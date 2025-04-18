Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, відкриваючи форум, наголосив, що саме громади — ключова опора стійкості країни.

Головне — люди

«Головна причина нашої стійкості сьогодні — люди у громадах. Саме вони першими зупиняли ворога, саме вони нині забезпечують базові послуги, ухвалюють рішення, підтримують одне одного та наших військових.

Я вдячний кожній громаді, яка приєдналася до ініціативи «Пліч-о-пліч». Цей проєкт уже об’єднав 450 громад з різних регіонів, які спільно втілюють конкретні відбудовчі ініціативи. Це й є приклад тієї згуртованості, про яку ми нині говоримо.

Згуртованість — це щоденна взаємодія між людьми, це рішення, ухвалені в кризових умовах із думкою про майбутнє. Це готовність допомагати не лише сусідній, а й віддаленій громаді. Це стратегічне бачення, якою має бути Україна після перемоги», — зазначив Олексій Кулеба.

Міністр повідомив про нові кроки уряду: нещодавно було ухвалено рішення про фінансову підтримку для прифронтових громад — 1,5 мільярда гривень минулого тижня та ще 1,8 мільярда — цього тижня. У середньому — по 10 мільйонів гривень на громаду. Кошти спрямовують на укриття, спецтехніку, відновлення критичної інфраструктури та інші життєво важливі потреби.

Окремо він наголосив, що міністерство продовжує реформу з децентралізації, щоб забезпечити спроможність органів місцевого самоврядування.

На форумі відбулося чотири дискусійні панелі. У першій — «Міжнародна підтримка у відновленні та розвитку України» — окрім Олексія Кулеби взяли участь державний секретар Міністерства фондів розвитку та регіональної політики Польщі Ян Шишко, заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита, Надзвичайний і Повноважний посол Японії Масаші Накаґоме, Постійний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Яко Сільє, Надзвичайний і Повноважний посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр. Учасники обговорили стан реалізації міжнародних проєктів, подальші кроки співпраці та перспективи відбудови.

Координація партнерами

Олексій Кулеба наголосив, що ефективна координація з партнерами буде важливим елементом забезпечення довгострокової стійкості і громад, і всієї України.

«Ми готуємося до двох варіантів перебігу подій: швидке відновлення, якщо умови будуть такими, як є, і більш комплексний підхід, якщо ситуація зміниться на нашу користь. Ми готові до цього, знаємо і розуміємо, що будемо робити. Маємо приклад роботи з уже деокупованими територіями — Харківщина, Київщина, Херсонщина.

Ми усвідомлюємо, що багато нині залежить від нашої максимально точної координації з міжнародними партнерами. Саме спільне напрацювання наших подальших кроків буде тим, що закладе фундамент нашої стійкості на довгі роки та забезпечить ефективну відбудову в будь-якому зі сценаріїв.

Дякую громадам, дякую партнерам, які залишаються з Україною. Саме спільними зусиллями ми формуємо міцну основу для безпечного і справедливого відновлення», — зазначив Олексій Кулеба.

Віктор Микита наголосив на важливості розвитку міжнародної співпраці на рівні громад для ефективної відбудови.

«Ми вдячні всім міжнародним партнерам, які продовжують активно нам допомагати. Однак щоб ця взаємодія була ще більш ефективною, потрібен комплексний підхід. Офіс Президента України веде активну роботу для налагодження міжнародної співпраці на рівні регіонів та громад. Бачимо реальний результат, коли країни беруть під патронат області та реалізують там проєкти відновлення.

Усе починається з громад і закінчується громадами. Єдина політика, яка має бути на рівні нашої держави, — політика згуртованості. Весь світ сьогодні підтримує нас. Ми своїм прикладом маємо показати, що ми також згуртовані», — прокоментував заступник керівника Офісу Президента.

Міжнародні партнери наголосили на готовності й надалі підтримувати Україну та працювати з міністерством для подальшої реалізації проєктів відбудови.

«Шлях до сталого відновлення — це не лише про інфраструктуру. Це про відновлення довіри, зміцнення громад і забезпечення інклюзивного врядування. У ПРООН ми переконані, що справжня стійкість починається із згуртованості — всередині громад, між громадами, а також між громадянами та інституціями. Разом з урядом Японії ми з гордістю підтримуємо такі ініціативи, як цей форум, що об’єднують міжнародних партнерів та місцевих лідерів для спільного пошуку рішень, котрі базуються на прозорості, участі й тривалому впливі», — сказав Яко Сільє.

Японія як цікавий приклад

Масаші Накаґоме наголосив на успішності програм, які країна реалізує для підтримки України, і також підкреслив готовність продовжувати цю допомогу.

«Японія завжди була і залишатиметься надійним партнером України. Від початку агресії Японія надала понад 12 мільярдів доларів США гуманітарної, фінансової та реконструкційної допомоги. Із 2022 року через ПРООН Японія спрямувала понад 241 мільйон доларів США на підтримку ініціатив місцевого відновлення у понад 30 громадах. Реагування на нагальні потреби громад — основа відновлення, стійкості та національної згуртованості. Японія й надалі підтримуватиме Україну в цьому важливому процесі», — зазначив Надзвичайний і Повноважний посол Японії.

У межах форуму учасники мали змогу ознайомитися з функціоналом екосистеми DREAM у спеціальній інтерактивній зоні. Зокрема, переглянути інвестиційні проєкти в єдиному портфелі, які вже розміщено на публічному порталі dream.gov.ua, ключові дані за проєктами відновлення та розвитку, а також протестувати моніторингові інструменти аналізу відкритих даних.

Захід організувало Міністерство розвитку громад та територій спільно з ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій