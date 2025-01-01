с
Ми продовжуємо нашу боротьбу заради нашої держави та нашого майбутнього!
Наш народ демонструє неймовірну силу духу, а Сили безпеки і оборони — відвагу та мужність у досягненні спільної мети, Перемоги!
Дякуємо нашим захисникам та захисницям за їхню відвагу та самовідданість.
Дякуємо кожному і кожній, хто лікує, навчає, рятує, працює задля нашої Перемоги.
Нехай новий рік стане символом нових можливостей, надій та звершень. Бажаю вам здоров’я, сил, натхнення та витримки. Разом ми подолаємо всі труднощі та втілимовсінашімрії!
З вірою в нашу перемогу —Прем’єр-міністр України
Денис Шмигаль втілимо всі наші мрії!