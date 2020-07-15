Перед тим як їхати за кордон, проконсультуйтеся з інтерактивною картою МЗС. Країн, які приймають українців, лише 25

Питання виїзду за кордон у період літніх відпусток актуальне для багатьох українців. У зв’язку з невтішною епідеміологічною ситуацією в Україні перелік держав, які дозволяють в’їзд нашим громадянам навіть з певними карантинними обмеженнями, невеликий. Як повідомив під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, за останній тиждень до переліку 23 країн, які приймають українців (Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови), додалися Ліван та Багамські острови. Майже у всіх цих країнах на кордоні проводять температурний скринінг приїжджих і в разі виявлення тривожних симптомів змушують пройти безкоштовний ПЛР-тест.

Міністр нагадав, що у зв’язку з постійною зміною пандемічної ситуації у світі країни регулюють правила в’їзду на їхню територію. Тому він порадив кожному, хто бажає виїхати за кордон, консультуватися з інтерактивною картою — спеціальним онлайн-ресурсом, розробленим вітчизняним МЗС, який постійно оновлюється і за яким можна перевірити, куди та на яких умовах може виїхати громадянин України. Дмитро Кулеба повідомив, що найпопулярніші країни за кількістю кліків на інтерактивній карті — Угорщина, Туреччина, Росія, Польща та Німеччина.

ЄС кордонів не відкриє

Закритим для українських громадян залишаються поки що і країни-члени ЄС. Як відомо, 1 липня Брюссель оприлюднив перелік країн, громадянам яких дозволив в’їзд на територію ЄС, проте України у ньому не було. Головним критерієм, за якими Єврокомісія формувала цей список, була кількість хворих на 100 тисяч населення. Для ЄС прийнятною була цифра 16 осіб на 100 тисяч.

Цього тижня Рада ЄС має переглянути цей список, проте вже напевне можна сказати, що і в оновлений перелік Україна не потрапить. Дмитро Кулеба підтвердив ці побоювання, заявивши в інтерв’ю «Сегодня», що Шенгенська зона найближчим часом не буде відкрита для України. «Зараз, на жаль, цифри в Україні невтішні. За останніми даними, у нас 62 хворих на 100 тисяч населення, тоді як в ЄС ця цифра становить 16,3 на 100 тисяч», — констатував міністр. За його словами, про зняття обмежень на подорожі українців до ЄС можна буде говорити лише тоді, коли показники в Україні дорівнюватимуть або будуть меншими, ніж загалом у ЄС.

«Це ключова вимога. Поки що, на жаль, ми дуже далекі від цього», — сказав Дмитро Кулеба.

Проте навіть в умовах пандемії в’їзд до ЄС залишається відкритим для певних категорій громадян України. Серед них дипломати, сезонні та медичні працівники, ті, хто має посвідки на проживання у країнах ЄС, студенти, які навчаються у європейських вишах. Але щодо останньої категорії треба бути уважними і перевіряти інформацію в консульстві країни, до якої їде студент. Адже, наприклад, Німеччина пускатиме на свою територію студентів із країн «червоного списку», лише якщо навчання за їхньою спеціальністю неможливо проводити дистанційно.

Українські критерії «червоного списку»

Минулого тижня українське МОЗ оголосило власний оновлений «червоний список» країн. Кожен, хто прибув з них, має проходити 14-денну обсервацію по прильоті чи скористатися додатком «Дій вдома». До нього потрапили США, Вірменія, Бельгія, Ізраїль, Молдова, Росія, Білорусь, ОАЕ, Чорногорія, Казахстан, Франція, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Канада, Єгипет, Албанія, Чехія та інші. Чимало країн опинилися у цьому списку попри те, що рівень захворюваності там нижчий, ніж в Україні. Бо МОЗ вносило в нього усі країни, де рівень захворюваності вищий за 40 осіб на 100 тисяч населення.

Дмитро Кулеба пропонує переглянути критерії, за якими в Україні формуються «зелений» та «червоний» списки країн відповідно до даних про кількість хворих на коронавірусну недугу. Він переконаний, що до «червоного списку» варто вносити ті країни, де рівень захворюваності на 100 тисяч населення вищий, ніж в Україні.

«Таким чином він буде об’єктивнішим і більше відповідатиме реальності, яка існує в Україні», — вважає дипломат, наголошуючи, що у цьому питанні не варто прив’язуватися до конкретної цифри, «яка завтра вже може бути неактуальною». Тобто тільки якщо показник у певній країні на 100 тисяч населення більший, ніж в Україні, тоді її варто вносити до «червоного списку».

Інакша ситуація, коли країни потрапляють у нього несправедливо, а українці, які повернулися з цих країн, змушені сидіти на самоізоляції, хоч ситуація з коронавірусом там може бути кращою, ніж у самій Україні.