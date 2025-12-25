Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд спрощує передачу енергетичного обладнання для стабілізації електропостачання під час війни

«На засіданні уряду ухвалили рішення, яке дає змогу операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без аукціонів, — зазначила очільниця уряду. — Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке зараз простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів. В умовах постійних атак ці ресурси мають працювати там, де вони потрібні негайно».

Міністерство енергетики координуватиме облік такого обладнання та визначення потреб енергосистеми. Після цього обладнання оперативно передаватимуть операторам електромереж для роботи на місцях.

Новий порядок буде чинним в період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства з цього приводу зазначає, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які дадуть змогу операторам систем розподілу електричної енергії (ОСР) отримувати в оренду державне енергетичне обладнання. Ідеться про обладнання, що перебуває на балансі державних підприємств та господарських товариств із державною часткою понад 50%, але не використовується за призначенням і може бути задіяне для нагальних потреб енергосистеми. Зокрема це силові трансформатори, високовольтні вимикачі, роз’єднувачі, вводи, силові кабелі.

«Через систематичні обстріли енергетичної інфраструктури в окремих регіонах порушено стабільне постачання електроенергії. Водночас частина підприємств державного сектору перемістила потужності та не використовує окремі об’єкти енергетичної інфраструктури. Ухвалені зміни дадуть змогу швидше передавати таке обладнання операторам систем розподілу — для відновлення та забезпечення подальшого енергопостачання споживачів», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Для державного майна змінами передбачено: передачу в оренду ОСР без аукціону; місячна орендна плата — 1 гривня за кожний об’єкт; незалежна оцінка не проводиться. Для майна господарських товариств із державною часткою понад 50% — передача в оренду (найм) ОСР без аукціону; річна плата — 1 гривня на рік.

Нові умови релокації зброярів

Кабінет Міністрів за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії країни. Ідеться про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів.

«Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо «Мотор Січі». Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо змогу створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, все це активізує відновлення та створення нових об’єктів «Мотор Січі» для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7.

Було конкретизовано умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів.

«Зміцнюємо, модернізуємо та масштабуємо оборонну індустрію, щоб українське військо мало все необхідне для захисту держави, життя та здоров’я кожної людини», — резюмував Денис Шмигаль.

Кошти для компенсацій за знищене житло

Уряд спрямував з резервного фонду державного бюджету 8,8 млрд грн на компенсації за програмою «єВідновлення» для сімей, чиї домівки було знищено внаслідок російської агресії. Ще майже 6300 людей зможуть отримати житлові сертифікати в межах «єВідновлення» для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію, зазначила Юлія Свириденко.

Державна програма компенсацій «єВідновлення» активно продовжує роботу. У її межах українці вже понад два роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла або для придбання нової оселі на заміну зруйнованій. Діє також виплата компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці.

За 2025 рік виплачено компенсації для понад 67 тис. родин на загальну суму більш як 31,5 млрд грн. З них за пошкоджене майно виплати отримали майже 47 тис. родин на загальну суму 4,4 млрд грн. За знищене майно — понад 19 тис. родин отримали сертифікати для купівлі нового житла замість зруйнованого на суму 25,8 млрд грн. 2025 року розпочався процес виплат для відбудови на власній земельній ділянці. Усього компенсації отримали 730 родин на загальну суму 1 млрд грн.

Із 1 грудня втілюють новий компонент «єВідновлення» — житлову програму для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Триває приймання заявок на участь у програмі. На першому етапі вона буде доступна внутрішньо переміщеним особам, які мають статус учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони зможуть отримати житловий ваучер номіналом 2 млн грн. Такий ваучер можна буде використати для купівлі квартири чи будинку, інвестувати в будівництво або використати кошти для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. Якщо житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, подати інформаційне повідомлення можна через застосунок або портал «Дія», ЦНАП чи в нотаріуса.

«єВідновлення» — найдієвіший інструмент для житлових компенсацій людям, чиє житло пошкодила чи знищила росія. Ведемо постійну роботу для забезпечення стабільного фінансування програми з різних джерел. Кожна родина, чиє житло постраждало через російські обстріли, має мати доступ до адресної та своєчасної державної допомоги», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Електронне декларування — промисловому рибальству

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту з електронного декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов. Відповідну постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо деяких питань декларування права на рибальство в електронній формі» ухвалено 23 грудня 2025 року. Згідно з документом, суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов, зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства.

Реалізація постанови забезпечить прозорий уніфікований процес подання документів, спрощення взаємодії бізнесу з державою, можливість держави збирати, аналізувати та узагальнювати дані про компанії, що планують здійснювати промисловий вилов.

«Електронне декларування — ще один крок до повної цифровізації рибної галузі та прозорості промислового рибальства. Ми спрощуємо процедури для бізнесу, мінімізуємо адміністративні бар’єри та забезпечуємо ефективний контроль за використанням водних біоресурсів. Такий підхід посилює конкуренцію, підтримує сталість ресурсу і створює додану вартість для економіки України», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Упровадження електронного декларування сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів, зростанню надходжень до бюджету, розвитку аквакультури та промислового рибальства.

