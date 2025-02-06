Це рішення ухвалено за підсумками комплексу випробувань, які проводили з літа 2024 року за підтримки Головного управління оборонних інновацій Міноборони та у взаємодії з Управлінням інноваційної діяльності Збройних сил України.

Безпілотні наземні комплекси (БпНК) вже довели ефективність у виконанні широкого спектру бойових завдань, зокрема здійсненні логістичного та інженерно-технічного забезпечення, вогневого ураження ворога та евакуації поранених з поля бою.

«Від перших днів повномасштабного вторгнення багато бригад використовували роботизовані системи на полі бою. На основі цього досвіду ми визначили ключові пріоритети й тепер переходимо до системного впровадження цих технологій. Наша мета — створити повноцінні роботизовані підрозділи, які посилять бригади на фронті, підвищать бойову ефективність і, найголовніше, збережуть життя українських воїнів», — наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

У межах ініціативи Мін-оборони залучає вітчизняних розробників безпілотних платформ і програмного забезпечення, які оперативно адаптують свої рішення до умов сучасної війни. Отримані в межах випробувань висновки стали основою для розгортання перших повноцінних підрозділів БпНК у складі бойових бригад на передовій.

«Роботизовані системи здатні радикально змінити підхід до ведення бойових дій. Вони зменшують ризики для особового складу, мають вищу швидкість та вантажопідйомність, меншу помітність і можуть бути оснащені бойовими інженерними модулями або засобами РЕБ. Ми визначили ключові вимоги до управління такими підрозділами, зв’язку та інтеграції з іншими підрозділами у складі бригад», — зазначив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За підсумками випробувань Генеральний штаб Збройних сил спільно з Управлінням інноваційної діяльності ЗСУ розробив організаційно-штатну структуру роботизованих підрозділів, а також визначив типи озброєння та обладнання, які проходитимуть апробацію в бойових умовах.

Ключові переваги БпНК такі: дистанційне керування, що зменшує ризик втрат серед особового складу; менша помітність та компактність, що ускладнює їх виявлення ворогом; висока маневреність і швидкість пересування; підвищена вантажопідйомність і витривалість у польових умовах; можливість інтеграції бойових модулів, інженерних інструментів, засобів РЕБ та інших типів обладнання.

«В умовах швидкої трансформації характеру ведення бойових дій недостатньо просто мати на озброєнні безпілотні роботизовані комплекси. Для органічного використання відповідних інноваційних технологій потрібні системні зміни в застосуванні бойових підрозділів. Саме тому значні зусилля сконцентровано на виробленні стандартів формування підрозділів БпНК, а також тактики колективного застосування зразків різного призначення за єдиним задумом і в складі бойових підрозділів», — наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.

Джерело: Міністерство оборони