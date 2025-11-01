Прем’єр-міністр разом з урядовцями у четвер працювала на Рівненщині

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з урядовою командою у четвер працювала на Рівненщині — в регіоні, який прийняв багато внутрішньо переміщених осіб і релоковані заводи.

Урядовці заслухали доповідь голови ОВА Олександра Коваля про головні проблемні питання області, зустрілися з підприємцями, а також обговорили розвиток освіти.

«Проговорили виклики на початку опалювального сезону і кроки, які уряд робить для захисту інфраструктури. росіяни змінили тактику ураження наших енергетичних об’єктів. Це терористична країна, і ми мусимо бути готові до всіх можливих сценаріїв їхніх атак», — повідомила Юлія Свириденко.

Серед інших важливих питань — можливості для створення безпечних умов навчання дітей у північних районах області. Адже це небезпечна зона біля кордону з Білоруссю, звідки теж залітають російські шахеди.

Багато уваги відвели темам лісокористування та деревооброблення. Дефіцит деревини — серед головних проблем виробників, які проінвестували десятки і сотні мільйонів євро в побудову нових та розширення наявних заводів, зокрема на Поліссі.

«Нещодавно уряд продовжив чинність видачі електронних лісорубних квитків та сертифікатів про походження деревини до 1 червня 2027 року. Це невідкладне рішення, щоб не зупинити лісозаготівлю. Водночас слід напрацювати системні рішення для стабілізації лісової галузі», — зазначила очільниця уряду.

Юлія Свириденко зустрілася з рівненськими підприємцями. Під час спілкування нагадала про можливості підтримки українських виробників через програми «Зроблено в Україні», зокрема доступні кредити «5—7—9%», гранти для переробних підприємств; часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, програми розвитку молочних ферм та інші.

«Проводимо зустрічі з підприємцями під час кожної регіональної поїздки. У постійній взаємодії з українськими виробниками працюємо над подоланням проблем реального сектору економіки», — наголосила Прем’єр-міністр та подякувала народним депутатам, які долучилися до зустрічі.

Уряд працює над реформою професійної освіти — вона має відповідати вимогам часу і ринку. Нестача кваліфікованих кадрів — зараз один із головних викликів на ринку праці. Це особливо актуально для секторів, критично важливих в умовах війни: будівництво, інженерія, енергетика і переробна промисловість.

Очільниця уряду оглянула Рівненський професійний коледж ресторанного і готельного бізнесу. Заклад модернізували завдяки спільному проєкту МОН та Європейського Союзу в межах програми EU4Skills.

Підприємці допомогли обладнати сучасні навчально-практичні центри для пекарів, фахівців ресторанного сервісу, лабораторію інноваційних харчових технологій. Студенти тут одразу вчаться того, що потрібно реальним працедавцям у галузі переробної промисловості та послуг. Такий формат підвищує якість підготовки кадрів і забезпечує швидкий перехід до виробництва.

Також тут діють шість короткострокових програм для перенавчання дорослих — можливість для ВПО швидко змінити професію або опанувати нові навички.

«Уряд продовжує масштабну реформу професійної освіти. На кінець жовтня 2025 року в межах проєкту «100 майстерень» вже оновлено 120 навчально-практичних центрів, — зазначила Юлія Свириденко. — Продовжуємо залучати партнерів і підприємців, створювати умови для підготовки кваліфікованих кадрів і розвитку профтехів. Адже інвестиції у професійну освіту — це інвестиції в економічну спроможність країни».

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ