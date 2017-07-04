У сесійній залі Європарламенту минулої суботи відбулася загальноєвропейська церемонія вшанування пам’яті екс-канцлера ФРН Гельмута Коля, який незмінно керував країною з 1982-го до 1998 року. Цей період, на який припала одна з найважливіших подій в історії Німеччини, — падіння Берлінського муру, — називають епохою Коля.

У церемонії прощання з Гельмутом Колем узяв участь Президент України Петро Порошенко, повідомляє департамент прес-служби АП. «Особливістю канцлера Коля була здатність вирішувати складні питання, які, на перший погляд, вирішити було абсолютно неможливо. Це він знайшов правильну мову з тодішнім Радянським Союзом, це він зробив великі кроки для того, щоб був мир і щоб ніколи більше не почалася війна», — сказав український лідер. Він переконаний, що завдяки зусиллям Гельмута Коля було створено євро, розширено Євросоюз, зміцнено євроатлантичну інтеграцію. «Зроблено кроки, які сьогодні формують Європу і без яких ми не можемо уявити Європейського Союзу і світу», — продовжив Петро Порошенко. Він висловив думку, що сучасні політики мають вчитися у канцлера Коля, як вирішувати складні питання. «Я оптиміст і вірю, що об’єднаними зусиллями Європи й світу ми можемо повернути мир в Україну, в Європу», — підсумував Президент.

Без Гельмута Коля зовсім по-іншому склалося б життя мільйонів людей, які до 1990 року жили за Берлінським муром. На цьому у виступі наголосила нинішній канцлер ФРН Ангела Меркель, яка була близьким соратником Гельмута Коля по Християнсько-демократичній партії і яку він запросив до свого першого уряду після возз’єднання Німеччини. «Любий федеральний канцлере, ваша роль у тому, що я тут стою, вирішальна. Дякую за шанси, які ви мені надали. Дякую за шанси, які ви відкрили для багатьох інших. Дякую за шанси, які ми як німці та європейці отримали завдяки вам», — звернулася вона з останніми словами вдячності до свого політичного наставника. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв продовжувати німецько-французьку дружбу в дусі Коля і заявив, що спільно з Ангелою Меркель прагне дати поштовх новій Європі.

Президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та Гельмута Коля пов’язувала давня дружба, тому його виступ на церемонії прощання був дуже щирим і особистим. Він пригадав, повідомляє DW, що Коль був єдиним главою уряду, який кілька хвилин зворушено плакав під час саміту Євросоюзу в 1997 році в Люксембурзі, коли Брюссель вирішив прийняти до своїх лав країни Центральної та Східної Європи. «Зі смертю Гельмута Коля нас залишає велет післявоєнного часу, який ще за життя увійшов у підручники історії і став європейським пам’ятником, до якого німці та європейці покладають вінки», — сказав Юнкер. За його словами, Коль був німецьким і європейським патріотом, який «скористався історичним шансом возз’єднати Німеччину. Він відчув, що єдність наближалася. Інші провалили б це завдання», — констатував Юнкер. Він кілька разів подякував екс-канцлеру і сказав: «Гельмуте, спочивай з миром у вічному спокої. Ти на це заслужив!»

Віддати останню шану Гельмутові Колю до пленарної зали Європарламенту зібралися 14 чинних глав урядів країн ЄС. Серед них був і колишній президент США Білл Клінтон. Він особливо відзначив політичну майстерність Гельмута Коля вибудовувати зв’язки. За його словами, Коль завжди вмів знайти те, що об’єднує, і не помічати того, що роз’єднує, бо у «взаємозалежному світі він робив ставку на спільне». Звертаючись до присутніх у залі політиків, які особисто знали і спілкувалися з екс-канцлером, Клінтон сказав: «Чому ми всі прийшли сюди сьогодні? Тому що Гельмут дав нам шанс узяти участь у чомусь більшому за нас самих».

Від Росії з Гельмутом Колем попрощався прем’єр-міністр Дмитро Медведєв. До Страсбурга було запрошено екс-лідера СРСР Михайла Горбачова, адже саме він вів переговори з Колем про возз’єднання Німеччини. Але Горбачов не зміг узяти участь у церемонії через проблеми зі здоров’ям.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»