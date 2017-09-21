Під час зустрічей глави держави на полях Генасамблеї ООН тема війни на Донбасі була провідною

Розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях Луганської та Донецької областей і українське бачення завдань цієї місії Президент Петро Порошенко обговорив із топ-чиновниками Євросоюзу. Зокрема, під час розмови з Президентом Європейської ради Дональдом Туском співрозмовники говорили й про деокупацію Криму і підготовку до саміту «Східного партнерства», який відбудеться в Брюсселі 24 листопада. А в розмові з віце-президентом Єврокомісії — високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні обговорено нові стратегічні цілі на шляху європейської інтеграції України. Президент закликав Федеріку Могеріні підтримати ініціативи української сторони, які сприятимуть подальшому зближенню з ЄС та проведенню ґрунтовних внутрішніх реформ в Україні, повідомляє департамент прес-служби АП.

Петро Порошенко поінформував головного дипломата ЄС про розвиток ситуації на Донбасі та стан імплементації мінських домовленостей і щодо бачення мандата місії миротворців ООН на окупованому Донбасі, яку має бути розгорнуто на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону. Глава держави наголосив, що Київ розраховує на дієвішу підтримку ЄС у звільненні українських політичних в’язнів у Росії та Криму. Петро Порошенко і Федеріка Могеріні скоординували позиції напередодні саміту «Східного партнерства».

«Двосторонка» й геополітика

У розмові з Президентом Польщі Анджеєм Дудою порушено широкий спектр питань двосторонніх відносин, зокрема у безпековій сфері. Лідери розглянули можливість посилити взаємодію між оборонними відомствами двох країн з огляду на проведення масштабних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», які, як зазначали, можуть становити загрозу національній безпеці сусідніх країн.

Президент України подякував Польщі за незмінну підтримку в питанні запровадження безвізового режиму між нашою країною та Євросоюзом. Президент Дуда наголосив, що його країна послідовно підтримує Україну на шляху до членства в ЄС. Окремо політики обговорили деталі майбутнього візиту в Україну Анджея Дуди, який заплановано на кінець року.

Вдячність за підтримку освітніх та енергетичних проектів в Україні Петро Порошенко висловив Президентові Фінляндії Саулі Нійністьо. Глава держави підтримав наміри фінляндської бізнес-делегації здійснити найближчим часом візит в Україну. Окремо Петро Порошенко наголосив, що для країн-членів ЄС важливо скоординувати свої позиції, аби ефективно протидіяти проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2». Цей проект ініціював Кремль, щоб зменшити транзит газу через Україну й збільшити залежність ЄС від російського палива.

Петро Порошенко і Президент Австрії Александер Ван дер Беллен під час зустрічі висловили задоволення з приводу зростання обсягів двосторонньої торгівлі завдяки набуттю чинності поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Як і з іншими європейськими колегами, український лідер обговорив із Президентом Австрії останні події та Донбасі і те, як триває імплементація мінських домовленостей. Він закликав Відень, який головує в ОБСЄ, підтримувати активний діалог з ООН щодо розгортання миротворчої операції на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Сторони наголосили на важливості посилення технічних і технологічних можливостей СММ ОБСЄ, щоби забезпечити ефективність місії на Донбасі.

Відлуння закону про освіту

Питання встановлення спільного прикордонного та митного контролю на державному кордоні для посилення ефективності боротьби з нелегальною міграцією та контрабандою порушували під час переговорів Петра Порошенка й Президента Словацької Республіки Андрея Кіски. Сторони відзначили важливість проведення до кінця року засідань двосторонніх українсько-словацьких комісій у галузях економіки, промисловості, науково-технічної спів­праці, транскордонного співробітництва й туризму. Обговорено також співпрацю України й Словаччини на євроінтеграційному напрямі та в межах міжнародних організацій. Лідери двох держав скоординували позиції в питанні деокупації Криму і розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

Андрей Кіска висловив своє розуміння аргументів Президента України щодо нового закону про освіту, ухваленого Верховною Радою минулого тижня.

У Нью-Йорку відбулася також зустріч Петра Порошенка з Президентом Болгарії Руменом Радевим. Глава держави висловив вдячність за політичну підтримку Софії в захисті територіальної цілісності України та протидії російській агресії та її послідовну позицію щодо антиросійських санкцій ЄС. Президенти обговорили реалізацію проекту реконструкції автодороги Одеса — Болград — Рені, а також питання захисту прав національних меншин.