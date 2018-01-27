Окрім двосторонніх зустрічей із главами держав та урядів, керівниками міжнародних фінансових організацій, президентами провідних іноземних компаній і світовими інвесторами, Петро Порошенко намагався максимально використати публічні й дискусійні можливості 48-го щорічного засідання Все­світнього економічного форуму. Глава Української держави виступив під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», взяв участь у неформальному засіданні світових економічних лідерів «Створення спільного майбутнього у розколотому світі» й виступив під час інвестиційної панелі Української асоціації венчурного і приватного капіталу. Виступаючи в «Українському домі», Петро Порошенко подякував організаторам і спонсорам цього майданчика, а також ентузіастам, які приїхали в Давос, щоб доносити інформацію про Україну. Він зазначив, що слоган креативність, інновації, можливості — це найкраща характеристика України.

Президент переконаний, що Україна змінилася за останній період. Вдалося досягти макрофінансової стабільності, очистити банківську систему, ухвалено реформи освіти, охорони здоров’я, судову і пенсійну реформи, зроблено важливі кроки у сфері кібербезпеки, сільській медицині. «Коли мене обрали Президентом, Україна не мала 3G-зв’язку через корупцію. Незабаром у нас буде 4G-зв’язок. У нас багато компаній, готових інвестувати в це», — наголосив він.

За його словами, цьогоріч понад 80 компаній — світових лідерів звернулися з пропозицією про зустріч із Президентом України. «Це дуже гарна характеристика того, наскільки популярна Україна серед інвесторів і наскільки вони вірять в наш успіх», — додав глава держави.

Президент нагадав, що було ухвалено новий закон про приватизацію. «Більше не буде спеціальних змагань, що були символом корупції. Буде прозора приватизація, і ми вимагаємо її негайно», — зазначив він.

Склянка наповнюється

Президент відзначив роль ЄБРР, Світового банку, МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій у підтримці реформ. Глава держави висловив упевненість, що Україна досягне ще кращих результатів і зможе посісти місце серед перших 50 країн рейтингу Doing Business.

«Сьогодні була дискусія, склянка наполовину повна чи порожня. Маю нову версію і, сподіваюсь, президент ЄБРР (Сума Чакрабарті. — Авт.) підтримає мене: склянка вже не наполовину повна, а ми маємо вже більше. І це важливе повідомлення: будь ласка, більше не витрачайте часу і не чекайте червня-липня-серпня чи осені. Це правильний час і місце — сьогодні бути в «Українському домі» в Давосі. Ми чекаємо на вас, на інвесторів», — зауважив глава держави. Він наголосив, що було зроблено багато для поліпшення інвестиційного клімату. «Україна тепер інша. Ви можете приїхати, і ми покажемо вам це», — наголосив Петро Порошенко, подякувавши президентові ЄБРР за підтримку реформ в Україні.

Готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці підтвердив у розмові з Петром Порошенком і президент групи Світового банку Джим Йонг Кім.

Співрозмовники зійшлися на необхідності створення незалежного антикорупційного суду відповідно до Конституції України та з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи Президента щодо розвитку сільської медицини України з урахуванням найкращих світових практик.

Іспит на єдність

«Північний потік-2» — іспит на єдність Європи. І це не стосується енергетичної безпеки та економіки», — наголосив Петро Порошенко під час дискусії в інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», яка відбулася в межах 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами глави держави, якщо поглянути на цифри цього проекту, буде зрозуміло, що там точно немає економіки. «Нема пояснення, чому «Газ­пром» намагається підкупити деякі країни ЄС грошима, щоб досягти абсолютних чітких політичних цілей», — додав він.

«Ви сказали, що це стосується енергетики, економіки. У жодному разі. Це лише політика», — прокоментував Президент слова ведучого дискусії.

Петро Порошенко зауважив, що Україна пишається зробленим за останні кілька років величезним кроком у напрямі енергетичної незалежності та диверсифікації.

«LNG-термінал у Литві — браво. LNG-термінал у Польщі — браво. І Україна, яка вже понад два роки не купує жодного кубометра російського газу, отримуючи його через Польщу, Словаччину, Норвегію, ЄС», — зазначив Президент.

Глава держави наголосив: «Саме тому ми виграли Стокгольмський арбітраж, який стосується не грошей, а енергетичної незалежності. Головне досягнення Стокгольмського арбітражу — не те, що ми поліпшили фінансову ситуацію в країні, а те, що зупинили використання газу Росією як інструменту політичного тиску. І ми категорично проти повернення назад», — додав він.

За словами Президента, цього року транзит газу з України до Європи становив 94 мільярди кубометрів: «Це рекорд за останні роки. І ми будемо дуже раді збільшити обсяги».

Петро Порошенко зауважив, що «немає жодного сенсу інвестувати десятки мільярдів євро в ніщо. Ми, європейці, маємо більш стратегічні шляхи витрачання цих коштів», — переконаний Президент.

За його словами, після Brexit ЄС зіткнувся зі складним іспитом. «Після виборчої кампанії 2016-2017 років усі чекали, що популісти та євроскептики прийдуть до влади в Європі та сприятимуть ефективній російській стратегії розколу та послаблення Європи. На щастя, всі європейці виявилися достатньо відповідальними, щоб зберегти єдність. Звичайно, Росія дуже розчарувалася результатом», — констатував Президент.

Штучний інтелект завис від корупції?

Серед найцікавіших думок світових лідерів, екстравагантних аксесуарів законодавців політичної моди і погодних катаклізмів нинішнього Давоса ЗМІ не обійшли увагою випадок, який описала на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України Олена Шкрум. Парламентарій повідомила, що несподіваний учасник щорічного форуму робот Софія — андроїд, який володіє штучним інтелектом і вміє показувати понад 60 емоцій, під час презентації в «Українському домі» не знайшлася, як відповісти на запитання про те, що робити з українською корупцією. У Софії зламався скрипт і завис процесор.

Отже, Україні, яка безумовно, поліпшила свій імідж завдяки плідній праці на Давоському форумі, є над чим працювати.