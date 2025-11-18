Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Греції із зустрічі із Президентом країни Константіносом Тасуласом, щоб обговорити енергетичну підтримку України та втілення спільних проєктів. Глава держави подякував Греції та всьому грецькому народові за непохитну підтримку України впродовж усього часу повномасштабного російського вторгнення.

«І ми вдячні Греції за те, що повністю, з першого дня, коли ми боролися за кандидатство в Європейському Союзі й продовжуємо битися за відкриття кластерів, на цьому шляху до майбутнього членства у ЄС завжди Греція була на боці України, завжди нас підтримувала», — сказав Президент.

Константінос Тасулас висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та запевнив у незмінності цієї позиції.

«Наша позиція — наслідок того, що наша країна непохитно підтримує та поважає Статут ООН і міжнародне право, яке було порушене російським вторгненням в Україну», — наголосив Президент Греції.

Під час зустрічі в розширеному форматі сторони докладно обговорили енергетичну співпрацю — домовленість між Україною та Грецією щодо газу, яка допоможе нашій країні пройти зиму.

«Великий виклик для України, українського народу — ця зима під російськими дронами, ракетами, щоденними ударами. І тут не вистачає тільки політичної підтримки. Тут є ще підтримка предметна. І я дуже радий, що впродовж цих місяців ми працювали над двосторонніми домовленостями щодо енергетичної підтримки України», — зазначив Володимир Зеленський.

Греція готова розвивати партнерство у взаємовигідних проєктах і безпековій галузі. Ішлося про використання дронів не лише з воєнною, а й з мирною метою.

Крім того, говорили про дипломатичну роботу, необхідність посилення санкцій проти росії, щоб змусити росіян сісти за стіл переговорів, і використання заморожених російських активів. Україна розраховує, що рішення про спрямування цих коштів на її захист Європейський Союз ухвалить уже цього року.

Окрему увагу приділили участі грецького бізнесу у відбудові України та спільним зусиллям для повернення українських дітей, яких викрала росія.

В Афінах Президент України також провів зустріч із Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. У їхній присутності відбулося підписання Листа про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період.

«Наші домовленості із Грецією сьогодні — це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже. Дякую всій команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити», — сказав Володимир Зеленський.

Документ підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас. У межах майбутньої угоди транспортування газу до України здійснюватиметься маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн.

Президент і Прем’єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості — отримання природного газу зі США через Грецію. Володимир Зеленський подякував за цю можливість Сполученим Штатам і Президентові Дональду Трампу.

«Так Україна отримує доступ до надійних джерел енергії. А Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи. Це вирішальний внесок в енергетичну стабільність, стійкість і безпеку не тільки нашого, а й вашого регіону. Безсумнівно, це шлях до того, щоб бути незалежними від російського газу, і Європа припинить купувати цей газ», — акцентував Прем’єр-міністр Греції.

Глава держави окремо поінформував про ситуацію на фронті, перспективи й можливості для активізації дипломатії та допомоги заради наближення закінчення війни.

«Ключове — це продовження тиску на росію, яка почала цю війну та робить усе для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню та більш суттєвих кроків, щоб гарантувати безпеку, але всі такі мирні пропозиції кремль відкинув. Саме тому росія заслуговує на подальші санкції, заслуговує на подальший тиск», — наголосив Президент.

Серед інших тем обговорення — зусилля для повернення українських дітей, яких викрала росія, взаємодія на рівні ЄС та участь Греції і грецьких компаній у відбудові після війни.

«Ми представили Греції наші можливості в сучасному оборонному виробництві. Україна, захищаючись у цій війні, розробила дуже багато зразків справді ефективної зброї. Запрошуємо партнерів до співпраці — спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємося на результати», — підсумував Володимир Зеленський.

Шляхи до закінчення війни стали темою обговорення Президента України й Президента парламенту Греції Нікітаса Какламаніса. Глава держави подякував Греції, Президентові парламенту та всім парламентарям за підтримку України й українських родин від самого початку повномасштабної російської агресії.

«Така підтримка різна — і підтримка нашої армії, і фінансова, і гуманітарна, що дуже важливо. Сьогодні в нас новий шлях — майбутнього щодо енергетичної стабільності. Я вдячний за всі ці види підтримки від грецького народу», — сказав Президент.

Нікітас Какламаніс запевнив, що Греція та грецький парламент стоятимуть на боці України.

«Грецький парламент бажає, щоб якомога скоріше в Україну прийшов мир. І щоб досягнути стабільного миру, передусім ми маємо домогтися припинення вогню», — зазначив він.

Саме обговорення шляхів досягнення реального миру для України було одним із ключових під час зустрічі. Сторони говорили про потрібний тиск Китаю та США на москву для закінчення війни. Президент України і Президент парламенту Греції мають однакову позицію: сталий мир має базуватися на повазі до міжнародного права.

Також обговорили співпрацю між Україною та Грецією на рівні парламентів. Нікітас Какламаніс наголосив, що грецькі парламентарі готові до взаємодії з українськими колегами в усіх можливих сферах.

Джерело:

Офіс Президента