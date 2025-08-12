КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
PОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 08 серпня 2025 р.
№ 838-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти третій ранг державного службовця

ЗАЙЧЕНКО
Юлії Валеріївні

першому заступникові Голови Державного агентства України ПлейСіті

ПАЦКАНУ
Олександру Михайловичу

заступникові Голови Державної служби України у справах дітей з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

ЦИВІНСЬКОМУ
Олександру Ігоровичу

Директорові Бюро економічної безпеки України

Прем’єр-міністр України Ю. СВИРИДЕНКО