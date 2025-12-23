Уряд перерозподілив кошти на важливі інфраструктурні проєкти в регіонах

На виїзному урядовому засіданні в Запоріжжі ухвалили рішення про перерозподіл коштів на важливі інфраструктурні проєкти в регіонах, зокрема прифронтових. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів спрямував 40 млн грн на реконструкцію Миколаївської обласної дитячої лікарні. Ще 30 млн грн — на Харківську обласну дитячу лікарню, зокрема на будівництво шахти ліфта для маломобільних пацієнтів та капітальний ремонт приймального відділення.

Розподілили також освітню субвенцію на суму 30,96 млн грн зі спеціального фонду держбюджету на завершення будівництва протирадіаційних укриттів для двох навчальних закладів Запорізької області — в селищі Комишуваха та місті Вільнянськ.

«Безпечні умови для навчання дітей — один із пріоритетів уряду», — наголосила Юлія Свириденко.

Передбачено 147,8 млн грн з резервного фонду держбюджету для Житомирської ОВА.

«Ці кошти буде спрямовано на допомогу жителям села Березина, які постраждали внаслідок вибуху на підприємстві 2 липня цього року. Тоді було пошкоджено 236 об’єктів нерухомості, з них 46 будинків повністю зруйновано. Загинули двоє людей, понад 80 осіб було поранено. Щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих», — зазначила очільниця уряду.

Житомирська ОВА має у триденний строк погодити перелік витрат із профільними міністерствами та прозвітувати про використання коштів до 26 грудня 2025 року.

Окремо розподілили понад 460 млн грн для закладів освіти: 125 млн грн спрямовано на придбання генераторів, акумуляторів (зарядних станцій) та інверторів — ці закупівлі потрібні, щоб навчальний процес і критично важливі системи університетів, коледжів і державних шкіл працювали безперебійно; 334,5 млн грн передбачено на здійснення заходів із своєчасної сплати коштів за спожиті комунальні послуги та енергоносії — це дає змогу закладам вищої освіти та коледжам проходити опалювальний сезон без касових розривів і тримати базову операційну стійкість: тепло, вода, електрика, зв’язок.

Додатково 5,1 млн грн спрямовано на потреби Малої академії наук, щоб забезпечити резервне живлення і стабільну роботу під час відімкнень електроенергії.

«Ресурс піде на обладнання для восьми локацій МАН. Для них придбають зарядні станції, комплекти енергонезалежності та дизельні генератори. Це дасть змогу не зупиняти роботу обладнання під час відключень, зокрема там, де генератори використовувати недоцільно», — розповіла Юлія Свириденко.

МОН забезпечить координацію використання коштів відповідно до бюджетних призначень і чинних процедур закупівель, а також моніторинг їхнього спрямування за призначенням.

«Прифронтові області — наш безпековий пояс, маємо забезпечити всім необхідним», — наголосила Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Запоріжжя відвідала станцію швидкої допомоги і оновлену лікарню.

«Тут медики працюють 24/7 та часто їздять до пацієнтів під дронами і обстрілами. Для нас важливо забезпечити для них гідну заробітну плату. У держбюджеті на 2026 рік передбачили збільшення фінансування на екстрену медицину по всій Україні. Воно дасть змогу підняти базову зарплату для медиків швидкої до 35 тисяч гривень. Для прифронтових областей зберігаємо підвищену капітаційну ставку», — розповіла Юлія Свириденко.

Окремий акцент очільниця уряду зробила на безпеці освітнього процесу. У Запорізькій області вже функціонує 17 підземних шкіл. Одну з таких вона відвідала. Держава системно інвестує в безпеку освіти: в бюджеті передбачено 5 млрд грн на укриття в школах та 1 млрд грн — у дитсадках.

Крім цього, провели урядову нараду з керівництвом Запорізької ОВА щодо питань Запорізької області. У фокусі — енергетична стійкість, питання забезпечення оборони і захисту, а також швидке відновлення після обстрілів.

Юлія Свириденко ознайомилася з перебігом відновлювальних робіт житлової інфраструктури в Запоріжжі, пошкодженої через російські обстріли. Зокрема, оглянула відновлений багатоквартирний будинок у місті. Його було зруйновано ударом російських ракет 22 березня 2023 року. На жаль, тоді загинула людина і було поранено 17. У межах проєкту відновили перший і другий під’їзд, роботи на завершальній стадії.

«На урядовому засіданні спрямували додаткові 99,3 мільйона гривень на завершення відновлювальних робіт ще трьох багатоквартирних будинків у Запоріжжі, пошкоджених через російські обстріли. Ці кошти допоможуть забезпечити житло для 300 сімей», — зазначила Прем’єр­міністр.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ