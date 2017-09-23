Президент Петро Порошенко в межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки провів очікувані переговори з Президентом цієї країни Дональдом Трампом. Глава Білого дому, згадуючи останню зустріч з українським колегою, зауважив, що після неї у відносинах Києва та Вашингтона «було досягнуто великого прогресу». За повідомлення Білого дому, Дональд Трамп і Петро Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на Донбасі. «Президент Трамп укотре підтвердив американську підтримку суверенітету й територіальній цілісності України», — йдеться у повідомленні.

Петро Порошенко назвав свою зустріч з Дональдом Трампом «жвавою, докладною дискусією щодо аспектів майбутньої співпраці України та Сполучених Штатів. США повністю підтримали пропозицію України, яку було озвучено ще 2015 року, щодо розміщення на окупованій території миротворців з мандатом ООН», — розповів глава держави. При цьому він наголосив: українська позиція передбачає поширення мандата місії ООН на всю окуповану територію на сході України включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, «що унеможливлює проникнення російських військ, російського озброєння і справді слугуватиме справі миру».

Петро Порошенко відзначив ефективність співпраці в безпековому та оборонному секторах, а також поліпшення економічної співпраці України і США. За його словами, за останні сім місяців товарообіг між нашими країнами зріс у 2,5 раза. «Це символ того, що ми раді американським компаніям на українському ринку і створюємо сотні тисяч робочих місць в Україні та США. Це досягнення ефективної співпраці між нашими країнами», — зауважив Петро Порошенко. А Президент США додав: «Бізнес усерйоз цікавиться Україною, він бачить значний потенціал».

У коментарі журналістам Петро Порошенко відзначив великий успіх щодо першого розміщення українських суверенних євробондів на світових ринках і зауважив, що цей процес супроводжувався великим попитом на українські цінні папери. «Інвестори доларом голосують за успіх і довіру до українських реформ», — підкреслив глава нашої держави, додавши, що «значна кількість із числа цих інвесторів були американськими компаніями», зокрема Goldman Sachs, JPMorgan. «Це також форма довіри і впевненості в успішності українських реформ не лише американської влади, а й американського бізнесу», — сказав він.

Успіх можливий за наявності політичної волі

Петро Порошенко повідомив: Україна та США домовилися, що «наша головна мета — деокупація, відновлення суверенітету України і якомога скоріше повернення миру на українську землю. Це те, чого хочу як український Президент. І це те, в чому нас підтримують ключові держави. Це надзвичайно важливо».

На сьогодні увага до України світових лідерів надзвичайно висока. За словами Петра Порошенка, це підтверджують їхні виступи в Раді безпеки ООН під час засідань Генасамблеї ООН. «Для мене і, гадаю, для всіх українців було дуже важливо почути про значну підтримку реформ в Україні і позитивну оцінку результатів, які ми цими реформами досягли», — наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, зустріч лідерів України та США засвідчила, що обидві країни «мають спільне бачення нової якості безпекової співпраці. Ми докладно обговорили всі напрями розширення цієї співпраці, починаючи від військових навчальних закладів, завершуючи Міністерством оборони США та іншими інституціями», — зазначив Петро Порошенко і навів приклад домовленостей щодо співпраці українських військових із найпрестижнішою Військовою академією США «Вест-Пойнт».

Посол України у США Валерій Чалий після переговорів Петра Порошенка з Дональдом Трампом нагадав журналістам, що з часу останньої зустрічі двох президентів у червні цього року Київ з візитами відвідали американські високопосадовці, зокрема міністр оборони Джеймс Меттіс, повідомляє УНІАН. Дипломат наголосив, що домовленості Порошенка і Трампа, досягнуті в червні, вже дають відчутний результат. «І це демонструє, що за наявності політичної волі у двосторонній взаємодії можна досягати величезних результатів», — вважає Валерій Чалий. Він висловив задоволення, що нинішня зустріч президентів стала повноформатною, і це дало змогу обговорити всі важливі питання двостороннього порядку денного.

Росія має пустити правозахисників у Крим

На полях Генасамблеї ООН Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем цієї організації Антоніу Гутеррішем. Вони докладно обговорили питання перспективи розгортання повноцінної миротворчої місії ООН в Україні. Президент України наголосив, що тільки повноцінна миротворча місія із всеосяжним мандатом сприятиме досягненню головної мети — відновленню миру. Співрозмовники констатували, що розгортання місії має відбуватися з чітким дотриманням базових миротворчих принципів ООН.

У контексті виконання резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму Петро Порошенко наголосив, що міжнародне співтовариство має вживати додаткових заходів, щоб змусити Росію виконувати цей документ. Москва має надати безпечний і безперешкодний доступ до півострова міжнародним моніторинговим організаціям у сфері прав людини.

Президент України подякував ООН за надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також постраждалому цивільному населенню Донбасу і закликав долучитися до звільнення заручників.

За оцінкою українського Президента, дні, які він провів на заходах у межах 72-ї сесії Генасамблеї ООН, «були дуже важливими у забезпеченні всесвітньої підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. Мене надзвичайно вразила підтримка й після мого виступу в Раді безпеки, і на Генасамблеї», — сказав він. На його думку, рівень уваги світових лідерів до України був надзвичайно високим. «Це і Президент США Дональд Трамп, і Президент Франції Еммануель Макрон, і Президент Литви Даля Грібаускайте, і велика кількість світових лідерів, які підтримують Україну в нашій справедливій боротьбі за визволення української землі від російського агресора, від окупанта», — чітко наголосив глава нашої держави.