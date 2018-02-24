Глава представництва ЄС в Україні вважає, що за чотири роки влада робила все можливе для зміни країни на краще

Загальний рівень виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС у 2017 році становив 41%. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час представлення урядового звіту на конференції «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію».

Відповідно до урядового документа, рівень виконання завдань, за які відповідальні центральні органи виконавчої влади, становить 42%. Найнижчі показники успішності має Верховна Рада, яка виконала лише 33% запланованої кількості завдань. Трохи кращий результат показали «інші органи державної влади» — 50%.

У звіті представлено розподіл результатів за секторами. Найвищі показники досягнуто у виконанні угоди в галузях «освіта, навчання та молодь» і «фінансовий сектор» — по 100%. Аутсайдерами стали сектори «громадське здоров’я» (4%), «транспорт і поштові послуги» (11%), «довкілля» (27%).

За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, в Україні протягом 2017 року було ухвалено чимало комплексних стратегічних документів, «починаючи з енергетичної стратегії до 2035 року і закінчуючи національною стратегією поводження з відходами та національним планом скорочення викидів для великих спалювальних установ. Ми у взаємодії з парламентом ухвалили 23 системні закони, які дають змогу далі впроваджувати Угоду про асоціацію через підзаконні акти й конкретні дії в ме­жах законодавчого поля, яке нам встановила Верховна Рада. Ці закони охоплюють питання як енергетики, так і енергоефективності, безпечності харчових продуктів, а також нових правил для ведення бухгалтерського обліку для аудиту, фінансової звітності», — додала віце-прем’єр-міністр. Крім того, вона відзначила початок офіційних переговорів між Україною та ЄС щодо укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Г’ю Мінгареллі, який також взяв участь у конференції, заявив, що втілення в життя Угоди про асоціацію — спільна відповідальність Києва і Брюсселя. «Було б скандальним, якби ви не були повністю віддані впровадженню цієї угоди, бо щонайменше 10 тисяч людей загинули заради неї», — нагадав дипломат. Україна, підписавши Угоду про асоціацію, не просто взяла на себе певні юридичні зобов’язання, які має виконати. «В Україні специфічна ситуація — тут триває воєнний конфлікт», — додав Г’ю Мінгареллі. Він висловив переконання, що російська воєнна агресія відбувається в нашій державі «саме через європейський вибір, який зробила країна».

Європейський дипломат вважає, що Україна у важких умовах втілила кілька важливих реформ, а ті, хто цього не помічає, «або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору. Якщо ви сумніваєтеся, скажіть мені, і я вам зачитаю весь перелік надзвичайних амбіційних реформ, які було розпочато», — емоційно пообіцяв він. Тож щоб упроваджувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, слід дотримуватися певної кількості вимог, і одна з них — політична воля влади. У посла Європейського Союзу «немає жодних сумнівів, що протягом останніх чотирьох років представники політичної влади цієї країни зробили кроки, щоб модернізувати її й перетворити на відкрите демократичне суспільство, засноване на соціально-ринковій економіці».

Г’ю Мінгареллі розкритикував законопроект «Купуй українське, плати українцям», який передбачає преференції вітчизняним виробникам у державних закупівлях навіть якщо їхня цінова пропозиція на 25—43% вища, ніж в іноземних конкурентів. За його словами, цей закон порушує міжнародні зобов’язання України й норми Угоди про асоціацію. Дипломат переконаний, що прибічники законопроекту захищають його, вдаючись до неправдивих аргументів. «Вони кажуть, що «Купуй українське» йде на користь українцям, мовляв, через це створюватимуть робочі місця. Це неправда. І не тому, що ми самі хочемо повигравати тендери, а тому, що через такий закон ви втратите конкуренцію серед учасників тендерів», — вважає посол.

Дипломат пояснив, що йдеться про закупівлі, здійснені за бюджетні кошти.

«Без конкуренції вам доведеться платити більше і отримувати гіршу якість. Отже, від цього закону програє не ЄС — від нього програє Україна», — переконує посол, наголошуючи, що «популісти, які кажуть, що законопроект «Купуй українське» добрий для України, просто брешуть.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»