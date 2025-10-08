Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві із Прем’єр-міністром Литви Інгою Ругінєнє, яка нещодавно вступила на цю посаду та здійснила свій перший закордонний візит саме в нашу країну.

«Дякую за ваш візит. Вдячні вашій команді. Вам дуже раді в Україні. Хочу подякувати вашій країні, всьому литовському народові за таку сильну підтримку й тепле ставлення до українців від самого початку цієї війни. Ми дуже пишаємося, що маємо таких друзів», — наголосив глава держави.

Президент відзначив комплексну підтримку України від Литви, зокрема військову допомогу. Литва також є співлідеркою в коаліції з розмінування та бере активну участь у коаліціях дронів, ППО, РЕБ, артилерійській та ІТ.

Володимир Зеленський акцентував, що посилення протиповітряної оборони залишається постійним пріоритетом на тлі нарощування ракетно-дронового терору з боку росії, зокрема російських ударів по критичній і цивільній інфраструктурі. У зв’язку з цим окрему увагу на зустрічі приділили підтримці української енергетики напередодні зими.

Президент відзначив готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей щодо спільного виробництва зброї та подальші інвестиції в український ОПК. Зокрема, Литва зацікавлена в розвитку потужностей з виготовлення українських дронів.

Окрему увагу було відведено дипломатичній роботі для досягнення реального миру та зусиллям заради повернення українських дітей, яких викрала росія. Глава держави подякував за те, що під час саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, який відбувся у Нью-Йорку, Литва була представлена на рівні першої леді Діани Наусєдєнє. Наступний саміт відбудеться у Брюсселі. Україна розраховує на участь Литви в ньому.

Серед інших тем обговорення — допомога Литви у відбудові України та спорудженні укриттів у школах і дитячих садках. Литовські партнери вже беруть участь у будівництві шкільних укриттів у шести українських областях.

Вітаючи колегу Інгу Ругінєнє в Києві, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко сказала: «Я вдячна Литві за підтримку, яку вона вже надала Україні з початку повномасштабного вторгнення, — це становить приблизно 2% ВВП країни. Дякую за рішення литовського уряду надалі спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на потреби безпеки та оборони України. Вдячна Литві за принципову позицію щодо євроінтеграції України. Ми маємо бути в ЄС якомога швидше», — наголосила очільниця українського уряду.

Юлія Свириденко зазначила, що важлива складова двосторонньої співпраці — відбудова України вже зараз, не чекаючи завершення війни. Десять проєктів уже реалізовано, ще шість у процесі виконання, серед яких будівництво укриттів для шкіл у прифронтових областях.

За словами Прем’єр-міністра, Литва також допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру України і вже надала на це 83 млн євро.

«Під час зустрічі підписали меморандум про захист критичної інфраструктури між урядовим Офісом Литовської Республіки й адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Посилюємо співпрацю в цьому напрямі», — повідомила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду висловила вдячність Інзі Ругінєнє за важливу ініціативу реабілітації українських дітей, яких викрала росія, після їхнього повернення в Україну.

Крім того, співрозмовниці відзначили проєкт Create Ukraine, який реалізує Центральне агентство з управління проєктами Литви (CPVA).

«Ця ініціатива — для повернення в Україну молодих українських професіоналів з міжнародним досвідом і залучення їх до роботи в державному секторі. Цієї осені ми збільшили набір до 25 людей, адже вони вже роблять внесок і допомагають державі», — підкреслила Прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко висловила вдячність литовській колезі за добрі слова про силу українських жінок, особливо в часи повномасштабного вторгнення: «Жінки-лідерки посилюють наші суспільства, військо і політику. Працюємо разом для посилення наших держав у часи викликів війни в Європі».





Джерела: Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ