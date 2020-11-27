Євродепутати стурбовані, що глобальні політичні сили, як Китай та Росія, готові вправно використати кризу, щоб розхитати світовий порядок, базований на правилах, підтримуваних багатосторонніми міжнародними організаціями. Про це йдеться у резолюції «Вплив пандемії на зовнішню політику ЄС», ухваленій на сесії Європарламенту у Брюсселі. У ній євродепутати висловили занепокоєння дезінформаційними кампаніями на тлі пандемії коронавірусної хвороби і тим, що деякі уряди використовують пандемію для реалізації власних політичних цілей.

Євродепутати висловили надзвичайну занепокоєність «систематичними спробами Російської Федерації підірвати єдність ЄС та його відповідь на кризу, спричинену пандемією, створити недовіру між ЄС, Західними Балканами та країнами «Східного партнерства» через інтенсивні дезінформаційні кампанії та кібератаки проти наукових установ, а також через політизацію гуманітарної допомоги».

Вони закликали Європейську службу зовнішньої діяльності та Оперативну робочу групу зі стратегічних комунікацій, яка діє в Єврокомісії, «припинити дезінформаційну діяльність засобів масової інформації, пов’язаних із Росією, які працюють на території кількох країн-членів, і порадили Єврокомісії збільшити свої зусилля та фінансування, спрямовані на боротьбу з російськими фейковими новинами».

Застосовуючи «вірусну дипломатію» та вигідні для себе позиції, Росія просуває власний геополітичний та геоекономічний порядок денний на міжнародній арені, переконані євродепутати. Вони застерігають від цього ЄС і закликають «тримати у полі уваги конфлікти, в яких Росія має інтерес». До таких конфліктів належать події в Білорусі, на сході України, в окупованому Криму, Грузії, Сирії та Лівії.

Російська влада, використовуючи пандемію, продовжує наступ на права людини у власній країні. Кремль «підтримує авторитарні режими і продовжує агресивну зовнішню політику», — йдеться в резолюції.

«Ми не можемо дозволити таким країнам, як Росія, використати кризу, щоб відволікати її громадян від внутрішньополітичних проблем», — наголошено у тексі.

У резолюції згадано, що «російський президент використав коронавірусну кризу, щоб провести референдум про зміни до конституції, які продовжили його авторитарне правління в Росії».

Щодо демонстративної допомоги, яку надає Росія в період пандемії окремим країнам, в Європарламенті зазначають, що «якість медичної продукції, наданої Росією, була дуже низькою». У резолюції висловлено стурбованість із приводу безпечності нової російської вакцини проти коронавірусу.

Ще одним важливим пунктом резолюції став заклик євродепутатів перейти у процесі ухвалення певних рішень у ЄС, зокрема тих, які стосуються прав людини та запровадження санкцій, від принципу одностайності до принципу кваліфікованої більшості. На їхню думку, це дало б змогу ефективніше обстоювати європейські цінності та інтереси.