність з українцями, які страждають внаслідок подій останніх трьох років. «Українці мають право жити в мирі й процвітанні, а їхнього права на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність слід дотримуватися», — переконаний Генсек ООН. Він наголосив на «своєму особливому емоційному зв’язку з українцями. Пишаюся тим, що коли був Прем’єр-міністром Португалії, я запровадив нову міграційну політику, яка дала змогу повністю легалізуватися українській громаді в Португалії», — повідомив Антоніу Гутерріш, підкресливши, що українці його завжди надихали своєю культурою, освіченістю, навичками, працездатністю.

Перетворення в умовах війни

Виклики, з якими стикається Україна, мають об’єднати світ, адже йдеться не лише про впровадження реформ в умовах тотальної агресії з боку Росії, а про спільну протидію військовій, економічній та інформаційній агресії заради встановлення поваги до міжнародного права й захисту демократичних цінностей. Про це під час зустрічі з поважним гостем заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату КМУ. Прем’єр підкреслив, що зустріч у Києві відбувається в часи, коли Росія грубо порушує норми міжнародного права й принципи поваги до демократичного світу.

«Ми усвідомлюємо загрозу життю мирних жителів на окупованих територіях, бачимо, що відбувається в Криму, маємо 1,7 мільйона переселенців і повинні разом долати ці виклики, а Росія має повернутися у свої кордони й припинити використовувати зброю», — заявив Володимир Гройсман.

На жаль, готових рішень для цих надскладних проблем не існує, як немає й досвіду впровадження реформ в умовах загроз та агресії, яких зазнає Україна вже третій рік. Однак 2014 року в країні розпочалися перетворення — в умовах військових загроз, накопиченої роками інституційної слабкості, високого рівня корупції, низької якості правосуддя й падіння економіки.

«За три роки нам вдалося вистояти й зробити серйозні реформи. Зрозуміло, що попереду багато роботи, але напрям задано правильно», — вважає Володимир Гройсман. Антоніу Гутерріш зауважив, що ООН «засвідчує значний прогрес України» й висловив підтримку плану реформ українського уряду.

У Києві Генеральний секретар ООН зустрівся з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, повідомляє прес-служба МЗС. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі зокрема щодо можливих шляхів подальшого залучення ООН до врегулювання гуманітарної ситуації та відновлення інфраструктури. Окрему увагу було приділено захисту прав людини в Криму.