Італія — у трійці найбільших економічних партнерів України в ЄС та один з основних торговельних партнерів у світі. Обсяги торгівлі торік сягнули понад 4 мільярди доларів США. Саме тому наші країни можуть поліпшувати цей результат і так зміцнювати нашу дружбу. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Італії, де зустрівся з головою ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте. Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля палацу Кіджі, офіційної резиденції прем’єр-міністра Італії.

Співпраця в галузях взаємної зацікавленості

Глава Української держави відзначив зацікавленість нашої країни в поглибленні відносин з Італією та розвитку співпраці в усіх галузях. Президент наголосив на великому потенціалі для виведення взаємодії між Україною та Італією на якісно новий рівень. Він висловив інтерес до активного залучення італійських інвесторів до масштабної приватизації в Україні, а також участі італійських компаній у реалізації інфраструктурних проєктів і розвитку української енергетики, повідомляє Офіс Президента.

«Наш уряд працює на спрощення економічних та бізнес-процесів. На цей рік у нас великі плани щодо будівництва доріг, мостів, розвитку портів та аеропортів. Ми будемо раді бачити італійських інвесторів в Україні і зробимо все заради безпеки їхніх інвестицій. Давайте разом будувати в Україні та створювати робочі місця», — зазначив Президент.

Глава держави подякував Джузеппе Конте за незмінну підтримку Італією суверенітету й територіальної цілісності України. Прем’єр-міністр Італійської Республіки наголосив на повній підтримці реформ в Україні.

Сторони порушили питання зміцнення культурних зв’язків і розвитку науково-технічної співпраці, особливо в космічній галузі. Під час переговорів погодили графік контактів на найвищому рівні на 2020 рік та обговорили підготовку візиту Джузеппе Конте в Україну.

Увага — загальнополітичним питанням

Було обговорено і загальнополітичні питання. «Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси «ДНР» та «ЛНР», які відкрилися у кількох містах Італії», — повідомив Володимир Зеленський.

Обговорили справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії. «Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця», — наголосив Президент.

Глава Української держави зустрівся із президентом Італійської Республіки Серджіо Маттареллою. Було обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, підтримку Італією процесу реформ в Україні та інтеграції нашої держави в євроатлантичні структури.

«Для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО», — наголосив Володимир Зеленський, підкресливши, що нині відкриваються нові можливості для активізації співпраці між двома країнами.

Серджіо Маттарелла позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка робить важливий внесок у розвиток міжособистісних контактів між громадянами наших країн.

Глава Української держави ознайомив президента Італії із ситуацією на Донбасі та станом реалізації домовленостей паризького саміту в нормандському форматі. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Італія й надалі підтримуватиме солідарні міжнародні зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

А згодом у Ватикані відбулася аудієнція Президента України та першої леді з Його Святістю Папою Франциском. «Головне, про що ми говорили, — це мир. Він навіть назвав мене «президентом миру» — ось такий у мене зараз імідж у Європі», — зауважив Володимир Зеленський після аудієнції. Він наголосив на важливості того, що зустріч із Папою Франциском відбулася за два місяці після паризького саміту в нормандському форматі й до запланованої зустрічі в Берліні.

«Звернувся до Папи Франциска із проханням допомогти зі звільненням українців, утримуваних на Донбасі, у Криму та Росії», — сказав він.

Підтримка Святого Престолу

Обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту довкілля. «Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу «Папа для України», що допомогла 900 тисячам українців, які постраждали на Донбасі», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Його Святість Папу Франциска дуже чекають в Україні, де він має надзвичайно велику підтримку і довіру.

Під час візиту до Ватикану Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем кардиналом П’єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин архієпископа Пола Річарда Галлахера. Глава держави відзначив плідну співпрацю, що її вдалося розвинути за 28 років дипломатичних відносин між Україною та Святим Престолом, дата встановлення яких символічно збігається із сьогоднішнім візитом: «Нас поєднують спільні цінності та спільне бачення майбутнього».

Президент наголосив, що наша країна прагне миру і тому звертається до Святого Престолу та особисто до Його Святості Папи Франциска з проханням про підтримку й допомогу в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі. Володимир Зеленський звернувся до Святого Престолу із проханням допомогти нашій державі звільнити своїх громадян.

Він зауважив, що міжцерковний діалог в Україні може слугувати прикладом для інших країн, і відзначив важливу роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у діяльності держави.

Разом з дружиною Президент відвідав ватиканські музеї, Сикстинську капелу і собор Святого Петра. Вони оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира і княгині Ольги, відвідали могилу святого Петра.

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