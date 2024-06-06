«У застосунку «Дія» доступний один з довгоочікуваних документів для українців — посвідчення ветерана. Відтепер понад мільйон українців можуть скористатися електронним посвідченням у різних життєвих ситуаціях — від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг. Тепер не потрібно носити із собою паперовий аналог документа. Працюємо над цифровізацією сервісів, щоб мінімізувати бюрократію в армії та зробити взаємодію військових і держави якомога зручнішою», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Документ доступний для ветеранів війни; учасників бойових дій; людей з інвалідністю внаслідок війни; постраждалих учасників Революції Гідності; членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; членів сім’ї загиблого (померлого) захисника і захисниці України.

«Наша головна мета — зробити сервіси для ветеранів і ветеранок простими, доступними та швидкими. І це стосується не лише електронних можливостей, а й адміністративних послуг у ЦНАПах. Ми масштабуємо ці проєкти у всій Україні, вже відкрито 869 єдиних ветеранських вікон, де без черги можна отримати всю необхідну інформацію та оформити документи. Ще ми розпочали проєкти, які невдовзі запрацюють. Упроваджують е-карту послуг та можливостей у розрізі територіальних громад. Уже відпілотовано на двох областях — Івано-Франківській та Тернопільській. Започатковано розроблення е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок, що спростить доступ до працевлаштування. Ветеранська спільнота зможе швидко дізнаватися про всі наявні пропозиції на ринку праці, а роботодавці знатимуть про запит ветеранів і ветеранок», — зазначив в.о. міністра у справах ветеранівОлександр Порхун.

Як додати посвідчення ветерана в «Дії».

1. Прогортайте всі документи в «Дії» — натисніть «Додати документ».

2. Виберіть «Посвідчення ветерана» — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть «Додати посвідчення».

Усе готово, документ протягом кількох хвилин з’явиться в застосунку.

«Підтримка ветеранів — один із ключових пріоритетів роботи для UNDP. Наші зусилля зосереджені на тому, щоб разом з партнерами з уряду, громадянського суспільства та приватного сектору створити необхідні умови та запровадити найефективніші інструменти, полегшити ветеранам доступ до державних послуг та їх отримання. Запровадження електронного посвідчення, розробленого за підтримки Швеції, — один з таких інструментів, покликаний спростити та оптимізувати взаємодію з державою для ветеранів і членів їхніх сімей. Віримо, що такі ініціативи — одні з основоположних складників процесу інклюзивного відновлення в Україні», — сказав заступник Постійного представника Програми розвитку ООН (UNDP) в УкраїніХристофорос Політіс.

Послуги реалізує Мінцифри спільно з Міністерством у справах ветеранів за підтримки Проєкту підтримки «Дія», який впроваджує Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції, і за експертної підтримки проєкту DT4UA, що фінансує Європейський Союз та впроваджує E-Governance Academy.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації