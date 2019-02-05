Угоду на постачання запасних частин до дизель-генераторів 12ZV40/48 для Южно-Української АЕС із виробником цього обладнання французьким підрозділом фінської компанії Wдrtsilд Wдrtsilд France уклав НАЕК «Енергоатом». Документ підписано за підсумками відкритих торгів, які відбулися в електронній системі публічних закупівель ProZorro в офісі компанії на початку лютого. Закупівлю запчастин передбачено в межах капітального ремонту резервної дизельної електростанції (РДЕС) другої системи безпеки енергоблока №3 ЮУ АЕС.
«Дякую, що повірили у щирість нашого прагнення працювати напряму з провідними світовими виробниками обладнання для АЕС, — прокоментував угоду президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський. — Наша перша зустріч відбулася торік у червні на Всесвітній ядерній виставці в Ле Бурже, і тоді ми лише розпочали переговори про співпрацю. А вже у листопаді між нашими компаніями було підписано меморандум про взаєморозуміння, який передбачає широкий спектр потенційних напрямів для співробітництва. Тож робимо перший практичний крок до реалізації меморандуму. Попереду на нас чекає великий шлях поглиблення та розширення взаємодії».
Директор з надання послуг у ядерній галузі Wдrtsilд France Мішель Куббінга висловив представникам нашої компанії подяку за відкритість до співпраці у процесі підготовки до тендера. «Укладення цієї угоди стало визначною віхою у роботі на ринках країн Східної Європи, — зазначив представник Wдrtsilд France. — Наш шлях був непростим, раніше нам не вдавалося досягти прямої співпраці з «Енергоатомом» щодо постачання обладнання та запасних частин. Тендер, на якому перемогла Wдrtsilд, був прозорим, участь у ньому дала нам дуже корисний досвід».
Напередодні підписання контракту представники компанії Wдrtsilд відвідали ЮУ АЕС для ефективної взаємодії в межах підготовки до планового ремонту дизельних двигунів у ході ремонтної кампанії 2019 року, повідомляє дирекція з комунікацій НАЕК Енергоатом».
Цього року заплановано ремонти двох дизельних двигунів 12ZV40/48: капітальний ремонт дизель-генератора другої системи безпеки енергоблока №3 і середній ремонт дизель-генератора другої системи безпеки енергоблока №2. Дизель-генератори призначені для подачі електричного живлення на системи безпеки у разі їх знеструмлення для розхолоджування і безпечної зупинки реактора. Капремонт РДЕС другої системи безпеки третього енергоблока, який готують до довгострокової експлуатації, має продовжити термін служби на 10 років. Специфікація замовлення на запчастини, інструменти, приладдя для дизель-агрегатів 12ZV40/48 у 2019 році складається з понад 200 позицій. Заміні насамперед підлягають запчастини, що піддаються найбільшому навантаженню під час роботи РДЕС.
Візит представників Wдrtsilд було організовано для уточнення технічних параметрів запасних частин. Першу поставку заплановано на кінець квітня.
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«Урядового кур’єра»