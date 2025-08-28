Кабінет Міністрів 26 серпня схвалив використання ще 4,8 млрд грн на програму «єВідновлення». Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками засідання.

«Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом «HOME: компенсація за знищене житло». Відтак ще майже 3700 родин, чиї домівки було знищено внаслідок збройної агресії рф, зможуть придбати нове житло», — зазначила очільниця уряду.

Фінансування здійснюють у межах угоди, підписаної Міністерством розвитку громад та територій та Банком розвитку Ради Європи під час Конференції з відновлення України в Римі в липні 2025 року.

Слід зазначити, що програма «єВідновлення» — найдієвіший механізм допомоги українцям, чиє житло було пошкоджено чи знищено внаслідок війни. У межах цієї підтримки вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації.

На засіданні у вівторок ухвалили зміни до певних нормативно-правових актів щодо вдосконалення механізму зупинення реєстрації податкових накладних.

«Це дасть змогу вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що зміни передбачають безумовну реєстрацію накладних для бізнесу в регіонах з ризиком бойових дій. А також вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії» для малого та середнього бізнесу.Зміни набудуть чинності через 30 днів, що дасть час перелаштувати систему.

У вівторок Кабінет Міністрів ухвалив також рішення про внесення до Реєстру індустріальних (промислових) парків ще шести об’єктів. Як повідомила Прем’єр, передбачено, що на території площею 140 гектарів буде розміщено підприємства, які забезпечать створення понад 5 тисяч робочих місць.

«Другий рік поспіль держава співфінансує розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків, допомагаючи громадам перетворювати порожні або занедбані території на привабливі для виробництва майданчики з електрикою, під’їзними шляхами та іншою інфраструктурою», — зазначила Юлія Свириденко та нагадала, що торік 15 парків отримали 1,2 млрд грн, що дало змогу започаткувати 33 проєкти.

«Цього року вже підписано перші накази — два парки отримали понад 200 мільйонів гривень. Прийом заявок триває до 29 серпня», — наголосила Прем’єр-міністр і додала, що одержувачі підтримки зобов’язані забезпечити залучення 5—6 гривень приватних інвестицій на кожну гривню державного фінансування.

«Власна справа» для креативних підприємців

Уряд ухвалив рішення про запровадження спеціальних умов за програмою «Власна справа» для креативних підприємців. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками засідання Кабінету Міністрів 26 серпня.Відтепер представники креативного сектору зможуть отримати гранти від держави. А саме:100 тис. грн — фрілансери-ФОПи; 200 тис. грн — бізнес, що створює одне робоче місце; 500 тис. грн — за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30;1 млн грн — за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30.

«Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розроблення ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші», — зазначила очільниця уряду.

Зміни до постанови, розроблені МКСК, передбачають можливість отримання грантів на розвиток свого бізнесу фрілансерам, які працюють або вперше зареєструються як ФОП, і юридичним особам, що працюють у сфері креативних індустрій.

Раніше правила програми мікрогрантів не враховували специфіку творчих професій, тому креативні підприємці часто програвали конкуренцію виробничим чи аграрним компаніям.

«Завдяки новим умовам більше бізнесів у сфері креативних індустрій зможуть одержати фінансову підтримку, розвивати свої ідеї та створювати культурний продукт в Україні», — сказала т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

Креативні індустрії вже довели свій потенціал: ще 2020 року вони забезпечили понад 4,2% ВВП України (132,4 млрд грн). Кожна гривня інвестицій у цей сектор приносить майже 2 грн в економіку. Реалізація цієї програми сприятиме детінізації ринку, зростанню податкових надходжень, а також створенню нових робочих місць у секторах дизайну, моди, музики, народних художніх промислів та інших креативних напрямів.

Підтримку креативних індустрій розглядають як стратегічну інвестицію у відновлення економіки, розвиток культурного простору та формування конкурентоспроможної сучасної України. Кошти на реалізацію програми надаватимуть з фондів підтримки підприємництва, які вже існують.

«Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів — учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.

Оновлено порядок перетину державного кордону

Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками засідання Кабінету Міністрів 26 серпня.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Ідеться про всіх громадян відповідного віку», — наголосила очільниця уряду. Вона підкреслила, що рішення поширюється також на громадян, які з різних причин перебувають за кордоном.

«Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звязки з Україною», — підкреслила Юлія Свириденко і додала, що зміни перетину кордону набудуть чинності з наступного дня після офіційного опублікування постанови.

На засіданні у вівторок Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо приватизації Одеського припортового заводу.

«Державний пакет акцій буде виставлено на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярда гривень», — повідомила Прем’єр-міністр.

Вона наголосила, що ОПЗ — один з найбільших хімічних комплексів України, який до війни виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. З 2022 року основне виробництво було зупинено, однак завод продовжував часткову діяльність — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, а також виконував функції портового хаба.

«Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дасть змогу наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив», — наголосила Юлія Свириденко.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ