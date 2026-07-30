Глава держави подякував Президентові Трампу за всю спільну роботу, щоб захистити життя українців і досягти миру. Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, який був справжнім другом України.

Лідери обговорили реалізацію рішення Президента Трампа щодо надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та деякі інші ідеї, що можуть допомогти. Окрему увагу було відведено дипломатії: важливо активізувати дипломатичний процес. Команди узгодять деталі подальшої комунікації.

У Сенаті Сполучених Штатів Америки Президент України провів зустріч із понад 60 сенаторами, під час якої обговорили важливість запровадження санкцій проти росії, ситуацію на фронті та необхідність збільшення захисту від російської балістики.

«Дякую Америці за постійну рішучу й справді життєво важливу підтримку України, а також за глобальні зусилля, спрямовані на захист нашого способу життя — життя, в якому люди мають значення», — сказав глава Української держави.

Президент поінформував про ситуацію на фронті, рівень російських втрат і підсумки українських мідлстрайків та дипстрайків, які знищують російську воєнну логістику й підприємства, що працюють на цю війну. Сенатори відзначили успіхи українських воїнів на фронті та українські спроможності завдавати справедливих відповідей на російські удари.

Володимир Зеленський наголосив, що нині Україна зіткнулася з найбільшою загрозою балістики у світі, і саме балістика є останнім аргументом росії в цій війні. Тепер українські спроможності дають змогу збивати 93% дронів, але проти балістики немає достатнього захисту. За словами глави нашої держави, коли в України буде змога знищувати російську балістику, очільник кремля буде змушений сісти за стіл переговорів.

«Ми вже давно обговорюємо можливість виробництва ракет­перехоплювачів для Patriot в Україні, і наша держава готова та спроможна їх виробляти. Я вдячний Президентові Трампу та всім в Америці, хто підтримує цю ідею. Давайте втілимо її в життя якомога швидше, без зайвої бюрократії», — зазначив Володимир Зеленський.

Детальну особливу увагу було приділено санкціям і подальшому тиску на росію. Президент наголосив, що саме ця тема була найголовнішою під час його останньої зустрічі із сенатором Ліндсі Гремом.

«Я переконаний, що сильний закон, який запровадить санкції і мита проти тих, хто допомагає росії та Ірану заробляти на війні, стане найкращим способом продемонструвати нашу спільну повагу до людського життя, наших спільних цінностей сенаторові Грему й кожному, хто захищає життя та головні людські цінності», — наголосив Володимир Зеленський.

Саме цього дня, коли відбулася церемонія прощання з покійним Ліндсі Гремом, у Сенаті США провели процедурне голосування щодо подальшого розгляду санкційного законопроєкту. Президент України був присутнім у залі. Рішення підтримали 86 сенаторів, і наступним кроком має стати голосування за ухвалення законопроєкту в цілому.

У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin — одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, з яким Україна співпрацює вже давно. Глава Української держави подякував за підтримку та всю допомогу. Під час зустрічі обговорили можливості ще більшого розвитку співпраці — спільне виробництво та обмін технологіями. Президент нагадав, що Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя.

Говорили також про спільні можливості щодо Patriot та інших систем. Команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити можливості в захисті життів.

Компанія Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F­16 та ракети для систем Patriot.

У Вашингтоні Президент України провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обмінялися деталями своїх зустрічей у США та обговорили перспективи, які нині є в дипломатії. Президент Фінляндії відзначив успіхи України в далекобійних санкціях і зауважив, що всі бачать, яких втрат росія зазнає на полі бою та наскільки складнішою стає ситуація в російській економіці.

Говорили й про необхідність захисту українців від російських ударів, рішення, які можуть допомогти, і дипломатичну роботу загалом.

Володимир Зеленський подякував за детальне розуміння наших потреб і наголосив, що ракети для Patriot потрібні щодня.

Джерело:

Офіс Президента