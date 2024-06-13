Ukraine Recovery Conference 2024 — захід, який уже дав результати. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом після їхньої зустрічі на полях конференції в Берліні.

«Тут представлені українські та німецькі урядовці, наші громади, наші компанії, і зараз на кожному з рівнів ми маємо конкретні угоди, які буде реалізовано заради більшого захисту життя України та українців», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц під час зустрічі докладно обговорили ситуацію на фронті та кроки для забезпечення достатньої генерації енергії. Президент подякував за лідерство в захисті українського неба системами Patriot.

«Наші ключові акценти сьогодні — зрозуміло, ППО та енергетика. Щойно російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага путіна — ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російського терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. І разом з Німеччиною ми здатні це зробити», — зазначив Президент України.

Глава держави висловив вдячність Німеччині за підтримку євроінтеграційного шляху України, інавгураційного Саміту миру та допомогу нашій країні в підготовці до саміту «Групи семи».

Олаф Шольц запевнив у подальшій підтримці України та наголосив на участі німецького бізнесу у відбудові.

«Відновлення країни потребуватиме великих інвестицій, і це неможливо без приватного капіталу. Ми говоримо про відновлення країни — майбутнього члена ЄС. Україна має величезний потенціал у галузі поновлюваних джерел енергії та водню, а також таких перспективних секторів, як цифровізація та ІТ, охорона здоров’я й фарміндустрія», — зауважив він.

Олаф Шольц заявив, що Європейська комісія планує оголосити про створення фонду власного капіталу, з якого надаватимуть допомогу Україні.

Під час робочого візиту в Німеччину Президент України Володимир Зеленський разом з федеральним міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідав 21 зенітно-ракетну групу в місті Заніц. На її базі українські захисники тренуються для роботи на ЗРК Patriot. Глава держави оглянув систему, яку Німеччина після завершення навчання екіпажу передасть Україні.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народові за новий оборонний пакет на загальну суму понад 700 мільйонів євро. Він відзначив і передачу Німеччиною ще однієї системи Patriot, і якісні німецькі системи IRIS-T.

«Дуже важливий аспект, що ви скоротили час виробництва і тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам’ятати десятиліттями», — наголосив він.

Борис Пісторіус оголосив, що до нового пакета увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька і снайперська зброя, РПГ, а також 100 додаткових ракет до систем Patriot, які Німеччина передасть разом з Данією, Норвегією та Нідерландами.

«Використовуючи ці ракети, українські військові, які зараз тренуються тут, незабаром зможуть захищати інфраструктуру і зберегти життя українців», — сказав міністр.

Президент також ознайомився із процесом навчання, поспілкувався з українськими захисниками й відзначив їх державними нагородами.

«Мені було дуже приємно почути, що наші хлопці талановиті, раніше вони працювали на системах ППО радянського виробництва, але дуже швидко навчаються. І що дуже важливо, вони мають досвід війни та обмінюються ним з німецькими колегами, навчають один одного. Мені як Президенту нашої держави було приємно це чути», — зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що частина цих воїнів — із тимчасово окупованих територій. І вони дуже мотивовані, бо хочуть якомога швидше повернути свій дім.

На полях Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Глава держави відзначив лідерство Нідерландів в ініціативі щодо постачання нашій країні систем Patriot у найкоротші терміни. Президент також подякував за комплексну передусім військову допомогу, яка на цей рік збільшилася до 3 мільярдів євро.

«Вдячний за надання Нідерландами 128 мільйонів євро додаткової фінансової підтримки Україні. Вона посилить наші спроможності з відбудови та енергетичну галузь, яка зазнала серйозних пошкоджень через російський ракетний терор», — сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери обговорили Глобальний саміт миру та спільні кроки для того, щоб він дав Україні справжні результати, а також обмінялися думками щодо прогресу нашої країни на шляху до ЄС.

«Україна успішно реалізувала всі рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку переговорів про вступ нашої держави в ЄС. Розраховуємо на підтримку Нідерландів у затвердженні переговорної рамки для України на засіданні Європейської ради та проведення першої міжурядової конференції у червні. Це буде фактичний початок переговорного процесу», — зауважив Президент.

Джерело: Офіс Президента