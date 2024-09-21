Це майбутнє наших Збройних сил

— Кілька місяців тому, щойно обійнявши цю посаду, ви казали, що росіян надалі очікують неприємні сюрпризи. Як саме виконуєте обі-цянку?

— Обіцянку виконуємо. Адже зараз бачимо, як палають їхні нафтові бази, як там вибухають заводи, аеро-дро-ми. Це спільна робота різних підрозділів Сил оборони, які використовують різні типи бойових дронів.

— Розкажіть, будь ласка, докладніше про завдання, які стоять нині перед підрозділами Сил безпілотних систем.

— Із першого дня створення Сил безпілотних систем ми завжди говоримо, що головна наша мета — збереження життя бійців. Це відбувається шляхом відсунення супротивника якнайдалі будь-якими способами. Тому триває роботизація, а ще масштабне, системне, професійне застосування безпілотних систем різного типу на полі бою. Уже зараз це і є майбутнє наших Збройних сил.

— На вашу думку, чи можуть безпілотні системи замінити солдатів на полі бою?

— Нинішня повномасштабна війна вже показала, що сила безпілотних систем — це асиметрична відповідь на будь-який потужний агресивний і збройний хід супротивника. За цих умов ЗСУ, суспільство, виробник — це нероздільні речі. Вони мають активно спів-працювати разом, так, як ми це показуємо.

Безпілотні системи, на моє переконання, стануть валютою нашої держави після перемоги. Це однозначно. Дрони — наша візитна картка, бо це найкращий внесок для нашої економіки після війни, щоб вийти від сировинного ринку до технологічно-промислового.

Україна дала бій на морі без флоту

— Ми говоримо тільки про повітряні дрони чи про наземні та морські?

— Нагадаю: ми відповідаємо не тільки за небо, а ще за землю і море. І початок цієї діяльності ми вже заклали. Триває R&D-робота (Research & Development — роботи пошукового, теоретичного та експериментального характеру, які виконують для визначення технічної можливості створення нової техніки в певні терміни. — Авт.), наукова, доктринальна, бойова робота — це все водночас із тими завданнями, які виконує командування.

— Можете розповісти докладніше про наземні та морські системи?

— Завдяки використанню морських систем чорноморський флот рф нині майже зійшов з арени та втік із Севастополя. Це всесвітньо відомий факт, що Україна дала загарбникам бій на морі без флоту. У цьому заслуга саме новонародженої тактики і стратегії дій на морі.

Багатофункціональні морські безекіпажні системи — те, що дуже скоро побачать світ і наша держава. Вони забезпечуватимуть наші морські кордони. Це наша мета, до якої впевнено йдемо і наближаємося.

Наземні роботизовані комплекси — це багато викликів. У нас досить наукомістке виробництво, але ми перебуваємо лише на початковому етапі. Триває розроблення інституційного полігона, на якому це все тестують, випробовують тактики тощо. Наземні системи виконують багато різних дій, окрім того є системи дистанційного мінування, евакуації поранених. Ми дивимось на роки вперед, і нас цікавить організація системи на віддалену перспективу.

Хоч би якою війна була в майбутньому, якщо вона розпочнеться, хоч би які загрози нам ставив супротивник на морі й суходолі, ми маємо бути до цього готовими зокрема за рахунок саме тих сучасних ефективних технологій, які бережуть життя наших людей, а це безпілотні системи.

Систематизація, комплексність, витримка — запорука нашого успіху.

Олександр ШУЛЬМАН,

АрміяІnform, онлайн-медіа Міноборони