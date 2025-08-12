КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
PОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08 серпня 2025 р.
№ 838-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти третій ранг державного службовця
ЗАЙЧЕНКО
–
першому заступникові Голови Державного агентства України ПлейСіті
ПАЦКАНУ
–
заступникові Голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
ЦИВІНСЬКОМУ
–
Директорові Бюро економічної безпеки України
Прем’єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО