Стабільний упевнений розвиток бізнесу, який слугує ключовим джерелом залучення інвестицій та запорукою зростання економіки, — мета економічних реформ уряду. Таку думку Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив на зустрічі з представниками ділових кіл Сумщини. «Головне — почути реальний сектор. Для мене це дороговказ. Мета уряду — зробити так, щоб ми вийшли на стале зростання економіки 5% плюс. Для цього потрібні інвестиції. Саме бізнес забезпечує їх. А ми створюємо умови для ведення бізнесу», — сказав глава уряду.
Істотні кроки вперед — рішення з дерегуляції, зміни в роботі фіскальних і контролюючих органів. «Ми змінюємо систему контролю та нагляду, тобто лише ризикоорієнтовані підходи», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Нині в багатьох галузях чимало проблем, «і більшість систем треба збирати по краплинах». Однак робота триває. Скажімо, для сприяння експорту створено Експортно-кредитне агентство, працює Офіс із просування експорту та Офіс залучення й підтримки інвестицій UkraineInvest.
«Я був зацікавлений у формуванні умов для технічного переобладнання. Для більшості секторів можливість модернізації була надважливою. І ми надали її через розстрочку зі сплати ПДВ, — сказав Володимир Гройсман. — Так само готуємо і впроваджуємо рішення щодо просування власного виробництва та надання пріоритету власному продукту. Компенсуємо 25% вартості української сільгосптехніки з локалізацією 50% плюс. Упроваджуємо програму підтримки аграріїв, передовсім фермерів».
Цікавим видається досвід, напрацьований у кооперації зі світовими промисловими гігантами. Домовляємося про поетапну локалізацію виробництва, щоб стати частиною глобального ринку GE. Тому він відкритий для бізнесу, готовий підтримати будь-які ініціативи, що не мають корупційних ризиків. «Перше й головне питання — створити Антикорупційний суд. Уряд це підтримує повністю», — наголосив Прем’єр, додавши, що питання напрацювання формули ціни на енергоносії в Україні також у порядку денному співпраці. «Але це рішення в дискусії», — сказав він.
Окремо глава уряду прокоментував рішення ЄС припинити програму фінансування проектів з розбудови кількох КПП на західному кордоні України. Він розповів, що Україна продовжить план розбудови прикордонної інфраструктури передусім на західному кордоні й розширюватиме її на основі нових програм співпраці та на рівні двосторонніх відносин із країнами-сусідами.
А програму Євросоюзу він назвав тривалою ініціативою, яку не було виконано належно з певних причин. «Але буде нова програма, про яку ми говоритимемо з європейськими партнерами. Розбудовуватимемо, зокрема на рівні двосторонніх відносин, КПП із сусідніми країнами. Інфраструктура перетину кордону розширюватиметься», — запевнив Володимир Гройсман.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»