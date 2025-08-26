Привітати Україну та український народ особисто прибули Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник Президента США з питань України генерал Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Великої Британії, заступник міністра оборони Чехії, постійний секретар Міністерства оборони Естонії та духовні лідери.

«Україна відзначає День Незалежності, воюючи, захищаючись, під ударами, під тривогами, але сильною. І, що дуже важливо, не наодинці. І кожного дня дедалі більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла: у російське небо й на російську землю. І з кожним кроком цієї війни там із тиском на росію, із її реальними втратами ми знаємо, що мир для України стає ближчим», — сказав глава держави.

Прем’єр-міністр Канади привітав українців із Днем Незалежності та висловив повагу й підтримку Україні.

«Канада завжди буде з вами. Ваша справа — свобода, демократія, суверенітет — це й наша справа. І ваша історія формує нашу історію. Я виріс у канадських преріях, де мій горизонт був схожим на ваш прапор, де мої однокласники мали ваші імена, а їхні батьки й діди розмовляли вашою мовою», — зазначив Марк Карні.

Володимир Зеленський наголосив, що українці та всі партнери працюють разом, щоб дотиснути росію до миру та отримати гарантовану безпеку. Президент подякував усім, хто допомагає, і всім українським воїнам, які боронять українську незалежність.

Пам’ять полеглих героїв різних часів, які віддали найдорожче — своє життя — заради України та її незалежності, вшанували хвилиною мовчання.

Президент передав рідним загиблих воїнів, які удостоєні звання Герой України, ордени «Золота Зірка».Це старший солдатГеоргій Павлов, майорВладислав Солоп, старший солдатОлександр Хомяк (НГУ).

Президент особисто відзначив іще трьох Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Сержант запасуНазар Сапета, капітанПавло Севрюк, майорМикола Черниш (НГУ). Шістьом воїнам глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:молодший сержантІлля Адамов, сержантВолодимир Гузенко, лейтенантДмитро Кравченко, солдатОлександр Курце, солдатЄвген Нетесаний, полковникАнатолій Січкар (ДПСУ). Глава держави також відзначив Захисників і Захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і «За мужність» І й ІІІ ступенів.

Володимир Зеленський вручив бойові прапори командирам 5 окремої важкої механізованої бригади, 155 окремої механізованої бригади, 48 окремої артилерійської бригади, 783 окремої бригади оперативного обладнання території Державної спеціальної служби транспорту та полку підтримки Національної гвардії України, відзнаку «За мужність та відвагу» начальникові штабу — заступникові командира 21 окремої механізованої бригади, командирам 65 окремої механізованої бригади «Великий Луг», 360 окремої берегової ракетної бригади, 225 зенітного ракетного полку, начальникові Департаменту контррозвідки СБУ та начальникові 2 прикордонного загону Державної прикордонної служби.

Президент вручив стрічки з почесним найменуванням «Подільська» командирові 46 окремої аеромобільної бригади та «Кодацька» — командирові 108 окремої бригади територіальної оборони.

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами медиків, журналістів, волонтерів, митців, освітян і релігійних діячів.

Джерело: Офіс Президента