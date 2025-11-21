Кабінет Міністрів на черговому засіданні, яке відбулося напередодні Всесвітнього дня дитини, ухвалив рішення, що підтверджують: питання захисту прав дітей є і залишатиметься пріоритетом для держави.

«Кожна дитина має право на найкраще. На турботу, любов, освіту, розвиток. Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні. Вони мають право навчатися, радіти, гратися й мріяти вже сьогодні. Щодня і попри все», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Рішення уряду

1. Посилено захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії росії. Оновлені визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок. Запроваджено механізми компенсацій і термінових виплат та створено єдину інформаційну базу, інтегровану в Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

2. Ухвалено порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Усі установи — школи, медзаклади, молодіжні центри — отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства.

3. Запроваджено нові принципи фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. Принцип «гроші ходять за дитиною» дасть змогу забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн грн.

4. Діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. За рішенням уряду діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.

5. Створено Національну раду з гарантій прав дитини — постійний орган, який координуватиме державну політику в царині дитинства та щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні. Це зміцнює інституційну спроможність держави системно працювати в інтересах дітей.

6. Затверджено Національний план реалізації Європейської гарантії для дітей — європейської ініціативи, що охоплює п’ять ключових сфер: дошкілля, медицину, харчування, житло та інклюзивну освіту.

Національний план до 2030 року визначає комплекс дій, спрямованих на те, щоб кожна дитина, яка перебуває під загрозою бідності або соціальної ізоляції, мала гарантований доступ до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, здорового харчування та належних житлових умов.

«Європейська гарантія для дітей — це не просто міжнародна ініціатива. Це наш внутрішній стандарт, який визначає, що кожна дитина в Україні повинна мати доступ до базових послуг і можливостей. І те, що уряд ухвалив Національний план саме напередодні Всесвітнього дня дитини, є дуже символічним. Це підтверджує, що питання захисту прав дітей є і залишатиметься пріоритетом для держави», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Він додав, що уряд, місцева влада та громадські організації вже втілюють десятки програм, спрямованих на підтримку дітей.

«Ми не починаємо з нуля. Але тепер усі ці зусилля будуть об’єднані в єдину узгоджену рамку. Національний план дає нам змогу рухатися системно, цілеспрямовано та відповідно до європейських стандартів», — зауважив міністр.

Прозорі та передбачувані правила

Уряд оновив правила визначення вартості будівництва, щоб зробити розрахунок вартості робіт зрозумілим, єдиним для всіх і заснованим на реальних даних. Це важлива норма для всіх відновлювальних робіт після російських обстрілів.

«Уряд встановив єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку. Закріплюються чіткі відсоткові орієнтири: 10% для загальновиробничих, 3% для адміністративних і 15% — прибуток підрядника. Це спрощує планування та забезпечує однакові умови для різних проєктів», — зазначила Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду.

Також оновлено підхід до зарплати будівельників — оплата праці має відповідати галузевим гарантіям і може бути підвищеною у складних умовах.

Створюють Базу цін на будівельні матеріали та Кодифікатор будівельної продукції — інструменти, що дадуть змогу порівнювати ринкові ціни й запобігати завищенням. Оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану та рік після його завершення.

«В умовах війни відбудова і захист критичної інфраструктури потребують чітких та зрозумілих правил. Саме тому Мінрозвитку оновлює підходи до формування вартості будівництва, щоб кожну гривню використовувати ефективно і прозоро. Ми реформуємо систему ціноутворення, орієнтуючись на сучасний ринковий підхід, де все базується на реальних даних і відкритих джерелах. Це зробить розрахунок вартості будівництва прозорим, забезпечить рівні умови для всіх учасників ринку й головне — підвищить довіру до процесів відбудови», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Передумови для контролю

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює розроблені Мінцифри нові зрозумілі правила для операторів лотерей.

«Упродовж більш ніж десятиліття ця галузь працювала в сірій зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань», — зазначила Прем’єр-міністр за підсумками урядового засідання.

Нові правила передбачають: відкриті конкурси для отримання ліцензій; щорічні ліцензійні платежі — понад 67 млн грн від трьох операторів; електронну систему обліку, що дасть змогу державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу; унікальні QR-коди для кожного білета і термінала, щоб забезпечити захист від підробок та підтвердити легальність обладнання.

За словами Прем’єр-міністра, це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою. Наступний крок — оновлення Закону «Про державні лотереї». Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ