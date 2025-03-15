За словами Прем’єра, вже три роки українська енергосистема повністю синхронізована з європейською

Українська енергосистема працює стабільно та цілісно попри постійні атаки ворога. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 14 березня.

«Опалювальний сезон ще не завершено, але можемо сказати, що Україна впевнено пройшла цю зиму», — зазначив глава уряду. Він наголосив, що зміцнення енергосистеми, проведення ремонтів, забезпечення захисту, виробництво нового обладнання та його імпорт, а також пошук фінансування та інвестицій для відновлення відбуваються щоденно.

«Децентралізація енергосистеми також залишається одним із пріоритетних завдань. За останні дев’ять місяців банки видали вже більш як 14 мільярдів гривень кредитів на відновлення енергетичної інфраструктури та розбудову нових невеликих енергооб’єктів», — зазначив глава уряду і додав, що видано вже понад 6 тисяч позик для громадян на встановлення альтернативних джерел енергії та інші енергетичні потреби.

Прем’єр-міністр нагадав, що на сьогодні українська енергосистема повністю синхронізована з європейською: «У грудні 2023 року Україна остаточно стала членом енергетичного ЄС».

Він наголосив, що важливою частиною енергетичної стійкості України стали домовленості на початку зимового періоду щодо збільшення максимальної потужності для імпорту електроенергії з Європи з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.

Учора Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо продажу Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) конфіскованих судом облігацій на суму майже 1,8 млрд грн. За словами Прем’єра, отримані кошти буде перераховано до бюджету і спрямовано у Фонд відновлення держави.

Денис Шмигаль зазначив, що уряд уже спрямував десятки мільярдів гривень, отриманих від підсанкційних осіб, російських банків та компаній, на відновлення та захист країни. Прем’єр-міністр наголосив, що держава здійснює заходи з конфіскації активів і в Україні, і за кордоном. Пріоритетом цього року, за словами Дениса Шмигаля, залишається робота над створенням механізму конфіскації російських заморожених активів, які мають стати основним джерелом відбудови.

«Україна добиватиметься повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів», — наголосив Прем’єр-міністр і додав, що минулого тижня Україна отримали від Великої Британії 752 млн фунтів, а 13 березня від Канади — 2,5 млрд канадських доларів. Ці кошти, забезпечені доходами від російських активів, спрямовують на оборону та першочергові потреби бюджету.

Учора уряд ухвалив рішення щодо надання 207 млн грн гранта від Світового банку на проєкт трансформації медичної галузі в Україні. «Ці кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності нашої медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективне управління», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що уряд приділяє особливу увагу галузі охорони здоров’я, зокрема відновленню медичних закладів.

Загалом, за словами Прем’єра, 2025 року на відбудову держави уряд спрямує десятки мільярдів гривень.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ