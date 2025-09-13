Підтримка від Google — це важливий сигнал, що Україна створює інноваційні продукти, які змінюють життя людей

Проєкт «Мрія» став учасником програми Google.org Fellowship та отримає $1,5 млн на розвиток цифрової освіти України від Google.org. Ця підтримка дасть змогу освітній екосистемі «Мрія» впровадити новий функціонал на основі штучного інтелекту, щоб зробити освіту більш гнучкою, сучасною та орієнтованою на потреби кожної дитини.

Спершу технології ШІ на базі Gemini використовуватимуть для персоналізованих рекомендацій контенту та зменшення рутинного навантаження на вчителів. У майбутньому саме ШІ допоможе реалізувати головну місію «Мрії» — створювати для кожної дитини індивідуальні освітні траєкторії, які враховують її інтереси та потреби.

«Підтримка від Google — це важливий сигнал, що Україна створює інноваційні продукти, які змінюють життя людей і відкривають нові можливості для наших дітей. У вересні з «Мрією» вже почали навчання понад 2000 шкіл. 2026 року ми розпочнемо пілотування дошкілля та розроблення концепції для закладів вищої освіти. Завдяки підтримці від Google зможемо ще швидше розвивати продукт, додавати нові можливості та інструменти на базі штучного інтелекту. Важливо, що Google системно підтримує розвиток української освіти — від перезапуску платформи «Дія.Освіта» до впровадження нових технологій, які допомагають мільйонам українців здобувати знання та нові навички. Вдячні компанії за партнерство і довіру», — сказав перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Підтримка від Google.org стане стратегічним трампліном для команди «Мрії» на критично важливому етапі масштабування: впровадження екосистеми у школах у всій Україні, втілення пілотних програм у дошкільних закладах та формування спільноти користувачів. Це набагато більше, ніж підтримка. Це міжнародне визнання інноваційного потенціалу України та беззаперечне підтвердження революційної здатності освітніх технологій трансформувати навчальний процес.

«Мрія» вже сьогодні демонструє дію цієї трансформації, формуючи принципово нові стандарти персоналізованого навчання та інтерактивної взаємодії між учнями, педагогами й цифровим освітнім контентом. Символічно і стратегічно важливо, що саме Google — глобальний архітектор технологічного майбутнього системно інвестує в партнерство з Україною та українськими EdTech-рішеннями.

В епоху стрімкої цифровізації освітні системи у всьому світі змушені кардинально переосмислювати підходи до навчання. Успіх таких проєктів, як «Дія.Освіта» та «Мрія», доводить: українські технологічні рішення не просто адаптуються до глобальних викликів — вони створюють нові парадигми освіти майбутнього. Масштабна інтеграція таких платформ закладає міцний фундамент для підготовки наступного покоління українців, які не лише будуть конкурентоспроможними на світовому ринку талантів, а й стануть лідерами цифрового світу.

«У Google ми віримо, що освіта — основа кращого майбутнього, і «Мрія» — яскравий приклад цієї візії. Ми надихаємося прагненням України використовувати технології для революційних змін у навчанні та пишаємося тим, що підтримуємо цю ініціативу. Наша підтримка допоможе «Мрії» розширити свій вплив, інтегрувати передові інструменти штучного інтелекту для персоналізації навчання та надати нові можливості українським учням, вчителям і батькам. Це партнерство — свідчення нашої спільної місії використовувати технології для відкриття нових можливостей для всіх», — зазначив директор Google.org Europe Роуен Барнетт.

Підтримку від Google буде реалізовано зокрема завдяки партнерству з Фондом «Східна Європа» як головним посередником-імплементатором у впровадженні ініціатив та програм, спрямованих на розвиток цифровізації та освіти в Україні.

«Освіта — це інвестиція в майбутнє. У Фонді «Східна Європа» ми переконані, що кожна дитина в Україні має право на сучасні знання з найперших років життя. Тому ми раді реалізовувати державний освітній проєкт «Мрія» та підтримувати Міністерство цифрової трансформації в його розвитку. Підтримка від Google відкриває нові можливості: інтеграцію штучного інтелекту в платформу та розширення застосунку для дошкільнят, щоб навчання стало ще цікавішим і доступнішим для дітей та їхніх батьків», — наголосив президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях.

Пілотування «Мрії» розпочалося у вересні 2024 року, а у квітні 2025-го Президент України Володимир Зеленський оголосив, що вебпортал і застосунок стали доступні кожній охочій школі.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації