Понад 1,5 мільйона наших громадян нині, за класифікацією експертів Ради Європи, становлять групу внутрішньо переміщених осіб, тобто біженців на території власної країни. Вони не лише втратили робочі місця й домівки — через перешкоди правового характеру їх позбавлено права голосу на місцевих виборах.
Їхня участь у цьому й залучення до життя громад — важливі складові забезпечення прав людини й досягнення високих стандартів демократії. На цьому наголосив голова офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг на конференції в Києві «Виборчі права внутрішньо переміщених осіб на місцевому рівні в Україні: посилення інтеграції та засад демократії».
На його думку, українська влада має вжити всіх необхідних законодавчих заходів, особливо в контексті наступних місцевих виборів 2020 року, для забезпечення верховенства права та участі цих людей у виборчому процесі.
Із цим погоджується доповідач Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Йос Вінен: «Конгрес закликає вжити необхідних законодавчих заходів, зокрема з урахуванням наступних місцевих виборів 2020 року, щоб зробити участь внутрішньо переміщених осіб у виборчому процесі реальністю».
Практична реалізація конституційного права голосу на місцевому рівні — одне з міжнародних зобов’язань нашої держави. І реєстрація та проживання не можуть перешкоджали внутрішньо переміщеним особам реалізовувати їхні виборчі права. Процедури для зміни місця проживання мають відповідати тому, щоб громадяни могли легко, без зайвих перешкод або затримок змінювати реєстрацію зі свого виборчого округу до нового (і навпаки).
Першочерговим кроком на шляху усунення дискримінації виборчих прав громадян має стати ухвалення Верховною Радою законопроекту №6240 «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян), у редакції якого немає обмежень та перешкод, які існують на сьогодні, щодо повної участі внутрішньо переміщених осіб у виборах.
Правові положення також не мають вимагати від виборців обирати між використанням права голосу і права на отримання статусу внутрішньо переміщених осіб або отримання соціальної допомоги. «Ухвалення цього законопроекту значно спростило б реєстрацію виборців і дало б змогу всім громадянам України зареєструватися для голосування за місцем їхнього фактичного проживання. А законодавчі зміни сприяли б підвищенню рівня обізнаності виборців, активнішому поширенню інформації для внутрішньо переміщених осіб, якісному складенню виборчих списків і навчанню членів ЦВК та виборчих комісій», — упевнений Йос Вінен.
Голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря зауважив, що хоч вказаний законопроект розробляли за допомогою фахівців Ради Європи і він має недискримінаційний підхід до всіх громадян України, політичної волі для його ухвалення немає. Тому внутрішньо переміщені особи не можуть скористатися правом обирати та бути обраними на виборах.
ЦВК пропонує власні варіанти врегулювання питання щодо зміни виборчої дільниці внутрішньо переміщеним особам, зокрема для участі в голосуванні на місцевих виборах. Ідеться про скорочення або скасування переліку документів, які мають надати особи для зміни виборчої адреси, розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.
Учасники зібрання згадали й про виборчі права мільйонів українських заробітчан за кордоном, дітей українських біженців, яким невдовзі виповниться 18 років, студентів, що не проживають у місцях прописки й позбавлені виборчих прав, а також торкнулися питань українських ув’язнених, котрі мають право за законом брати участь у місцевих виборах за місцем реєстрації.
Обговорено функціонування Державного реєстру виборців, можливості проведення голосування за допомогою сучасних ІТ-технологій, використання для цього комп’ютерів і смартфонів, надання доступу до перевірки даних виборців за допомогою електронного реєстру. Тож конференція стала нагодою для обміну найкращим досвідом та практиками з учасниками з Грузії, Боснії і Герцеговини, а також надала змогу представникам органів місцевого самоврядування України обговорити з експертами Ради Європи проблемні питання запобігання тиску на виборців, фальсифікації підсумків виборів, забезпечення законодавчих змін і участі у виборах внутрішньо переміщених осіб.
Віктор ВОРОНЮК,
член Національної спілки журналістів України,
для «Урядового кур’єра»