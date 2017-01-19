За останні роки Європарламент став для Києва тією європейською інституцією, де на рівні керівництва українським інтересам надавали широкої підтримки. Тому за виборами президента ЄП в Україні стежили уважно. Прихід на цю посаду представника Європейської народної партії (ЄНП) 63-річного італійця Антоніо Таяні в Києві сприйняли з обережним оптимізмом. Чимало експертів вважають, що в особі колишнього президента ЄП Мартіна Шульца Україна втратила впливового адвоката в євроструктурах, проте сподіваються, що Антоніо Таяні хоча й менш відкрито, підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України.

Офіційний Київ упевнений, що зі зміною керівництва ЄП особливих змін щодо українського питання в цій структурі не відбудеться. Президент України Петро Порошенко сподівається, що новообраний президент ЄП послідовно підтримуватиме Україну. Про це глава Української держави повідомив у Twitter. «Вітаю Антоніо Таяні з обранням президентом Європарламенту, — написав він. — Розраховую на послідовність та непохитну підтримку України, командну роботу та особисті контакти».

Проте до сфери політичних інтересів Антоніо Таяні у Європарламенті Україна ніколи не входила. За останні два роки, протягом яких він виконував обов’язки євродепутата, Таяні перебував у складі комітету промисловості та енергетики й опікувався розвитком співпраці ЄП з країнами Латинської Америки. І як свідчить дані про його депутатську активність на сайті ЄП, за цей час він жодного разу не брав участі в дебатах, присвячених українському питанню. Проте всі важливі для Києва резолюції, зокрема про необхідність запровадження безвізового режиму, антиросійських санкцій, ратифікацію Угоди про асоціацію під час голосування Таяні підтримував.

Це пояснюється тим, що новий президент входить до складу групи ЄНП, яка є політичним партнером ключових українських партій, зокрема «Батьківщини» та Блоку Петра Порошенка, Вона відома також своєю критичною позицією щодо Росії. Тож можна сподіватися, що і на посаді президента ЄП Антоніо Таяні цієї тактики не змінюватиме.

Проте чи буде Таяні ініціювати власні заяви щодо підтримки України, нині говорити складно. Все залежатиме від того, якою бачить сам Таяні свою роль на посаді президента Європарламенту. Експерти нагадують, що екс-президент Мартін Шульц зазнав чимало критики саме через те, що був сильною і самостійною політичною фігурою у ЄП. Для України його політичні месиджі часто були стимулом і моральною підтримкою, особливо під час перипетій із введенням безвізового режиму з ЄС і збереження санкцій проти Росії. Так, наприкінці минулого року на саміті ЄС у Брюсселі він заявив: «Хочу наголосити: не лише Україні потрібен ЄС, Євросоюзу також потрібна Україна, тому ми підтримуватимемо її далі, наша мета залишається незмінною: економічно розвинена і вільна Україна».

Згідно із заявою, яку Антоніо Таяні зробив у сесійній залі в день голосування за кандидатуру на посаду президента ЄП, новий президент радше обере роль неупередженого політичного менеджера. «Це не справа президента Європарламенту просувати політичний порядок денний, це стосується вас, члени Європарламенту. Ви разом вирішуєте, у якому напрямку ми рухатимемося і як відповідатимемо на виклики», — сказав Таяні. Він пообіцяв, що у разі обрання буде «нейтральним президентом, який працює для всіх європейців, і сконцентрується на найважливіших питаннях: безпека, міграція і робочі місця».

Проте висловлювання Антоніо Таяні під час перебування на посаді Єврокомісара з питань індустрії та підприємництва, яку він обіймав з 2010 по 2014 рік, були більш відвертими, повідомляє Німецька хвиля. Так, 28 лютого 2014 року в інтерв’ю агентству Reuters Таяні висловив погляди з приводу драматичних подій в Україні. «Звичайно, важливо підтримувати демократію, але водночас важливо працювати з Росією. Тому що без міцної співпраці з Росією неможливо знайти правильне рішення. Існує загроза Грузії—2», — застерігав Таяні. Він назвав Україну складним коктейлем із 46 мільйонів людей з різними етнічними та культурними традиціями. «Проблема України не в європейському розширенні. Це політична проблема, тому що люди в Україні не скрізь однакові», — таку думку висловлював новообраний президент Європарламенту три роки тому.

Утім, експерти переконані, що Антоніо Таяні не дозволить, щоб особисті політичні погляди відображалися на його діяльності на посаді президента ЄП. Проте Києву не варто очікувати від нього проявів особливої симпатії і підтримки.