Уряд вдячний Європейському банку реконструкції та розвитку за фінансову підтримку України торік і готовність співпрацювати у найближчі два роки. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон під час зустрічі з керуючим директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсісом Маліжем.
Спілкування розпочалося з короткого резюме щодо успішних дій уряду. Слова Володимира Кістіона цитує його прес-служба: «Уряд послідовний на шляху здійснення реформ, тому він цінує допомогу ЄБРР у їх проведенні — і в енергетичній галузі, і в галузі транспортної інфраструктури. Кредитна підтримка ЄБРР у найближчі два роки дасть змогу оновити парк вагонів Укрзалізниці, модернізувати підстанції Укренерго, поліпшити інфраструктуру річки Дніпро, залучити інвестиції у видобуток українського газу».
Віце-прем’єр висловив подяку за сприяння ЄБРР у формуванні нової наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та участь у проведенні конкурсного добору незалежних членів наглядової ради для нового незалежного оператора газотранспортної системи — ПАТ «Магістральні газопроводи України».
Франсіс Маліж разом з колегами — директором ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером і його заступницею Мариною Петров — високо оцінили прозорість першого етапу добору в наглядову раду ПАТ «МГУ». Представники ЄБРР відвели час і на обговорення питань електронного декларування активів і доходів незалежних членів наглядових рад державних підприємств. На їхню думку, це питання ключове. Володимир Кістіон погодився з посадовцями, що ці ризики викликають стурбованість.
До речі, вчора департамент з корпоративних комунікацій НАК «Нафтогаз України» повідомив, що 22 січня 2018 року здійснено остаточне погашення заборгованості в сумі 300 мільйонів доларів за кредитною угодою з ЄБРР. «Так НАК «Нафтогаз України» повністю і вчасно виконав свої зобов’язання в межах угоди, укладеної у жовтні 2015 року. Кошти кредитної револьверної лінії ЄБРР, гарантованої державою, використовували для закупівлі природного газу, необхідного для забезпечення потреб українських споживачів протягом опалювальних сезонів 2015—2018 років. Усього в межах кредитної угоди на західному кордоні України було придбано 5,3 мільярда кубічних метрів газу за процедурами закупівель ЄБРР», — ідеться в тексті.
Зволікання з виконанням плану дій щодо реформи корпоративного управління в НАК було однією з причин рішення незалежних членів першого складу наглядової ради «Нафтогазу» піти у відставку. 1 квітня 2017 року не набули чинності редакція статуту «Нафтогазу» і положення про наглядову раду та правління. Їх погоджували під час відкриття кредитної лінії ЄБРР у 2015 році. Восени 2017-го уряд не звернувся до ЄБРР, щоб подовжити чинність угоди. У грудні КМУ призначив новий склад наглядової ради. Узгоджені документи, які надають наглядовій раді відповідні повноваження згідно зі стандартами ОЕСР, ще не чинні.