Окрім двосторонніх зустрічей із главами держав та урядів, керівниками міжнародних фінансових організацій, президентами провідних іноземних компаній і світовими інвесторами, Петро Порошенко намагався максимально використати публічні й дискусійні можливості 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму. Глава Української держави виступив під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», взяв участь у неформальному засіданні світових економічних лідерів «Створення спільного майбутнього у розколотому світі» й виступив під час інвестиційної панелі Української асоціації венчурного і приватного капіталу. Виступаючи в «Українському домі», Петро Порошенко подякував організаторам і спонсорам цього майданчика, а також ентузіастам, які приїхали в Давос, щоб доносити інформацію про Україну. Він зазначив, що слоган креативність, інновації, можливості — це найкраща характеристика України.
Президент переконаний, що Україна змінилася за останній період. Вдалося досягти макрофінансової стабільності, очистити банківську систему, ухвалено реформи освіти, охорони здоров’я, судову і пенсійну реформи, зроблено важливі кроки у сфері кібербезпеки, сільській медицині. «Коли мене обрали Президентом, Україна не мала 3G-зв’язку через корупцію. Незабаром у нас буде 4G-зв’язок. У нас багато компаній, готових інвестувати в це», — наголосив він.
За його словами, цьогоріч понад 80 компаній — світових лідерів звернулися з пропозицією про зустріч із Президентом України. «Це дуже гарна характеристика того, наскільки популярна Україна серед інвесторів і наскільки вони вірять в наш успіх», — додав глава держави.
Президент нагадав, що було ухвалено новий закон про приватизацію. «Більше не буде спеціальних змагань, що були символом корупції. Буде прозора приватизація, і ми вимагаємо її негайно», — зазначив він.
Склянка наповнюється
Президент відзначив роль ЄБРР, Світового банку, МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій у підтримці реформ. Глава держави висловив упевненість, що Україна досягне ще кращих результатів і зможе посісти місце серед перших 50 країн рейтингу Doing Business.
«Сьогодні була дискусія, склянка наполовину повна чи порожня. Маю нову версію і, сподіваюсь, президент ЄБРР (Сума Чакрабарті. — Авт.) підтримає мене: склянка вже не наполовину повна, а ми маємо вже більше. І це важливе повідомлення: будь ласка, більше не витрачайте часу і не чекайте червня-липня-серпня чи осені. Це правильний час і місце — сьогодні бути в «Українському домі» в Давосі. Ми чекаємо на вас, на інвесторів», — зауважив глава держави. Він наголосив, що було зроблено багато для поліпшення інвестиційного клімату. «Україна тепер інша. Ви можете приїхати, і ми покажемо вам це», — наголосив Петро Порошенко, подякувавши президентові ЄБРР за підтримку реформ в Україні.
Готовність і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці підтвердив у розмові з Петром Порошенком і президент групи Світового банку Джим Йонг Кім.
Співрозмовники зійшлися на необхідності створення незалежного антикорупційного суду відповідно до Конституції України та з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.
Окрему увагу було приділено реалізації ініціативи Президента щодо розвитку сільської медицини України з урахуванням найкращих світових практик.
Іспит на єдність
«Північний потік-2» — іспит на єдність Європи. І це не стосується енергетичної безпеки та економіки», — наголосив Петро Порошенко під час дискусії в інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», яка відбулася в межах 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За словами глави держави, якщо поглянути на цифри цього проекту, буде зрозуміло, що там точно немає економіки. «Нема пояснення, чому «Газпром» намагається підкупити деякі країни ЄС грошима, щоб досягти абсолютних чітких політичних цілей», — додав він.
«Ви сказали, що це стосується енергетики, економіки. У жодному разі. Це лише політика», — прокоментував Президент слова ведучого дискусії.
Петро Порошенко зауважив, що Україна пишається зробленим за останні кілька років величезним кроком у напрямі енергетичної незалежності та диверсифікації.
«LNG-термінал у Литві — браво. LNG-термінал у Польщі — браво. І Україна, яка вже понад два роки не купує жодного кубометра російського газу, отримуючи його через Польщу, Словаччину, Норвегію, ЄС», — зазначив Президент.
Глава держави наголосив: «Саме тому ми виграли Стокгольмський арбітраж, який стосується не грошей, а енергетичної незалежності. Головне досягнення Стокгольмського арбітражу — не те, що ми поліпшили фінансову ситуацію в країні, а те, що зупинили використання газу Росією як інструменту політичного тиску. І ми категорично проти повернення назад», — додав він.
За словами Президента, цього року транзит газу з України до Європи становив 94 мільярди кубометрів: «Це рекорд за останні роки. І ми будемо дуже раді збільшити обсяги».
Петро Порошенко зауважив, що «немає жодного сенсу інвестувати десятки мільярдів євро в ніщо. Ми, європейці, маємо більш стратегічні шляхи витрачання цих коштів», — переконаний Президент.
За його словами, після Brexit ЄС зіткнувся зі складним іспитом. «Після виборчої кампанії 2016-2017 років усі чекали, що популісти та євроскептики прийдуть до влади в Європі та сприятимуть ефективній російській стратегії розколу та послаблення Європи. На щастя, всі європейці виявилися достатньо відповідальними, щоб зберегти єдність. Звичайно, Росія дуже розчарувалася результатом», — констатував Президент.
Штучний інтелект завис від корупції?
Серед найцікавіших думок світових лідерів, екстравагантних аксесуарів законодавців політичної моди і погодних катаклізмів нинішнього Давоса ЗМІ не обійшли увагою випадок, який описала на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України Олена Шкрум. Парламентарій повідомила, що несподіваний учасник щорічного форуму робот Софія — андроїд, який володіє штучним інтелектом і вміє показувати понад 60 емоцій, під час презентації в «Українському домі» не знайшлася, як відповісти на запитання про те, що робити з українською корупцією. У Софії зламався скрипт і завис процесор.
Отже, Україні, яка безумовно, поліпшила свій імідж завдяки плідній праці на Давоському форумі, є над чим працювати.