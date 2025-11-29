Українські урядовці, партнери з ініціативи Team Europe, до якої входять Фінляндія, Європейський Союз, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, а також міжнародні фінансові установи Європейський інвестиційний банк та Світовий банк, започаткували ініціативу, спрямовану на допомогу Україні в захисті цивільного населення від постійних ракетних і безпілотних атак росії.

В інавгураційній зустрічі, яка відбулася 27 листопада в Міністерстві внутрішніх справ, узяли участь Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндської Республіки Вілле Тавіо, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та представники урядів, керівники дипломатичних представництв держав­партнерів і міжнародних організацій.

Юлія Свириденко, вітаючи учасників першого установчого засідання Коаліції укриттів, зазначила: «Це спільна ініціатива України та Team Europe, щоб забезпечити захист для наших людей. Її мета — створення сучасної мережі укриттів цивільного захисту, зокрема підземних шкіл і садочків, лікарень та громадських закладів».

Очільниця уряду висловила вдячність усім державам, які вже оголосили про нові внески на загальну суму понад я22 млн. З них я11 млн внесла Фінляндія, лідер коаліції завдяки своєму унікальному 80­річному досвіду створення системи бомбосховищ. я7 млн становить внесок від Швеції, по я2 млн — Литви та Бельгії, я0,5 млн — Ірландії. Швейцарія також має намір долучитися до ініціативи.

На сьогодні вже побудовано понад 40 підземних шкіл у прифронтових регіонах за рахунок державного бюджету та попередніх внесків партнерів.

«Під час регіональних поїздок бачу, як важливо забезпечити укриття для безперебійного продовження нормального життя, соціалізації й навчання дітей, доступу до послуг навіть в умовах російських обстрілів. Ворог обстрілює всі регіони нашої країни, тому продовжуємо будувати багатофункціональні простори в укриттях у всій Україні», — зазначила Прем’єр­міністр.

Юлія Свириденко наголосила, що вперше у проєкті держбюджету на наступний рік передбачили 1 млрд грн на укриття в дитячих садках, і висловила сподівання на його ухвалення наступного тижня.

«Безпека наших людей — це наш ключовий пріоритет», — наголосила очільниця уряду.

Інвестиція у стійкість громад

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у виступі наголосив, що питання облаштування місць захисту фундаментальне для безпеки громадян.

«Для нас ця зустріч — початок практичних рішень, які здатні зберегти тисячі життів. Україна вже четвертий рік живе під постійним ракетним і дроновим терором: лише цього року росія здійснила понад 82 тисячі атак житлових будинків, шкіл, лікарень, енергетичних та інших об’єктів критичної інфраструктури. У цих умовах укриття фактично є межею між життям і смертю, тому модернізація системи цивільного захисту стала нашим пріоритетом», — зазначив Ігор Клименко.

Уряд уже затвердив розроблену МВС Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту, яка передбачає будівництво понад 10 тисяч нових укриттів до 2034 року. Масштаби викликів потребують посиленої міжнародної солідарності й технологічної підтримки. Саме тому створення Коаліції укриттів цивільного захисту стало стратегічно важливим кроком, який переводить цю ініціативу з політичного рівня у практичну площину.

«Коаліція — це не лише про фінансування, а й про об’єднання технологій, інженерних рішень і досвіду держав, які десятиліттями інвестували у стійкість своєї інфраструктури. Це партнерство, засноване на цінностях, — право людини на життя та безпеку», — наголосив міністр.

За словами Ігоря Клименка, робота коаліції дасть змогу Україні перейти від точкових рішень до масштабної модернізації всієї інфраструктури укриттів.

«Це інвестиція в безпеку людей, стійкість громад, наше спільне майбутнє. Дякую кожному партнерові за лідерство, яке рятує життя. Разом ми робимо те, що справді має значення: захищаємо людей та доводимо світу, що єдність сильніша за терор», — резюмував міністр.

Платформа для партнерства

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії наголосив на важливості міжнародного партнерства для розвитку системи укриттів в Україні.

«Ми об’єдналися, щоб зробити значний внесок у спорудження цих об’єктів відповідно до завдань, які ставить перед собою Україна у створенні загальнонаціональної системи укриттів. Коаліція забезпечує платформу для обміну досвідом та координації спільних дій.

Ця координація — обопільне партнерство. Україна зараз платить найвищу ціну за ті уроки, які ми всі отримуємо. Хотів би закликати всіх партнерів долучитися до цієї коаліції — і тепер, і в майбутньому. Це міжнародне партнерство для забезпечення захисту населення», — Вілле Тавіо.

Катаріна Матернова наголосила на впливі Коаліції укриттів цивільного захисту на повсякденне життя людей.

«Для українців слово «укриття» має набагато ширше значення, ніж для інших країн, адже це місце, до якого ви заберете своїх дітей і будете чекати, поки не пролунає сигнал про закінчення тривоги. У межах цієї коаліції ЄС і держави­члени, відповідно до підходу ініціативи Team Europe, спрямовують інвестиції на дуже важливі речі: безпечні приміщення під школами, захищені зони в лікарнях, гідні укриття в подвір’ях житлових будинків.

Ми перетворюємо власну стратегію України та підтримку ЄС у межах Інструменту фінансової підтримки Європейського Союзу для України Ukraine Facility на справжній захист для людей вже сьогодні і на сучасну систему цивільного захисту для майбутньої держави­члена ЄС», — зазначила голова Представництва Європейського Союзу в Україні.

Ключові напрацювання

У межах заходу було представлено ключові напрацювання у сфері цивільного захисту. Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв презентував Стратегію України щодо розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року, окресливши мету та ключові цілі.

«Головна мета стратегії — насамперед забезпечити наявність укриттів у закладах освіти, лікарнях та спорудах публічного доступу. Ключові цілі стратегії охоплюють створення міжнародної коаліції укриттів, забезпечення укриттями всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, а також формування культури безпеки серед населення», — розповів заступник міністра.

Заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ Фінляндської Республіки Пасі Хелльман представив структуру Коаліції укриттів цивільного захисту та алгоритм приєднання до неї. Він наголосив, що коаліція відкрита для участі інших держав­членів ЄС, міжнародних партнерів та фінансових установ, які готові долучитися до підтримки розвитку системи укриттів в Україні. На заході Швейцарія оголосила про свій намір долучитися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України.

Учасникам було представлено відеозвіт про успішно реалізовану програму з будівництва укриття в одній з українських шкіл за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ідеться про підземну школу­укриття з високим ступенем захисту, яку відкрили на Одещині. Новий заклад розрахований на навчання майже 800 дітей: у бомбосховищі облаштовано класи, встановлено ліфт, створено спортивні зали та музей. Проєкт реалізовано в межах програми «Нові бомбосховища для українських шкіл», яку ініціювали та профінансували Європейський Союз і Литва у співфінансуванні з урядом Ірландії.

Ключовим етапом заходу стало підписання меморандуму, який фактично започатковує діяльність Коаліції укриттів цивільного захисту.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Міністерство внутрішніх справ