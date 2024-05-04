На прифронтовій Донеччині відбулося чергове вручення нагород групі захисників України, які відзначилися в минулих боях

Участь у вшануванні мужніх бійців узяли міністр оборони Рустем Умєров, голов нокоман дувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та командири окремих військових підрозділів. Серед нагороджених були й учасники важких боїв — герої цієї публікації.

Олексій Долголенко

Молодший лейтенант Олексій Долголенко з позивним «Грек» воює проти російських агресорів, щоб визволити свою малу батьківщину. Захисник України народився в селищі Слов’яносербськ Луганської області, яке нині перебуває під окупацією.

«Грек» — командир розвідувального взводу у складі одного з найбільш результативних штурмових батальйонів ЗСУ. Олексій уже брав участь у визволенні села Роботине Запорізької області, оборонній Авдіївській операції, виконував бойові завдання на багатьох інших гарячих напрямках.

За стійкість і відвагу молодого офіцера днями нагороджено почесним нагрудним знаком «Срібний хрест». Нагороду розвідникові особисто вручив головнокомандувач ЗCУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Іван Кайстря

Уродженець Дніпра Іван Кайстря воює за Україну в лавах окремого штурмового батальйону — одного з найбільш дієвих підрозділів ЗСУ. За особисту мужність і результативність Івана Кайстрю днями вшановано відзнакою оборонного відомства. Почесний знак від Міноборони військовослужбовцеві вручив генерал-полковник Олександр Сирський.

Молодший сержант Іван Кайстря з позивним «Ворчун» стримував російських окупантів під час тривалої героїчної оборони Бахмута на Донеччині. Під час українського контрнаступу влітку 2023 року Іван Кайстря брав участь у визволенні села Роботине. А після того став учасником звитяжної оборонної операції поблизу міста Авдіївка на Донеччині.

Відзнака знайшла героя, адже на бойовому рахунку «Ворчуна» велика кількість знищених російських окупантів та їхньої бронетехніки, оскільки «Ворчун» в ОШБ — командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі роти ударних БпАК.

Сергій Бугаєнко

У листопаді 2022 року Сергій Бугаєнко з міста Павлоград на Дніпропетровщині став на захист своєї країни, вступивши до лав оборонців проти агресії москви. Його героїзм і самовідданість — приклад для кожного громадянина. Служба у складі окремої механізованої бригади випробувала Сергія в пекельних умовах боїв на території Донецької області. Від Бахмута й Андріївки до Авдіївки і Первомайського він неодноразово демонстрував своє стратегічне бачення і хоробрість, відбиваючи потужні ворожі штурми.

Майстерно коригуючи артилерійський вогонь та керуючи бойовою групою з непохитною рішучістю, Сергій зіграв ключову роль у зупиненні загарбницьких наступів, завдаючи окупантам значних втрат. Його дії сприяли знищенню двох ворожих мотострілецьких взводів і п’яти одиниць техніки.

Апогеєм служби Сергія Бугаєнка стало 10 липня 2023 року, коли він очолив бойову групу, яка, відважно контратакуючи, відбила тимчасово захоплені ворогом позиції поблизу села Сєверне та відновила контроль над ними.

Сергій Бугаєнко — один з тих захисників України, хто став символом незламності й мужності, герой, який утілює дух нації.

За вірність українському народові та військовій присязі, особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України в умовах важких боїв, Сергія Бугаєнка нагороджено почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих».

Відзнаку військовослужбовцеві вручив головнокомандувач ЗСУ.

Микола Величко

Із жовтня 2023 року солдат Микола Величко родом з міста Дніпро проходить службу в окремій механізованій бригаді. У листопаді попереднього року в запеклих боях біля селища Опитне Донецької області Микола Величко проявив виняткові мужність та відвагу. Він, ефективно управляючи FPV дронами-камікадзе, вдало виявив і знешкодив ворожу БМП-2 і понад десяток окупантів, що сприяло зриву концентрації ворожих сил.

У грудні 2023 року на авдіївському напрямку Микола, нехтуючи небезпекою для власного життя, застосував FPV дрон-камікадзе для виявлення та знищення ворожого гранатометного розрахунку. Унаслідок цієї операції було пошкоджено 30-мм станковий автоматичний гранатомет АГС, а розрахунок знищено.

Солдат Микола Величко виконує бойові завдання в найважчих умовах. Завдяки мужності та професіоналізму досягає поставлених результатів і сприяє підвищенню боєздатності підрозділу.

За героїчні вчинки військово службовця Миколу Величка указом Президента України відзначено державною нагородою — орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду воїнові вручили міністр оборони України та головнокомандувач ЗСУ.

Владислав Король

Владислав Король, який народився в місті Запоріжжя, із 2023 року долучився до колективу 53 окремої механізованої бригади, відтоді докладаючи зусиль для зміцнення оборонної моці України.

У серпні 2022-го під час запеклих зіткнень у селищі Зайцеве він проявив надзвичайний героїзм і самовідданість у боротьбі за суверенітет країни. Владислав Король, зазнавши мінно-вибухового поранення під час артилерійського обстрілу, не вийшов з бою, а продовжив ефективно протидіяти ворогу, змусивши його до відступу та панічної втечі.

Після одужання, попри важкі випробування, через які довелося пройти, він продовжує захищати мир і безпеку українців. За відвагу, мужність та майстерність під час виконання бойових завдань його було удостоєно медалі «Захиснику України» Міністерства оборони.

Денис Замковий

Уродженець міста Запоріжжя Денис Замковий долучився до лав 53 окремої механізованої бригади у квітні 2023 року, ставши невід’ємною частиною оборони України. В умовах небезпеки для життя Денис зарекомендував себе не тільки досвідченим воїном, а й рішучим лідером, завжди готовим ухвалити важливі рішення на користь бойового колективу та захисту України.

Про це зокрема свідчать його дії в лютому 2024 року. У момент загострення ситуації поблизу сіл Сєверне та Водяне Денис відважно бився на передовій, а його вміння, досвід і відвага посприяли тому, щоб зупинити просування ворожих сил і перервати штурм, знищивши шестеро окупантів.

Вартий уваги й випадок, що трапився також у лютому біля села Сєверне. Танк, яким керував Замковий, упевнено ламав оборону ворожого спостережного пункту та окопи загарбників, залишаючи за собою розтрощені застави ворога. А неподалік населених пунктів Ласточкине та Тоненьке під час бойового завдання Денис продовжив дивувати своїм військовим хистом. Його дії засвідчили бездоганний стандарт виконання завдань і спричинилися до знищення 12 окупантів.

За бездоганні та вправні дії під час виконання бойових завдань Дениса Замкового відзначили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест». Нагороду військовослужбовцеві вручили головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони.

Антон Юшин

Антон Юшин бере участь у цій великій війні, щоб захистити рідний дім і рідний край. Адже він родом з міста Краматорськ Донецької області. Тому й позивний має відповідний: «Крам».

Антон опанував фах оператора БпЛА і нищить російських окупантів у відділенні ударних безпілотних авіаційних комплексів РУБпАК одного зі штурмових батальйонів ЗСУ.

За спиною солдата Антона Юшина — героїчні оборонні операції в Бахмуті й Авдіївці на Донеччині, визволення села Роботине під час контрнаступу в Запорізькій області, чимало інших звитяжних бойових завдань.

Закономірно і заслужено «Крама» нагороджено відзнакою Міністерства оборони, а почесну нагороду воїн отримав від головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Попереду в захисника України — подальші бої, а його завдання — бити загарбників.

Тарас Кузьменков

Воїн Тарас Кузьменков родом з міста Родинське Донецької області мужньо та гідно боронить Батьківщину у складі 71 окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил. Він взірець патріотизму і відданості військовому обов’язку.

Із початку 2024 року Тарас успішно виконує бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту — донецькому в умовах безпосереднього зіткнення з ворогом. Військово службовець неодноразово під постійними обстрілами здійснював евакуацію поранених бойових побратимів.

За сміливе та успішне виконання бойових завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України Тараса нагороджено медаллю «Залізний хрест». Нагороду мужньому воїнові вручив головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

Джерело: Служба зв’язків з громадськістю 53 окремої механізованої бригади та 425 окремого штурмового батальйону