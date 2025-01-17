За ці пів року Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу

У Варшаві в середу відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска на продовження їхньої розмови у Львові та в перші тижні головування Польщі в Раді ЄС.

«Головування Польщі — це час, у який ми зараз заходимо, маючи амбіції, і з якого вийдемо, обов’язково маючи конкретні результати — результати для України, Польщі, всієї Європи», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський подякував Польщі та всьому польському народові за незмінну підтримку України, оборонну допомогу та повагу до українців, які проживають у цій країні.

Президент розповів про наслідки російської атаки по українській енергетиці, зокрема по енергооб’єктах на Львівщині. У відповідь на це Польща висловила готовність постачати електроенергію в Україну.

Володимир Зеленський і Дональд Туск докладно обговорили оборонну допомогу — постачання й виробництво зброї та відповідні інвестиції. Україна має значні можливості для виробництва всіх видів дронів, багатьох видів техніки та артилерії. За словами Президента, Україна розраховує на посилення санкцій проти росії та активну спільну роботу в переговорах щодо вступу України в Євросоюз упродовж наступного півріччя.

«Спільно з Україною працюватимемо з нашими європейськими партнерами і, безумовно, — над прискоренням процесу приєднання», — зазначив Прем’єр-міністр Польщі.

Дональд Туск запевнив, що Україна може розраховувати на продовження польської підтримки. «Сьогодні Польща й Україна підтверджують, що одна з головних умов доброго фіналу цієї історичної дороги — можливість найближчої тісної співпраці, яка базується на дружбі та спільних інтересах, спільній дорозі Польщі та України», — додав він.

Прем’єр-міністр висловив готовність провести міжнародну Конференцію з питань відновлення України 2026 року в Польщі.

Координувати зусилля

Із Президентом Польщі Анджеєм Дудою наш Президент обговорив подальшу взаємодію, оборонну допомогу, наближення справедливого миру та підтримку українців, які тимчасово проживають у Польщі. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що в Польщі, Німеччині та інших країнах, в яких перебувають українські громадяни, буде створено осередки єдності.

Глава держави подякував за увагу та повагу до України й українців і всю надану від початку повномасштабного вторгнення допомогу. Загалом Польща надала вже 45 пакетів оборонної підтримки, і нині триває підготовка 46-го.

«Маємо зберігати єдність із партнерами, робити все можливе для наближення надійного справедливого миру для України», — наголосив Президент України.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда приділили окрему увагу інвестиціям в українське виробництво зброї, зокрема дронів, а також участі Польщі в чеській ініціативі з постачання снарядів.

«Для України, Польщі, всіх нас у Європі важливо координувати позиції та разом досягати наших спільних цілей — безпеки для наших народів, а також зміцнення наших об’єднань — Євросоюзу й НАТО», — сказав глава Української держави. Він подякував за незмінну підтримку на шляху України до ЄС і НАТО від Польщі.

«Найбільшою гарантією безпеки для України було б і, сподіваюся, буде незабаром членство в Північноатлантичному альянсі», — сказав Президент Польщі.

Анджей Дуда наголосив, що Польща завжди підтримуватиме Україну, зокрема братиме участь у відбудові.

Вдячність за підтримку

Цього року Україна може зробити конкретні кроки до зближення з Європейським Союзом, адже розпочалося піврічне головування Польщі в Раді ЄС. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, зустрічаючись зі студентами Вищої школи економіки у Варшаві, де навчаються майже 300 українців.

За словами Президента, для майбутньої відбудови важливе значення матимуть знання та досвід, які здобувають українські студенти, а також допомога країн-партнерів та інвестиції. Під час зустрічі докладно обговорили майбутнє членство України в ЄС та потребу у фахівцях з євроінтеграції, а також розвиток українсько-польських відносин і їхнє зміцнення.

«У захисті України, Польщі та Європи я бачу й розвиток наших майбутніх відносин. Тому що хто з тобою в найскладніші часи, хто віддав найдорожчу ціну, я думаю, що той з тобою буде і в майбутньому. Ми дуже розраховуємо, що збережемо такі відносини з Польщею», — підсумував Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з українською громадою у Варшаві обговорювали важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, спільних із партнерами кроків для наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.

«Хотів би подякувати вам не за сьогоднішній день, а за всі дні війни, коли ви підтримували Україну, а також і до війни. Але сьогодні найбільший виклик для нас — це війна за нашу незалежність. Тому хочу вам подякувати за вашу щоденну роботу», — сказав глава держави.

Одна з тем, яку обговорили під час зустрічі, — робота Міністерства національної єдності та створення осередків єдності в Польщі, а згодом у Німеччині та Чехії.

«Ми різні, але коли всі боремося проти росії, ми один народ, одна нація. Головне — не боротися всередині, не одне проти одного», — наголосив Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про зміцнення українсько-польських відносин і розвиток двосторонньої співпраці. Зокрема, заплановано відкриття нових сполучень між Києвом та Варшавою.

Окремо глава держави поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС. За ці пів року Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

«Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все-таки три. Потім — Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити п’ять-шість кластерів. Усі можна відкрити цього року, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити», — підсумував Володимир Зеленський.

Під час візиту до Польщі Президент України оголосив про присвоєння Варшаві почесної відзнаки «Місто-рятівник». Польську столицю відзначено за виявлені гуманізм, милосердя й солідарність з українським народом, всебічну допомогу українцям, які через російську збройну агресію вимушено виїхали з України, а також за вагому підтримку нашої держави в захисті незалежності й суверенітету. Відзнаку отримав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Джерело: Офіс Президента