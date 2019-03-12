Президент ДП «АНТОНОВ» Олександр ДОНЕЦЬ:

«Для Антоновських літаків індійське небо стало рідним»

Нещодавно делегація державного підприємства, яку очолював його президент Олександр Донець, повернулася з міжнародного аерокосмічного салону AeroIndia-2019 (м. Бангалор, Індія, 20—24 лютого 2019 року). Там ДП «АНТОНОВ» уклало з індійською та саудівською сторонами тристоронній меморандум щодо співпраці з Ан-132. Про деталі робочих перемовин та перспективи співпраці з Індією Олександр ДОНЕЦЬ розповів «Урядовому кур’єрові».

— Олександре Дмитровичу, Індія — один з найбільших партнерів вашого підприємства, оскільки придбала з початку 1980-х 118 машин Ан-32. Як індійці зустріли нашу делегацію, яке ваше враження від тамтешньої авіаційної промисловості?

— Українську делегацію, до якої увійшли не тільки фахівці нашого підприємства, а й представники концерну «Укроборон­пром», Спецтехноекспорту, ЗСУ, керівники авіаційних компаній, зустріли гостинно. Індійці задоволені нашими машинами Ан-32, які вони експлуатують уже багато років. Відбулося кілька зустрічей з індійською стороною за участю представників 410-го заводу, на базі якого було модернізовано 40 Ан-32 ВПС Індії («АНТОНОВ» — супідрядник у цьому контракті). Ще шість літаків індійці модернізували власними силами. Плануємо співпрацювати з індійськими партнерами щодо подовження ресурсу літаків Ан-32, яким скоро виповниться понад 40 років. Найстарший Ан-32 флоту ВПС Індії досягне цього віку 2023-го. Передбачають поступове виконання робіт на термін п’ять і більше років залежно від стану кожного літака.

Індія мене приємно вразила плідною роботою, яку здійснили за останні 5—7 років авіаційні й аерокосмічні фірми. Частину авіаційної техніки, представленої на статичній експозиції й у льотній програмі, виготовляють у цій країні. Здебільшого це іноземні розробки, зокрема французькі — 5—7 типів різних літальних апаратів. Індійці чітко дотримуються вимог національної програми Make in India, згідно з якою їхні підприємства мають брати хоча б часткову участь у виготовленні продукції, яку використовують у країні. Це політична настанова.

— Чи можете розповісти про ще один напрям співпраці з індійцями — кооперацію в серійному виробництві та сертифікації регіональних реактивних пасажирських літаків сімейства Ан-1Х8 з урахуванням вимог індійської національної програми Make in India?

— Відбулися переговори з керівником найбільшої державної авіаційної корпорації в Індії Hindustan Aeronautical Limited (HAL) Shri R Madhavan. Індійську сторону зацікавив Ан-148, розрахований на 70 місць (авіаринок цієї країни великий). Ця машина вже кілька років працює в комерції з перевезення пасажирів і показала хороший результат. Індійські колеги цікавилися можливостями спільного виробництва, зокрема на території Індії. Ми запропонували кілька варіантів кооперації стосовно Ан-148. Зокрема можна частково передати технологічні процеси або створити спільне підприємство. Оскільки наше підприємство державне і стратегічне, згідно із законодавством, його частка у статутному капіталі майбутнього СП має бути не менш як 50%+1 акція.

До речі, іноземні представники бізнес-кіл та держструктур зацікавилися на виставці в Індії Ан-158 (компанії з Індії, Перу, М’янми, Арабських Еміратів). Завершуємо підготовчі роботи з переобладнання Ан-158 №01-02 з імпортозаміненим бортом, збираємося ставити його на довготривалу стоянку і встановлювати обладнання, яке наші конструктори обрали для формування борта літака. Це тривалий дорогий процес.

— Користувачі соцмереж були в захваті від демонстраційного польоту на виставці демонстратора перспективного легкого багатоцільового літака Ан-132, який показав фігури вищого пілотажу: три бочки, гірки і так званий афганський захід на посадку — по крутій глісаді. Як показав себе літак під час довгого перельоту до Індії і чи цікавилися ним відвідувачі виставки?

— Це була поки що найдовша подорож у біографії Ан-132D. Він перелетів маршрутом Гостомель — Ларнака — Ер-Ріяд — Москад — Бангалор. Повернувся літак маршрутом Бангалор — Мумбай — Москад — Ер-Ріяд —Ларнака — Гостомель. Загалом Ан-132D подолав 16900 кілометрів за 37 годин польоту.

День, відведений для кваліфікаційних польотів (напередодні відкриття виставки), виявився сумним: виконуючи фігури вищого пілотажу, зіштовхнулися навчальні бойові літаки ВПС Індії, один пілот загинув, двоє було госпіталізовано. Наші льотчики мали літати після індійців, але польоти заборонили. Тому екіпаж Ан-132D не мав змоги попередньо показати організаторам програму. Але знаючи «АНТОНОВ» і його льотний склад, кваліфікаційна комісія наступного дня дозволила Ан-132D виконувати демонстраційний політ без кваліфікаційного.

«За всю історію дипломатичних відносин між Україною та Індією вперше на індійській виставці представлено справжній літак, а не моделі», — розповів нам Надзвичайний та Повноважний посол України в Республіці Індія Ігор Паліха. Тобто це перший показ українського літака на аерошоу в Індії. Ан-132D зробив певний фурор, продемонструвавши не типові для транспортного літака фігури вищого пілотажу. Після льотної демонстрації інженерний і льотний склад індійських ВПС, знайомий з Ан-32, зацікавила скляна кабіна Ан-132D і характеристики машини. Сподіваємося, що в перспективі парк індійських Ан-32 замінять нові Ан-132.

Вікторія КОВАЛЬОВА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Олександр ДОНЕЦЬ нородився у лютому 1966 року в Києві. 1988 року закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за фахом «Технічна експлуатація літальних апаратів». Трудову діяльність розпочав у конструкторському бюро (КБ) «Антонов» на посаді інженера з експлуатації. У цьому КБ за час роботи досяг посади головного інженера льотно-випробувальної та доводочної бази.

Протягом червня 2007 — жовтня 2008 років очолював Київський авіаційний завод «Авіант». У 2014 році був генеральним директором Державного авіаційного підприємства (ГАП) «Україна». З вересня 2015 року по листопад 2016 року працював помічником директора державного підприємства з обслуговування повітряного руху України «Украерорух». З грудня 2016 року віце-президент з виробництва державного підприємства (ДП) «Антонов». 30 травня 2018 року наказом «Укроборонпрому» призначений керівником ДП «Антонов».