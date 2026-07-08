Унаслідок російської атаки у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«З огляду на масштаби руйнувань уряд надасть кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Необхідність ухвалення оперативних рішень обговорили з Президентом», — наголосила очільниця уряду.

Вона подякувала міністрові внутрішніх справ Ігореві Клименкові та голові Київської ОВА Миколі Калашнику за якісну координацію роботи. «Щира подяка рятувальникам, саперам, комунальникам — усім, хто ліквідовує наслідки ворожого обстрілу та повертає громаду до життя», — зазначила Юлія Свириденко.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник упродовж усього дня 6 липня працював у Вишневому, де триває ліквідація наслідків однієї з наймасштабніших ворожих атак на Київщину.

«На жаль, цей день приніс страшні втрати. Внаслідок російської атаки на область загинули восьмеро людей. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять кожному загиблому», — зазначив Микола Калашник.

У регіоні на вечір понеділка було відомо про 58 постраждалих. Госпіталізовано 20 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Медики роблять усе можливе, аби врятувати їхні життя.

Ворожа атака зачепила чотири райони: Бучанський, Броварський, Бориспільський та Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Попередньо загалом в області пошкоджено 276 об’єктів, із яких 251 — у Вишневому. Серед них приватні та багатоквартирні будинки, промислові підприємства, торговельні, складські, адміністративні й виробничі будівлі, приміщення управління поліції, пункт базування екстреної медичної допомоги та транспортні засоби. Одразу після удару було організовано евакуацію мешканців із пошкоджених будинків. Розгорнуто штаби допомоги, де люди можуть оформити необхідні документи, одержати гуманітарну, психологічну та фінансову підтримку.

Для тих, чиї будинки зазнали незначних пошкоджень, організовано видачу будівельних матеріалів першої необхідності — брезенту, клейонки та OSB­плит, щоб тимчасово закрити пошкоджені покрівлі, вікна та захистити оселі від негоди.

Для тих, хто втратив житло або поки що не може повернутися додому, сформовано резерв із 600 місць для тимчасового проживання. Частину людей уже вдалося розселити. Якщо є потреба в тимчасовому житлі, необхідно звернутися до працівників Національної поліції, місцевої влади, які працюють на місці, — вони допоможуть із розміщенням. Також на місці організовано гаряче харчування — працює фудтрак із гарячими стравами та напоями.

«Окремо хочу наголосити: кожен, чиє житло постраждало внаслідок цієї атаки, матиме підтримку від держави. Відновимо пошкоджений житловий квартал і зробимо все можливе, щоб люди якнайшвидше повернулися до нормального життя», — сказав начальник КОВА. Він подякував рятувальникам ДСНС, поліцейським, медикам, комунальникам, енергетикам, волонтерам, міжнародним партнерам і благодійним організаціям, які з перших хвилин поруч із людьми та допомагають долати наслідки російського терору.

«росія вкотре продемонструвала, що її ціль — мирні люди. Але Київщина вистоїть. Ми поруч із кожною постраждалою родиною і не залишимо людей сам на сам із бідою. Роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно. Усі служби залишаються на місцях. Інформацію про наслідки ворожої атаки уточнюють та оперативно оновлюватимуть», — зазначив Микола Калашник.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Київська обласна військова адміністрація